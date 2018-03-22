لسنا بحاجة للتأكيد..!

ومع كل حدث يحدث تكشف الأيام أن الإخوان السعوديين مندرجون في مخطط عالمي ضخم هدفه تقويض ما هو مستقر، وقد ظهر ذلك جليا عقب فوز الإخوان برئاسة مصر، وقد ساهمت رموز سعودية دعوية في مساندة ومعاضدة الإخوان في مصر، حتى إن بعض هؤلاء احتفل مع الإخوان بانتصارهم في ميدان التحرير..

في تلك الأيام استعجل الإخوان السعوديون في الظهور وزادت ألسنتهم الحادة في تماديها على كل من كشف عورتهم، فأخذوا بإلصاق التهم الكاذبة لكل من يقول: تنبهوا إن سيل الإخوان سوف يقلب المجتمعات رأسا على عقب..

وحينما توقفت الثورة في مصر انكسر عود الإخوان، وازداد تنبه السعودية لخطرهم المحدق، وكان الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) قد سبق وأن قال في لقاء صحفي إن مشاكلنا جاءت من الإخوان.. أي أن قبضة الأمن ممسكة بالإخوان حتى في تحركاتهم السرية.. ولأنهم الخطر الداهم سبقت السعودية كل الدول العربية بما فيهم مصر اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية..

وحينما قال الأمير محمد بن سلمان في حواره التلفزيوني مع محطة سي بي إس نيوز بوجود الإخوان، كان ذلك تأكيدا على استشعار هرم السلطة بهذا الداء وخطره. ويوميا تتكشف الأوراق ونسمع ونتعرف على وجوه إخوانية عاثت فسادا في البلد ودمرت شبابا واستولوا على أموال طائلة وتآمروا على البلد. نسمع كل هذا ومع ذلك لم تقم محاكمة ولو على مستوى المجتمع للكشف عن أسماء الإخوان السعوديين.. أقول هذا مع أمنية أن يتم كشف تلك الأسماء وأدوارهم المربكة للبلاد.. على الأقل كشف من دفع شبابنا إلى المعارك المجانية.

وأعتقد أن أشجار الإخوان المسلمين التي غرست منذ الستينات تحتاج إلى نزعها من الجذور، ومهما تفعل وزارة التعليم فما كان خافيا من أعضاء الإخوان المنتمين والمتعاطفين أكبر مما تفعله وزارة التعليم بمفردها، فالقضاء على الأفكار الظلامية بحاجة إلى مجهودات كل الوزارات للتنسيق لمكافحة ذلك الفكر الإقصائي..

نقلاً عن "عكاظ"