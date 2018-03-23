"إيطالية في الجزائر" لروسيني: استشراق ينقل الآستانة إلى شمال أفريقيا

طوال القرن التاسع عشر بأكمله، لم يكن بقي في إيطاليا من الموسيقى الجديرة بهذا الاسم، سوى تلك التي تكتب للأوبرا، إذا استثنينا بعض الأعمال الدينية ذات الأهمية الثانوية مقارنة بالموسيقى الدينية العظيمة التي كانت تكتب في القرن السابق عليه. جهود المبدعين الموسيقيين كلها راحت تنصبّ إذاً، على ذلك الفن الذي باتت له حظوة كبيرة لدى عامة الجمهور وخاصته، وراحت أصنافه وتوجهاته تتنوّع. وعلى رغم أن فن الأوبرا الإيطالية منذ بدايات ذلك القرن عرف كيف يحافظ على التقاليد التي كان بناها لنفسه خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، فإنه في الوقت ذاته عرف زوال الحدود التي كانت قائمة، بكل صرامة، بين ما كان يسمى «أوبرا جادة» و «أوبرا هازلة» أو حتى تهريجية. وهو- أي فن الأوبرا- كان في ذلك الحين بدأ يتعرض لتأثيرات جدية وعميقة جاءته من الغرب: من فرنسا، وهي تأثيرات لم يشعر الإيطاليون بأن من شأنها أن تكون ذات جدوى وباع في موسيقاهم. ومن هنا أحس كثر من الإيطاليين الذين كانوا لا يزالون يتذكرون أمجاد الكتابة الموسيقية الإيطالية كما كتبت خلال القرون الفائتة، أحسوا بكثير من الغبن ولا سيما من بينهم أولئك الذين كانوا يأملون مما تبقى من موسيقى أوبرالية أن تعيد إليهم بعض الأمجاد المفتقدة.

ومن هنا، لكي تستعيد الموسيقى الإيطالية فرادتها وتألقها، مستفيدة على أي حال من تلك التجديدات، كان عليها أن تنتج موسيقياً عبقرياً مؤسساً يتلاءم عمله مع «حداثة» القرن التاسع عشر. وكان جاكينو روسيني هو ذلك العبقري الذي إليه يعود، قبل أي شخص آخر، الفضل في نقل الموسيقى الأوبرالية الإيطالية من الكلاسيكية الخالصة - وطبعاً بالتالي من التهريجية التي كانت في أحسن حالاتها وريثة مموسقة للكوميديا ديل آرتي، إلى الرومانسية، من دون أن يؤدي ذلك إلى إحداث أي قطيعة حادة مع ذوق الجمهور. وهكذا عرف روسيني كيف يمزج في أعماله المتتالية والكثيرة حساً رومانسياً بأبعاد تقليدية كلاسيكية. ولعل العمل الذي أنجزه روسيني، ويبدو-على بساطته اليوم الأكثر تعبيراً عن هذا المزج- هو أوبراه «إيطالية في الجزائر»، الذي يجمع بين مناخات استشراقية كانت سائدة في ذلك الحين، وبين نزعة رومانسية غرامية، إضافة إلى فنون «الأوبرا الهزلية» الخالصة، وما يستجيب بشكل أو بآخر الى توق المتفرجين إلى أعمال تريهم كواليس القصور والمؤامرات الغرامية داخلها، في جو ميلودرامي تغريبي بالنسبة إليهم.

من المؤكد أن هذه الصفات كلها قد لا تبدو مهمة جداً لمن يعرف الأوبرا أعمالاً من فاغنر، ضخمة أسطورية، لكنها تبدو مهمة في التأسيس للمرحلة التالية من مراحل مسار الأوبرا الإيطالية كما تجلت عند فيردي وبوتشيني لاحقاً... مع إشارة ضرورية هنا إلى أن كل عمل فيردي العظيم، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وحتى بدايات القرن العشرين، إنما يبدو وليد أوبرا روسيني «وليام تل»... لكن هذه حكاية أخرى ليس هنا مكانها. المكان هنا هو لواحدة من أنجح أوبرات روسيني: «إيطالية في الجزائر»، التي يُروى أن الفنان أنجز موسيقاها خلال ثلاثة أسابيع لا أكثر، وانه كتبها في عام 1813، إضافة إلى ثلاث أوبرات أخرى منها «تانكريدي»، في ذلك العام، ولسبب لم يتضح تماماً ولم تفسره لنا سيرته على أي حال، بدا الفنان يومها وكأنه يسابق الزمن. والحال أن غزارة إنتاجه من الناحية الكمية في ذلك الحين، لم تمنع ذلك الإنتاج من أن يكون متميزاً.

إذاً، لحّن روسيني «إيطالية في الجزائر» وهو بعد شاب بالكاد تجاوز العشرين من عمره. والحال أن هذا العمل، إذ نجح حين قدم للمرة الأولى في البندقية يوم 22 أيار مايو 1813، هو الذي فتح الطريق واسعاً أمام روسيني وأمّن له حماية في عمله، حتى حين كان الإخفاق من نصيب عمليه التاليين «أورليانو في تدمر» و «التركي في إيطاليا. ومن المؤكد أن فشل هذين العملين الأخيرين، مقابل نجاح «الإيطالية في الجزائر»، يؤكد أن ما همّ الجمهور واجتذبه لم يكن ما في الأعمال الثلاثة من قاسم مشترك، وهو تصوير «تلاقي الحضارات» بذلك الشكل الكاريكاتوري الذي تصوره الأعمال الثلاثة معاً، بل التجديد الموسيقي في «الإيطالية»، والذي حاول روسيني تكراره في العملين التاليين، لكنه إذ بدا في المرة الأولى أصيلاً، بدا بعد ذلك مكرراً لا تجديد جدياً فيه.

وهنا يمكننا أن نقول أيضاً إن جزءاً من نجاح «الإيطالية في الجزائر» ربما يكمن في أن الجمهور الإيطالي كان يعرف «طبعة» أولى من هذا العمل، إذ كان سبق للموسيقي لويجي موسكا أن لحن أوبرا انطلاقاً من النص نفسه الذي كتبه انجلو آنيلي، ليقدم في ميلانو قبل سنوات من تقديم عمل روسيني. صحيح أن العمل القديم لم يحظ بإعجاب النقاد والجمهور بموسيقاه، لكنه ككل أبقى ذكرى طيبة خدمت روسيني لاحقاً، ما مكّن من اكتشاف روعة موسيقاه.

اذاً، لحن روسيني «الإيطالية في الجزائر» انطلاقاً من نص مسرحي كان معروفاً. وهو نص بسيط يصل إلى حدود السذاجة من ناحية الفكرة، إذ ينطلق من حكاية الحسناء روزيلانا التي كانت المحظية المفضلة لدى السلطان سليمان الثاني القانوني- وهي حكاية حقيقية على أي حال- لينقل الأحداث إلى جزائر بدايات القرن التاسع عشر، أيام حكم وال تركي هو مصطفى باي الجزائر، الذي حلّ في العمل الأوبرالي محل السلطان العثماني. منذ البداية يطالعنا مصطفى باي وقد بدأ يسأم زوجته الخاصة ألفيرا، فيكلف القبطان علي، زعيم القراصنة، بأن يأتيه بامرأة أخرى يريدها هذه المرة إيطالية. وتشاء الصدف أن تصل إلى شاطئ الجزائر، بفعل العاصفة، في الوقت ذاته، سفينة على متنها الحسناء الإيطالية إيزابيلا، التي تدور بحثاً عن خطيبها ليندور الذي كان القراصنة قد خطفوه، يرافقها الفارس تاديو، الأمين والعاشق لها في الوقت ذاته. ولما كان كل عمل ميلودرامي يقوم على الصدف، ها هي الصدفة تكشف لنا أن ليندور نفسه موجود في قصر الباي كعبد. وهكذا، إذ تقدم إيزابيلا لمصطفى، تزعم أنها تشجعه على مغازلتها وقد آلت على نفسها أن تخدعه لتظفر بما تريد. وإذ يستكين الباي إليها، تنظم إيزابيلا حفلة صاخبة مليئة بالتهريج والأكل وتعطي مصطفى خلالها لقب «بابا تاتشي» شارحة له أن هذا اللقب الشريف يطلق في بلادها على الأشخاص الذين يحبون الحياة ومولعون بها ويحبون الحياة والشرب والنساء في الوقت ذاته.

واذ يُطرب مصطفى للقب يروح آكلا وشارباً بكل شراهة معتقداً أن غرقه في هذا إنما هو تشريف للقبه الجديد. وهكذا، إذ يستبد النهم بالباي، يتوجه ليندور وإيزابيلا ورفاقهما إلى السفينة التي تنقلهم إلى بلادهم. وحين يفيق مصطفى من هذا كله ويدرك الخديعة، يستبد به الغضب الشديد، ويروح ذارعاً قصره كالمجنون... لكنه شيئاً فشيئاً يعود إلى هدوئه، ولا يكون منه الا أن يعود إلى امرأته ألفيرا، وقد استنتج- وها هو يعلن غناءً- أن النساء الإيطاليات لا يصلحن له، وأن المرأة الحقيقية التي تصلح له إنما هي زوجته الطيبة والوفية ألفيرا، التي تستقبله بكل حنان فاتحة ذراعيها، غافرة له ما فعل.

في تلحينه لهذه الأوبرا، التي راحت تبعد موسيقى روسيني عن الهزل الخالص - والإيقاعي - الذي كان يهيمن على بعض أعماله السابقة عليها، بدأ الفنان الشاب يسلك طريق الأوبرا المرحة، الذي سيطبع أعماله مذاك، خالقاً ما سمي لاحقاً بـ «الأسلوب الروسيني الخالص» والذي يقوم على دمج الميلوديات العاطفية في حيوية إيقاعية دينامية تقوم على التركيز على الجملة الموسيقية نفسها مؤداة غالباً عبر استخدام أكبر عدد ممكن من الآلات الموسيقية، وغالباً الأوركسترا كلها. ويذكر مؤرخو الموسيقى أن بعض أجواء هذا العمل اكتسب على الفور شعبية كبيرة، ليس في إيطاليا وحدها، بل في طول أوروبا وعرضها إذ خلال شهور من التقديم الأول للعمل، كان الأوروبيون يغنون معاً ذلك الثلاثي الرائع الذي يهيمن على الفصل الثاني، من حول لعبة «البابا تاتشي».

ولد روسيني عام 1792 في بيزارو، ورحل عن عالمنا بعد ذلك بـ76 عاماً. ولقد حقق خلال حياته نجاحات موسيقية هائلة استفاد منها لكنه في الوقت ذاته لم يكف عن تطوير عمله اختباراً وتنفيذاً... ومعظم أعمال روسيني لا يزال حتى اليوم من شوامخ الأوبرا العالمية: «حلاق إشبيلية»، «سندريلا»، «سميراميس»، «تانكريدو» و«ويليام تل» بالطبع.

* نقلا عن "الحياة"