لا تنسوهن اليوم !

لحنُ حياةٍ مشبعة بـ "نوتات" تبدأ بالصعود في أول سلّم الحياة حتى تصل إلى قمة النغمة. إنها المرأة بكامل تفاصيلها.

فماذا إذا كانت المرأة أما، فهي الحياة.

اليوم فهمتك وتفهمتك بعد أن صرت أيضاً أماً ولكنني لو صرت أماً مرة ومرتين سأظل كل يوم بحاجة إليك.

شعرت بلحظة حين علمت بوجودي جسداً وروحاً عبر سونار إلكتروني ولّد حبنا من أول نظرة وأخذ ينبض معه قلب قطعة منك، ومازال ينبض وينبض حتى الآن.

مشاعري دائماً مختلطة في هذا اليوم من كل عام. دعونا لا ننسى أمهات العالم، الأم ليست فقط البيولوجية الحاضنة للجنين بين أحشائها، فالأم محبة ورسالة.

في هذا اليوم دعونا نخصص سلاماً وتحية عرفان وتقدير لكل امرأة أرادت أن تنجب وشاء القدر ما شاء ألّا تستطيع ذلك، فحتماً رسالتك بأمور حياتية سامية أخرى في هذا الكوكب المليء بالتحديات، قدوة تكونين حين تؤمنين بأن الحياة ماضية.

لمن فقدت أمها ومشاعر الحزن تستذكرها في يوم الأم أكثر من أي يوم آخر وحسرة اللقاء تكتنف جسدها، فالأمل بأن تصبحي أمّاً يوماً ما وارد لتعوضي الفقد وتملئيه بشغف الأمومة.

تحية لأم فقدت ولدها في حضرة الموت وتعب المرض. إن بعد اليأس أبوابا تقرع في مجالات عدة.

لا ننسى أم الخيام التي هجّرت وهاجرت وحملت في عقلها وقلبها مرارة ومسؤولية مضاعفة بأن ترضع طفلاً جائعاً وهي جائعة.

المريضة منكنّ التي تصلي ليلاً ونهاراً ليس إلى شفاء عابر بل إلى لحظات وساعات وسنوات تمضيها مع من تحبّ.

تذكروهم واستذكروهم جميعاً في هذا اليوم.

طفلةٌ كانت تبحث عن الأمان الأسري الأبوي فالمجتمعي، أضحت امرأة مفعمة بكتلة أحاسيس وتجارب ومثالاً لعبور طريق وعرة تتخللها الصعاب والعوائق المجتمعية تارة والذكورية تارةً أخرى.

سلام لكنّ وحتماً أنتن فينا ومعنا في كلّ لحظة.