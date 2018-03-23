وفاة ستيفن هوكينغ... وأهمية البحث العلمي

جاءت وفاة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ وما كتب عنه وعن إنجازاته، ومنها دوره الكبير على مدار سنوات طويلة في نشر المنهج العلمي وثقافة البحث العلمي على مستوى اجتماعي وشعبي واسع على الصعيد العالمي بأسره، لتعيد إلى الواجهة الحديث عن أهمية موضوع البحث العلمي بالنسبة إلى البشرية، ومن ثم بالنسبة إلينا كعرب، سواء في شكل فردي أو جماعي. ولا حاجة إلى التذكير بأن الاهتمام بالبحث العلمي والإغداق في الإنفاق عليه وبناء سياسة متكاملة مدروسة ومخطط لها بعناية في شأنه كانت السبيل الأساسي الذي فتح الطريق لتمكين العديد من دول العالم، بما فيها دول كانت إلى عهد قريب يتم تصنيفها ضمن بلدان العالم الثالث، من تحقيق طفرات اقتصادية وتكنولوجية مكّنت بدورها من الدفع بعملية التنمية بمعناها الشامل وبما يغطي أيضاً أبعاداً ثقافية واجتماعية.

وغني عن البيان، أن نسب الإنفاق على البحث العلمي في البلدان المتقدمة وصلت إلى الخمسة في المئة من مجمل الناتج القومي الإجمالي منذ سنوات طويلة أو حتى تجاوزتها في العديد من الحالات، وفي حالة الولايات المتحدة الأميركية تحديداً، فاق الإنفاق على أنشطة البحث العلمي مبلغ النصف تريليون دولار سنوياً في عام 2017. وعلى جانب آخر، فإنه في حالة الصين الشعبية، والتي كانت تُصنف في الماضي القريب ضمن مصاف البلدان النامية، بل ولا تزال هي نفسها تعتبر ذاتها كذلك، وهي التي أيضاً حققت تقدماً اقتصادياً وتكنولوجياً مذهلاً على مدار العقود الثلاثة الماضية، فإن الإنفاق على أنشطة البحث العلمي في عام 2017 اقترب فعلياً من مبلغ النصف تريليون دولار. ويعد اهتمام الدولة بالإنفاق على أنشطة البحث العلمي أحد أهم المؤشرات الدالة على وضوح الرؤية المستقبلية الشاملة لهذه الدولة أو تلك ومعياراً مهماً من معايير مدى تركيزها على تطوير الموارد البشرية، خصوصاً لدى تلك الدول التي تفتقد للموارد الطبيعية وتعتمد بشكل رئيس على رأسمالها البشري، وذلك للسير على المسار نفسه الذي سارت عليه دول متقدمة أو بازغة حالياً في سابق تاريخها البعيد أو القريب. وتندرج ضمن المجموعة الأولى الحالة اليابانية وتندرج ضمن المجموعة الثانية الحالة السنغافورية، وذلك بالطبع على سبيل المثال لا الحصر.

كما أن حجم الإنفاق على أنشطة البحث العلمي يرتبط بدوره بوجود سياسات واستراتيجيات واضحة وطموحة على الصعيد الوطني لتشجيع الإبداع والابتكار والترويج لهما عبر برامج ومشاريع محددة في هذه الدولة أو تلك، بخاصة في صفوف النشء والشباب، وذلك عبر مواقع الدراسة من مدارس وجامعات، وكذلك ضمن المجال اللامحدود للفضاء الواسع للمجتمع المدني بما يشمله من مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والرياضية والروابط الطالبية والشبابية وغير ذلك من مؤسسات قد تختلف مسمياتها من دولة إلى أخرى ولكن تبقى الوظيفة التي تؤديها والدور الذي تلعبه متماثلين، أو على أقل تقدير لنقل متشابهين.

وقد رأينا منذ مطلع الألفية الثالثة أن الكثير من دول العالم، بما في ذلك الكثير من البلدان العربية، تبنت رؤى مستقبلية تحمل في طياتها نظرة بعيدة المدى، بعضها استهدف العام 2020 وبعضها الآخر ذهب حتى أبعد من ذلك ما بين العام 2030 أو العام 2040، فوصل بعضها في حالات عديدة إلى مدى أبعد عبر استهداف عام 2050 كحد زمني أقصى لتحقيق أهداف وطنية بعينها، خصوصاً اقتصادية وتكنولوجية، وكذلك اجتماعية وثقافية، بالإضافة بالطبع إلى التطلع إلى تحقيق وبلوغ أهداف استراتيجية وأمنية وغيرها، بحلول ذلك التاريخ. ونكاد نرى أن أحد القواسم المشتركة في تلك الرؤى والتصورات المستقبلية، لدى البلدان المتقدمة أو البازغة أو النامية على حد سواء، هو الحديث عن استهداف بناء اقتصاد المعرفة، بل ومجتمع المعرفة، كهدف أسمى يتعين الوصول إليه، وهو هدف مشروع لكل دولة ومجتمع. ولكن تحقيق هذا الهدف والوصول إليه يتطلب بدوره اعتماد تشجيع الإبداع والابتكار كسبيل أساسي للوصول إلى هذه الغاية، وهو السبيل الذي يحتاج من جانبه إلى اعتماد استراتيجية وطنية للبحث العلمي تضع أهدافاً محددة وقابلة للتنفيذ وتكون موضع حوار مجتمعي مسبق واسع من جانب كل الأطراف المعنية وذات المصلحة. كما أن تلك الاستراتيجية للبحث العلمي تحتاج أيضاً إلى موارد مالية لا تكفي لمجرد دفع رواتب الباحثين ومكافآتهم المالية، بل تتجاوز ذلك وصولاً إلى تمويل مشاريع بحثية طموحة، وفق القطاعات المهمة والمحورية لكل مجتمع واقتصاد.

ويقودنا الحديث في الفقرة السابقة إلى عنصر رئيس آخر من العناصر المهمة المكونة لأي استراتيجية وطنية للبحث العلمي في البلدان النامية، بما في ذلك في البلدان العربية، وهو وضع تصور واضح المعالم والأهداف بغرض بناء الشراكة للمؤسسات البحثية الوطنية مع مؤسسات دولية متخصصة في المجالات التي تهم الدولة المعنية تطوير القدرات البحثية فيها، خصوصاً عندما تكون تلك المؤسسات تابعة لمنظمات دولية عالمية العضوية، وذلك بما يقلل إلى حد كبير من ارتباط هذا التعاون بأي معايير أو مشروطيات، مباشرة أو غير مباشرة، خارجة أصلاً عن نطاق البحث العلمي بحدوده المنهاجية والفنية. كما أن هناك دوماً فرصاً لبناء شراكات بين مراكز أبحاث في جامعات وطنية وأخرى مقابلة لها في جامعات بلدان خارجية، متقدمة أو بازغة أو نامية، وذلك بغرض تعزيز القدرات في ميدان أو آخر يكون له أولوية لدى الدولة المعنية، ويدخل في السياق نفسه التعاون مع مؤسسات بحث علمي تابعة لمؤسسات اقتصادية خاصة كبرى، سواء وطنية أو عبر وطنية، مع التحديد المبكر للأرضية المشتركة للتعاون ومرجعياته وحدوده حتى لا يفقد بوصلته ويتوه في غياهب بعيدة من مساره الأصلي أو يتم توظيفه لغير ما تأسس له بما يعكس عدم توازن في الثقل أو التأثير بين أطرافه.

ولا شك في أنه بات من شبه المتعارف والمتفق عليه أن البيئة المحيطة بأنشطة البحث العلمي في إطارها الأشمل والأعم لها تأثير عميق فيه، وليس فقط البيئة الحاضنة له بشكل مباشر فقط، أي أن مجمل الأجواء المجتمعية تترك بصماتها، سواء بالسلب أو الإيجاب، على فرص انطلاق أنشطة البحث العلمي وما يتصل بها بالضرورة من أنشطة التطوير التكنولوجي في هذا المجال أو ذاك. ومن هنا يأتي على سبيل المثل كأحد مكونات هذه البيئة أهمية الدور الذي تلعبه الدول والحكومات سواء كمشجع أو كمحفز، لأنشطة البحث العلمي، وكذلك على الجانب الآخر كمروج لنتائجه ومسوق لها على نطاق تجاري محلي أو إقليمي أو دولي، أو لاعتبارات تتعلق بالمصالح الوطنية لكل دولة.

ويدخل في السياق نفسه ضمن مكونات البيئة المحيطة بالبحث العلمي وأنشطته طبيعة وخصائص النظام التعليمي في الدولة ومدى تماسكه وقوته، وكونه يعكس التلاحم في ما بين مكونات النسيج المجتمعي من جهة ويمثل مجالاً حقيقياً وملموساً لتحقيق الانصهار والاندماج الوطني في ما بين مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، ويرتبط ذلك بمدى جودة التعليم ومواكبته التطورات الأكثر تقدماً في العالم في العلوم المختلفة وتطبيقاتها وتطابقه أيضاً مع السياق التاريخي والثقافي لمجتمعه، وكذلك بمدى تحقيق التوازن بين المناهج التعليمية واحتياجات ومتطلبات كل مجتمع.

ويقودنا هذا إلى عنصر آخر لا يقل أهمية هو أيضاً من مكونات البيئة المحيطة بأنشطة البحث العلمي وهو مدى عضوية العلاقات والترابط بين المدارس، خصوصاً في مراحلها العليا، والجامعات ومراكز البحوث من جهة، وبين قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتجارة، أي قطاع الأعمال في تعريفه العريض، من جهة أخرى، فكلما قويت تلك العلاقة وترسخت وتعمقت وانتظمت قنوات الحوار والتواصل والتشاور والتنسيق في ما بين تلك الدوائر ساهم ذلك في تحقيق بيئة مواتية للبحث العلمي وتحمل موارد مهمة لدعم أنشطته، وأيضاً كلما صار البحث العلمي في خدمة المجتمع وخططه وأولوياته التنموية ومصالحه العامة الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

كما أنه من العناصر المهمة في البحث العلمي، والتي لا تزال محل جدال ونقاش وخلاف في تعريفها وتعيين حدودها ومرجعياتها ومعايير الحكم عليها، ما بات يعرف بالحقوق والحريات المرتبطة بمجمل عملية البحث العلمي وأنشطته، سواء من جهة المؤسسة أو المركز القائم بالبحث أو الجهة الممولة لها أو الباحث ذاته أو اختيار موضوعات البحث العلمي، وتتصل هذه الحقوق والحريات بدورها بما بات يعرف أيضاً بـ «الحريات الأكاديمية»، وهو مفهوم وإن كان قد نشأ أصلاً في أتون زمن الحرب الباردة وضراوته، وحاول آنذاك كل من المعسكرين الغربي والشرقي توظيفه ضد الطرف الآخر، وفق تفسير كل طرف له، فإنه إلى حد ما نجح في البقاء بعد انتهاء تلك الحرب بل وشهد تطورات عديدة، وإن كان هناك من يدفع أنه لم يصل بعد إلى النضج الموضوعي المطلق، ولا تزال أحياناً تحركه اعتبارات ومصالح لا علاقة لها بالبحث العلمي من قريب أو بعيد.

وهكذا نرى أن البحث العلمي وأنشطته هي من جهة قاطرة حقيقية ومحلية للنمو والتنمية بأبعادها المتنوعة، كما أنها تمثل من جهة أخرى عنصراً جامعاً لإرادات الشعوب وعقلها الجمعي ومجسداً أحلامها الوطنية، كما حدث كثيراً عبر مراحل التاريخ المتتالية، بما في ذلك ما نشهده في أزمنتنا الراهنة، إلا أن ذلك كله يشترط وجود رؤية واضحة، وخطة معدة بإحكام وقابلة للتنفيذ على الأرض، وتمويل متوافر، وارتباط بين المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث وقطاع الصناعة والأعمال، وشراكة مع مؤسسات بحثية خارجية قائمة على ما هو أرضية مشتركة مع الحفاظ على استقلالية سياسات البحث العلمي الوطنية، وارتباط بين البحث العلمي وبين المجتمع وبرامجه وأولوياته التنموية.

نقلا عن "الحياة"