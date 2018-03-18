"آسيان" والهند والتنين الصيني

مما لاشك فيه أن التحولات الإقليمية والدولية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الثنائية القطبية فرضت على بعض الدول انتهاج سياسات مختلفة عما كان سائداً زمن الحرب الباردة. من هذه الدول الهند التي يمكن القول إنها اضطرت إلى خلع ردائها الاشتراكي القديم وارتداء رداء اقتصاد السوق، فنجحت بامتياز في الانتقال من حال إلى حال دون معوقات تذكر، بل كان مردود هذا الانتقال عليها سريعاً وإيجابياً. ومن ثمار ما حدث، تبني الحكومة الهندية لما يعرف ب «سياسة التوجه شرقاً» (تغير اسمها الآن إلى «سياسة التفاعل شرقاً»)، بمعنى تطوير وتعزيز علاقاتها الثنائية والجماعية مع دول رابطة «آسيان» الجنوب شرق آسيوية بهدف الاستفادة من تجاربها والتعاون معها في ما يصب في صالح الطرفين، خصوصاً وأن في دول «آسيان» الملايين من ذوي الأصول الهندية ممن يعملون وينشطون في حقول التجارة والصناعة، بل ممن يملكون شيئاً من النفوذين السياسي والاقتصادي، ناهيك عن أن روابط الطرفين ذات جذور عميقة تعود إلى زمن الحضارات القديمة. وقد رحبت سائر دول آسيان بالتوجه الهندي، ولم تجد فيه ما يدعو إلى القلق والحذر كذلك الذي عادة ما يطفو في حالة أي تحرك صيني.

وقد بدا جلياً إلى أي مدى توثقت الشراكة والثقة بين الطرفين خلال أعمال القمة التي استضافت نيودلهي في نهاية يناير من العام الجاري على هامش احتفالات الهند بيوم الجمهورية ال 69. إذ لم تدعُ الهند زعيم دولة أجنبية واحدة لمشاركتها تلك الاحتفالات كضيف شرف كما جرت العادة، وإنما وجهت الدعوة إلى كل زعماء دول «آسيان» العشر، وهؤلاء لبوا الدعوة دون استثناء، الأمر الذي شكل تظاهرة دبلوماسية لم يسبق لها مثيل. والجدير بالذكر أنه في العام الماضي حلت الذكرى ال 25 لتدشين حوار الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، كما حلت الذكرى ال 15 لأول اجتماع بين الطرفين على مستوى القمة، والذكرى الخامسة لإطلاق الشراكة الإستراتيجية، علما بأن الجانبين منخرطان منذ سنوات في 30 منصة من منصات الحوار الخاصة بقطاعات وميادين متنوعة شاملة الاقتصاد، والسياحة، والتكنولوجيا، وعلوم الفضاء، والتعليم والتدريب، والبيئة النظيفة، والطاقة البديلة، والتصدي للعمليات الإرهابية والجماعات الانفصالية، ومقاومة القرصنة البحرية وتجارة البشر والمخدرات، وغيرها. علاوة على ذلك هناك منصات غير رسمية تجمع رجال الأعمال والمستثمرين الهنود بنظرائهم في دول رابطة «آسيان».

وإذا تفحصنا الأرقام والإحصائيات، نجد أن الطرفين مجتمعين يشكلان ثقلاً بشرياً في حدود 1.85 مليار نسمة (ثلث إجمالي سكان كوكب الأرض)، وناتجًا إجمالياً يتجاوز 3.8 تريليون دولار، الأمر الذي يجعلهما معا ثالث أكبر اقتصاد في العالم. فإذا أضفنا حقيقة أن حجم تجارة الهند ودول رابطة آسيان في الاتجاهين تجاوز ما قيمته 76 دولار، وأن حجم الاستثمارات الهندية في دول آسيان في الفترة ما بين 2007 إلى 2015 بلغ أكثر من 39 مليار دولار مقابل 49 مليار دولار من استثمارات دول رابطة «آسيان» في الهند في الفترة من 2000 إلى 2016، فإننا أمام مشهد يحتم تعاون الجانبين أكثر فأكثر.

ومما لا جدال فيه أن أهمية هذا التعاون بين الهند ورابطة «آسيان» قد تضاعفت اليوم على ضوء النفوذ الصيني المتعاظم في مياه المحيطين الهادئ والهندي، والقلق الذي يساور الجانبين من تداعياته الأمنية والاستراتيجية من ناحية، ثم على ضوء تهديدات الجماعات الإرهابية الساعية إلى مد أنشطتها إلى أراضي الطرفين من أجل زرع الفوضى وعدم الاستقرار من ناحية أخرى.

وعلى حين أن دول «آسيان» راغبة في أن تقوم الهند بدور استراتيجي أعظم إزاء التوسع الصيني الإقليمي وسياسات بكين العنيدة خلال السنوات القليلة الماضية، بل ترى في الهند عامل توازن يبعد عنها ولو نظريا شبح الهيمنة الصينية، فإن نيودلهي تبدو حذرة. بمعنى أنها لا تريد الذهاب بعيداً إلى حد الاصطدام ببكين، وتحبذ تقديم الدعم الدبلوماسي وإرسال رسائل إلى الصينيين بأنها لن تقف مكتوفة اليدين. وفي الوقت نفسه تكرر في كل الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية بأن الهند لن تسمح لأي كان المس بنفوذها في دول «آسيان»، لأنه نفوذ لم ينجم عن الغطرسة أو الاستعمار أو لي الأذرع، وإنما تحقق من خلال الأسلحة الناعمة مثل التواصل والتجارة والثقافة، بحسب وزيرة الخارجية الهندية ساشما سواراج.

غير أن نيودلهي، وهي تشدد على مثل هذه المواقف، تعمل في الوقت نفسه على تعزيز مركزها الاقتصادي في دول «آسيان» بصورة كما لو أنها تتصدى لمشروع «الحزام والطريق» الصيني الذي ترفضه وتقاومه وتتحسس منه دول الرابطة، على الرغم من مبادلات الأخيرة التجارية الضخمة وعلاقاتها الاقتصادية المتينة بالتنين الصيني. ولعل أوضح دليل على تحركات الهند في هذا السياق هو قيامها بتنفيذ طريق ثلاثي سريع بطول 1400 كيلومتر (ينتظر الانتهاء منه في العام القادم) يربطها برا بميانمار وتايلاند وبالتالي بعدد آخر من دول «آسيان»، وقيامها في الوقت نفسه بطرح فكرة ربط هذا الطريق من خلال تايلاند بكل من فيتنام ولاوس وكمبوديا. وبطبيعة الحال فإن كل هذا سوف يعزز التبادل التجاري والتواصل السكاني والتعاون الفني بين الجانبين.

* نقلا عن "الاتحاد"