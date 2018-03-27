هذه الأسماء الغريبة!!

لا غبار فى وجود أسماء عائلات تنتسب إلى حرف قديمة، حتى وإن انتهت هذه الحرف منها مثلاً: القبانى، الإسكافى، الحصرى، الإكيابى، المجبراتى، الطرابيشى، المعداوى، أيضاً نجد بيننا عائلات تحمل أسماء مهن انتهى زمانها.. أو مسمياتها.. أو فى طريقها إلى الفناء.. مثل السقا، القهوجى، المراكبى، البواب، البستانى، الجناينى، الحمصانى، الحمامصى، الفقى، الخشاب، الشيال.

ولكن نجد عائلات تتمسك بأصول أسمائها التى تنتسب إلى حيوانات وطيور مثل: الأسد، النمر، القط، غزال، تعلب، الديب، صقر، حداية «رغم اختفاء طائر الحداية من مصر منذ سنوات»، ثم نجد هدهد، عصفور، غراب، الفيل، وإذا كان المصرى يطلق على أولاده أسماء حيوانات متوحشة فإنما كان يهدف إلى إدخال الرعب فى قلوب الآخرين، بينما يطلق على بناته أسماء كلها رقة وحنان مثل وردة، فلة، ياسمين، زهرة، عطر، عبير، قمر.

ولكننى أجد العجب فى بعض الأسماء التى تشير إلى معان تلفت الأنظار.. وإذا كان البعض يجدها غريبة، أو غير مألوفة، أو شاذة.. ورغم ذلك تتمسك الأسر الحالية بها.. رغم غرابتها، بل طرفتها.. وتثير القيل والقال.. من ذلك مثلاً أسماء: الحيوان، الجحش، الحمار، البغل، الحشاش، الحرامى، فهل كان الجد الأول يُعرف - زمان - بشىء كان يزاوله من نشاط أو حرفة.

وإذا وجدنا من حمل أسماء تدل على نقص فى أعضاء الجسم، أو زيادة فيها مثل أبودراع، أبوسنة، أبوالعينين، أبوالعيون، أبوكف، أبوراس.. وأبوالروس.. وكان ذلك لأن الجد الأول فيه من هذه المعانى أصل من الحقيقة، والمصرى لا يريد هنا التهكم بسبب نقص الدراع، أو عيب فى العيون.. أو ذو رأس كبيرة.. أو يده بها ستة أصابع وليس خمسة فقط.. إذا كان الأمر كذلك فلماذا تستمر الأسرة - كلها - تحمل نفس الاسم.. رغم كمال أعضاء جسد أفرادها.. أم يا ترى تصر الأسرة على استمرار هذا الاسم أو ذاك للاستفادة من شهرته بين الآخرين، وأتذكر أن عائلة القط فى دمياط وكانت تنافس أسرة التابعى «مصباح» فى مملكة الفول المدمس.. كانت تكتب الاسم هكذا «الـ..» ثم ترسم قطاً بجانب هذين الحرفين.. فماذا تفعل أسر تحمل اسم الحيوان، وكان منها واحد من أشهر الصحفيين هو المرحوم محمد الحيوان.. أو ماذا تفعل أسرة تحمل اسم البغل.. أو الحمار.. أو الجحش؟

■ ■ ومن الأسر التى زاولت وامتهنت عملية المراكبى، الذى يعبر النيل من شط إلى شط فأصبح اسمها عائلة المعداوى.. بل عندنا ضاحية من أجمل ضواحى القاهرة هى ضاحية المعادى.. لأنها أقيمت عند نقطة للعبور من ناحية الجيزة إلى الشط الآخر، شمال الفسطاط، ومصر القديمة.. أى نقطة للعبور بين الشطين.. ويعود اسمها إلى «معادى الخبيرى»، حيث كان بها مرسى المراكب المخصصة لتعدية الناس والجنود من وإلى مصر والقاهرة وبلاد الصعيد، لأن النيل هناك أضيق مجرى وأسهل اجتيازاً لوجود العديد من الجزر، وكان يتولى رئاسة تلك المعادى رجل يسمى الحاج على الخبيرى، فنسبت إليه واشتهرت باسمه!! وحملت الوثائق الرسمية اسم «المعادى» رسمياً فى ديسمبر 1930.

■ ■ ومع ظهور المراتب الحديثة أخذت تختفى تدريجياً مهمة أو مهنة المنجد، كما اختفت صفة المراكبى. وأيضاً المجبراتى الذى يعالج كسور العظام.. ولم تعد الحصيرة أو الحصر معروفة إلا فى القرى.. ورغم ذلك من ينسى اسم الشيخ محمود خليل الحصرى، أشهر من قرأ القرآن بطريقة التلاوة، وإن كان الجد الأكبر قد عمل فى حرفة نسج الحصير.



*نقلاً عن "المصري اليوم"