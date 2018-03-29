استرعى اهتمام الجمهور الفرنسي الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان «حقول من الغضب» للمخرجة آن جينتسبورغر Anne Gintzburger، الفيلم الذي تقوم بالتعليق عليه النجمة كاترين دونوف ويستغرق 70 دقيقة وعرضته قناة France 5 يوم 31 يناير 2018، ويغطي قضية الجمعية الشهيرة باسم «الأوشحة السوداء les Foulards noirs» وذلك من خلال تتبع سيرة حياة أربع نساء من عضوات تلك الجمعية الثورية في تناولها للزراعة في منطقة «بيسين/ كالفادوس».

تقول المخرحة آن جينتسبورغر التي تابعت لمدة عام الحياة اليومية للأسر الأربع المختارة: «أعطيت الكلمة للنساء اللواتي لم يُنْصَت لقضاياهن أبداً، وأظهرت كيف أثرت الأزمة على منازلهن، وكيف خضعن للمحاكمات» ويمكن فهم أهداف تلك الجمعية من الاسم «ذوات الوشاح الأسود»، حيث ترتدي العضوات أوشحة سوداً حداداً على الأزمة الزراعية في فرنسا والعالم بشكل عام، وتخوض العضوات حياة شاقة حيث تستقل بعضهن بتملك مزارع ضخمة لا يخطر لك أن بوسع امرأة إدارتها والقيام بتكاليفها الشاقة، يربين قطعان الأبقار التي تؤمن للأسواق سواء من لحومها أو من منتوجات ألبانها، ويخضن في سبيل ذلك معارك للنهوض بالأساليب الزراعية من خلال اللجوء لزراعة محاصيل عضوية متطورة بشروط صحية بعيدة عن استعمال المواد الكيميائية.

هذا ولقد ظهرت جماعة «الأوشحة السوداء» بعد الاحتجاجات الزراعية في صيف العام 2015، حيث خرجت النساء المزارعات والمزارعون محتجين على الظروف الصعبة التي يعانونها حيث تذهب الإحصائيات للقول إن مزارعاً من ثلاثة ينتحر أسبوعياً في الريف الفرنسي هرباً من الأوضاع المتردية، حيث يتكلف المزارعون النفقات والمشاق لإنتاج محاصيل لا يمكن أن تواجه المحاصيلُ التي يأتي بها الانفتاح الاقتصادي من أنحاء العالم مغرقة الأسواق الفرنسية بأسعار منافسة.

المدهش هو نضال المزارعات اللواتي تتبعهن الفيلم والشهادات الإنسانية التي يقدمنها من خلال الوشائج الأسرية التي يعززنها والكفاح الذي يخضنه ببسالة، حيث يضاف لمسؤوليتهن الجسيمة في المزارع القضايا التي يتبنينها نيابة عن المزارعين بالمنطقة، فيقمن بملاحقة وزراء الزراعة سواء في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند أو حالياً، يطالبن بالقروض المتأخرة لرفاقهن من المزارعين المستحقين للقروض التشجيعية التي تعد بها الدولة لمساندة الزراعة العضوية Bio Agriculture، أو يسعين للقيام بجولات لشحذ الرأي العام لدعم تلك القضايا، وذلك من خلال التوعية بدور المزارع الحديث وما يواجهه التحديث من عقبات. إنه هدف نبيل تحمله أولئك النسوة ببسالة ضمن حملات ما يسمى بالحركة الخضراء Green future، والتي تنتشر عالمياً لمواجهة التدهور في المساحات الخضراء، وأضرار ذلك على البيئة والصحة والسلامة للبشر عامة. وتلخص المخرجة آن جينتسبورغر الفيلم بقولها: «لقد صورت أشخاصاً ظلوا يقفون ويقاومون ولا ينكسرون»، بينما تقول شارلين إحدى بطلات الفيلم: «نحن نجعل الجميع يأكلون بينما نجوع نحن ونغرق في الديون».

نقلا عن "الرياض"