كيف تكافئ اللحظات الجميلة؟

كثيرون يمتلكون أحلاماً وأهدافاً مختلفة في الحياة، ولكن وللأسف فالقليل من الناس يستطيع أن يحقق أحلامه، وإذا سألت وبحثت عن السبب فستجد أن من أكبر العوامل هو فقدان الأمل وعدم الإصرار على تحقيق الحلم، وقد تكون هنالك أعذار واهية مختلفة، ولكن من أسوأ الأعذار عدم وجود الوقت!! في مقالة اليوم نناقش كم من الوقت لدينا لتحقيق أحلامنا وإسعاد الآخرين؟

للكاتب الياباني (ناجاؤوكا هيديتاكا) محاضرة جميلة قام فيها بعرض إحصائياته عن معدل أوقات البشر من خلال تقسيم الساعات الأربع والعشرين اليومية، ومن وجهة نظره أن الإنسان إذا التزم بثماني ساعات عمل فسيتحقق له الاستقرار المالي، وإذا أخذ المرء ست ساعات للنوم فلن يواجه مشكلات صحية ونفسية. وثلاث ساعات أخرى كافية للأكل وبقية المستلزمات الحياتية، وعليه إذا ما أحسن الإنسان استغلال الساعات السبع المتبقية فيمكن أن يعيش حياة ثانية تماماً ليحقق أهدافه وأحلامه حتى لو عمل عملاً آخر. ومن وجهة نظر ناجاؤوكا فيمكن مجازاً القول إن الهدف الذي يسعى إليه الكثيرون عند تحقيق أحلامهم هو السعادة التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: سعادة يمنحنا إياها غيرنا.

ثانياً: سعادة نصنعها لأنفسنا.

ثالثاً: سعادة نمنحها للآخرين.

وبعملية حسابية بسيطة على أساس أن عمر الفرد هو مئة سنة، فسنجد أن ساعات عمرنا يمكن تقسيمها بناءً على أنواع السعادة كما يلي:

مجموع الساعات الإجمالي 876,000 ساعة، أما مجموع ساعات السعادة التي يصنعها الآخرون لنا من وقت الولادة لسن العشرين 175,200 ساعة، أضف لها أيضاً 292,000 بين سن السبعين والمئة، حيث تكون السعادة غالباً من صنع الآخرين لنا، وهنالك أيضاً 292,000 ساعة تذهب في النوم بحساب 8 ساعات يومياً.

وعليه فلا تبقى هنالك سوى 116,800 ساعة فقط يمكننا تسخيرها لصناعة السعادة للآخرين، وبكلمة أخرى فليس هنالك سوى 4867 يوماً، أو بعبارة أبسط ثلاثة عشر عاماً وأربعة أشهر فقط!! وأعرض عليك عدداً من الأقوال القيمة حول الوقت، وتحقيق الأحلام خلال هذه الفترة من العمر القصيرة والثمينة للغاية:

«لا تمش في طريق من طرق الحياة إلا ومعك سوط عزيمتك وإرادتك، لتلهب به كل عقبة تعترض طريقك!». نيتشه

«ضياع الوقت أشد من الموت لأن الموت يقطعك عن الدنيا وضياع الوقت يقطعك عن الله». ابن القيم

«كن شخصاً جيداً ولكن لا تضيع وقتك في إثبات ذلك».

«احذر أن تكون أهدافك مجرد أمنيات أو رغبات فتلك بضاعة الفقراء!». د. إبراهيم فقي

«ستجد أمامك وقتاً طويلاً للنوم بعد أن تموت!». بنيامين فرانكلين

وختاماً، الوقت يمضي وعملك يبقى، فاحرص على كل لحظة من حياتك أن تمضيها في خير وفي ما تحب ومع من تحب، وتذكر الكلمات الجميلة لريتشارد باخ: «أفضل ما تكافئ به اللحظات الجميلة هو أن تعيشها!».

* نقلا عن "الرياض"