الجيل الرقمي

الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من حياة الفرد في مختلف الأعمار، لذا تطورت الأجهزة لتستخدم في مجالات جديدة غير التواصل مع الأفراد. يستخدمها الإنسان لمتابعة معلومات الملف الطبي وحجوزات سفره ومعاملاته البنكية، لذا كان من الضروري تطويع هذه التقنيات للمساعدة في تعليم النشء داخل الفصول الدراسية.

دراسة نشرتها مجلة التايم أظهرت أن استخدام الطلاب للأجهزة اللوحية يعتبر إيجابياً، حيث إنه مكن الطلاب من رفع درجاتهم خلال الاختبارات التي يقومون بإجرائها بشكل أكبر من الطلاب الذين لا يستخدمون هذه التقنية. فالطالب من خلال الجهاز اللوحي يشعر بالمتعة عند القراءة وأداء الاختبار، خصوصاً عند الكتابة والرسم.

الأجهزة اللوحية تشكل للطلاب فرصة حقيقية للتعلم داخل الفصول وخارجها، حيث يمكن لأساتذتهم متابعة طلابهم حتى وهم داخل منازلهم، ما يضمن استمرار تدفق المعلومات لهم، خصوصا صغار السن منهم.

ومن الفوائد التي يجنيها طلاب الأجهزة الذكية داخل الفصول الدراسية إنجاز المشاريع الكبرى من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة تعمل على جزء بسيط من المشروع، وعند تنفيذها ينتقل العمل لمجموعة أخرى إلى أن يتم إنجاز كامل المشروع، وهذه الآلية تضمن استفادة كامل الطلاب وتعلمهم الإنجاز بالصورة الصحيحة، ما يجعل الطالب محور عملية التعلم وليس المعلم. ويؤدي التعلم عن طريق استخدام الأجهزة اللوحية إلى نشاط الطالب وفاعليته في تعلم المادة العلمية لأنه يعتمد على التعلم الذاتي.

وعند مقارنة التعليم من خلال أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية الرقمية، وعلى سبيل المثال الآيباد نجد أنه يمكن للطلاب التفاعل مع بعضهم ومع معلمهم من خلال الجهاز اللوحي أكثر من التفاعل من وراء شاشات الكمبيوتر التقليدية، إضافة إلى سهولة استغلال مساحة الفصول الدراسية أثناء استخدام الأجهزة اللوحية صغيرة الحجم، ما يمكن الطلاب من التحرك بحرية، خصوصاً صغار السن منهم عند التعلم. وترفع الأجهزة اللوحية مهارات الكتابة اليدوية للطلاب عند استخدام القلم الإلكتروني بدلاً من لوحة المفتايح الخاصة بالكمبيوتر، ولاشك أن أخذ الطلاب لرحلة مدرسية خارجية سيجعل مهمة تدوين الملاحظات مكتوبة أو صوتية أكثر سهولة ومتعة.

ولا يعني أن استخدام الأجهزة اللوحية الرقمية في التعلم هو الحل الأفضل داخل الفصول الدراسية، فهناك عدد من السلبيات، فقد أشارت دراسة كندية أجريت على أكثر من 6000 طالب و300 معلم في كندا إلى أن المعلمين والطلبة أقروا بوجود تحديات تعيق عملية التعليم، ومنها أن الأجهزة اللوحية تسبب تشتيتاً للطلاب بسبب البرمجيات والتصفح، كما أن الطلاب لديهم خبرة في تغيير إعدادات الخصوصية والأمان، وبالتالي بإمكانهم العبث بالأجهزة وتحميل البرمجيات والألعاب. وأشار العديد من المعلمين إلى وجود مشاكل مع بعض الكتب المدرسية، خاصة عندما يكون جميع الطلاب متصلين بالإنترنت في لحظة واحدة. ولاشك أن الهاجس الأول للمعلمين هو فقدانهم لوظائفهم عند الاعتماد كلياً على التقنية في التعلم بعيداً عن التدخل البشري.

التقنية وأساليب التعلم تتطور يومياً، لذا فإنه من الواجب على الجهات المسؤولة والمشرفة على عملية التعليم أن تساهم في إعداد البحوث المستمرة عن مدى إمكانية استخدام التقنية في العملية التعليمية، فالطلاب والطالبات هم مستقبل الدول ونجاحهم.