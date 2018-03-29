تذكرة عودة للماضي

من يريدون العودة للماضي مصابون بنوستالجيا مرضيّة ومخدوعون بالصورة المعدلة للأيام الوردية، ولم يفكروا بالمخترعات العلمية والتطورات الفكرية والأخلاقية التي جعلت عالمنا أفضل بعشرات المرات من الماضي الكئيب، ولو أعدنا أهم شخصيات الماضي لعام 2018 وجعلناها تقيم في أفخم الفنادق وتسافر في أرقى الطائرات وتحضر أرقى الأوبرات وتصيّف في أجمل الجزر وتتذوق ألذ المأكولات ومنحناها هواتف آيفون، لفضلت إمضاء الساعات في "واتساب" و"تويتر" والإقامة الدائمة في الحاضر بدل العودة إلى الماضي البدائي بكل ما فيه من أمجاد وبطولات.

على المستوى العلمي، كل الاختراعات اليوم كانت مجهولة قبل 400 عام فقط. لا أحد يعرف ما هو الحمض النووي "الدي إن أي" ولا ظاهرة الانفجار الكبير وكيف بدأت الأشياء في هذا الكون. لا يعرفون ما هو سر الأمراض ولا كيف يعالجونها، لذا فتكت بهم أمراض يمكن أن تعالجها الآن بحبة دواء من أقرب صيدلية. مرض الطاعون والذي سمي بالوباء الأسود قتل ثلث سكان القارة الأوروبية ويصيب الفرد في يوم ويدفنه بعد أسبوع ولكنه غير معروف الآن. الأسقربوط قتل ملايين البحارة وعلاجه الآن قرص فوار فيتامين سي. (الزميل طه عبدالناصر كتب في العربية نت تقريراً موسعاً عنه). أطفالهم يموتون أمام أعينهم ولا يعرفون كيف ينقذونهم. يتوقعون أن الأرض كانت مسطحة ويخشون أن يذهبوا إلى الأطراف حتى لا يقعوا ولا يعرفون شيئاً اسمه الجاذبية الأرضية، ولو رأوا الـ"جي بي أس" الآن لاعتبروه ضرباً من السحر والشعوذة. لم يعرفوا لماذا يخسف القمر لذا استغل بعض الكهنة جهلهم ووعدوهم بعودة القمر إلى وضعه الطبيعي إذا ما قدموا القربان والمال له أو النساء الجميلات. باختصار، الحياة وكل ما فيها كان بالنسبة لهم لغز وصندوق أسود وهم مخلوقات تهيم على وجه الأرض بمعدلات ذكاء متدنية ليس بسببهم ولكن بسبب نقص المعرفة الحاد. لو أن شخصاً فوق الأربعين في عالمنا قرر العودة إلى الماضي فعلى الأرجح سيكون ميتاً الآن، لأن معدلات الأعمار في ذلك الوقت هي الـ35 بسبب انتشار الحروب والأوبئة والجرائم، وغياب سيارات الشرطة وكاميرات المراقبة في الشوارع.

على المستوى الأخلاقي، تطورت القيم والأخلاق بشكل كبير في العقود الأخيرة، وظهرت كلمات مثل حقوق الإنسان التي لو عاد أحد منا للماضي وذكرها أمامهم لأصيبوا بالحيرة وربما سيسألون: "عن أي إنسان وحقوق تتحدث؟!" فكرة الإنسان كمفهوم أخلاقي وككيان مستقل لم تعرف إلا لاحقا. ولذلك لم تكن فكرة العبيد مرذولة في المخيلة الشعبية بل مقبولة ولا تسبب أي وخز للضمير. هذا على العكس من اليوم ففكرة العبيد لا تعد مشينة أخلاقياً فقط ولكن أيضا مجرمة قانونيا. لماذا؟ لأننا تطورنا أخلاقيا ونفسيا. ذات الأمر ينطبق على تزويج القاصرات، كان مقبولاً في الماضي ومنبوذاً وممنوعاً الآن، لأنه يصطدم بضمير العصر الذي تطور مع الزمن حتى وصل لأفضل مراحله في زمننا هذا رغم كل المشكلات. فكرة العرقية التي تجعل البشر طبقات وتقيس معدلات النقاء في الدم كانت مقبولة في الماضي. حتى في الجامعات وفي الثلاثينات من القرن الماضي كانت من التخصصات المعترف بها، ومنها اعتمد هتلر على نظريته النازية التي جعلته يلقي بالأفران المصابين بعاهات جسدية ويرشهم بالغازات حتى الموت لأنهم عبء وبقع سوداء تجري في دماء العرق الآري لذا يجب تطهيره وتنظيفه.

المرأة كانت تابعة وإنساناً من الدرجة الثانية ولكن أهم دولتين في العالم اليوم على رأسهما نساء، ميركل وتيريزا ماي. تقدم النساء من خادمات لقائدات يعكس فكرة التطور الحضاري على مر القرون. فكرة السبايا معيبة ومشينة وتعد انتهاكا رهيبا لقيمة الإنسان في عصرنا الحالي، ولكنها كانت مقبولة في الماضي. لو فكر الشخص المهووس بالماضي بأن احتمال أن يكون رقيقاً يباع ويشترى بأثمانٍ رخيصة سيكون عاليا، لعدل عن الفكرة كلها.

على المستوى الفكري، فقد تطورت البشرية خلال القرون الماضية بسبب ازدهار التعليم وتناقص معدلات الأمية. في القرون الوسطى القريبة كان القسيس هو من يعرف أن يقرأ أما البقية فغارقون في الظلام. كلما ذهبنا أبعد في التاريخ كلما زادت معدلات الأمية وهكذا. لا توجد مدارس ولا جامعات ولا تخصصات كلها أفكار جديدة ولا طلاب أصلاً. بسبب كل ذلك نشبت الحروب الدينية والطائفية والعشائرية المريرة التي قتلت الملايين ولم يهزم التعصب والمتعصبين إلا المفكرون والفلاسفة الذين حطموا أفكارهم ونقلوا البشرية إلى مرحلة مختلفة. في عالم اليوم، ورغم كل المشاكل الطائفية والدينية في بلدان معينة، إلا أن العالم بشكل عام تجاوزها والمطارات العالمية أكبر شاهد على الاختلاط البشري غير المسبوق في التاريخ. في الماضي المشهد مختلف تماماً، ليس بعيداً أن تهشم جمجمتك لأنك مختلف دينياً أو طائفياً. مخاض فكري طويل قاد البشرية إلى مرحلة جديدة تتجاوز كل التصورات القديمة للحياة التي انحبست فيها البشرية لقرون.

لكل هذه الأسباب وغيرها، فإن عالمنا أفضل كثيراً من كذبة الماضي الوردي والرومانسي الذي يتغنى به الروائيون الرديئون والشعراء المزيفون ويقدسه الوعاظ المبالغون، ولهؤلاء يمكن أن نقطع تذكرة ذهاب للماضي بلا عودة.