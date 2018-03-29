«ناشفيل» لروبرت آلتمان: الحلم الأميركي ذلك الكابوس المكيّف

مهما حاول أعداء أميركا ومناوئو «نمط العيش الأميركي»- وهم كثر في كل زمان ومكان- أن يعرّوا مجتمع الولايات المتحدة من الخارج، فإن أياً منهم لن يصل في مشروعه إلى ربع ما يصل إليه المبدعون الأميركيون الحقيقيون في هذه التعرية نفسها. وليس فقط لأن هؤلاء يرون الأمور من الداخل ويتحدثون عما يعيشون ويعايشون، بل في شكل أكثر تحديداً ووضوحاً لأن الغالبية العظمى من منتقدي أميركا ومشروع عيشها وأدوات هذا المشروع، إنما تنطلق في ذلك من أفكار أيديولوجية مسبقة، مبنية على تصورات نمطية تغلب السذاجة على معظمها إذ نجدها نابعة من بقايا صراعات الأفكار خلال الحرب الباردة، مضافاً إليها نمط شديد التبسيط من العداء المسبق والبدائي لكل ما هو أميركي. وفي هذا الإطار يمكن القول من دون احتمال خطأ كبير إن الأيديولوجية الأميركية التي تهاجَم و «تعرَّى» على هذه الشاكلة تطلع هي الرابحة في نهاية الأمر، إذ بمقدار ما يكون المهاجمون مفرطين في سذاجتهم، و «كليشاتهم»، بمقدار ما يحس الأميركي المتوسط، والذي غالباً ما يكون هو المستهدف محرّضاً على سلطاته، بأن من حقه أن يرفض كل تلك المحاججات ما يوقفه في نهاية الأمر في صف سلطاته، مقارناً إياها بأعدائها. ولعل أسطع دليل على هذا ما حدث في الآونة الأخيرة حين تركت «أميركا أعميقة» كل المحاججات ضد يمينية المرشح دونالد ترامب جانب، كم وقفت على الضد من كل ما حاوله اليسار الليبرالي الأميركي المتنور، من إلحاق الهزيمة به، ليبدو الأمر في النهاية وكأن كل الدعاوى المضادة للمرشح ترامب، إنما لعبت في النهاية لصالح هذا الأخير في الوقت الذي كان يخيل إليها أنها ستسفر عن هزيمته. فالمواقف أتت من السطحية والامتلاء بالكليشيهات بحيث أدت إلى مفعول عكسي لأن الأميركي المتوسط، الذي كان مستعداً لخذلان ترامب، وجد أنه في الخيار بين هذا الأخير، على علاته، وبين ما يعده به «أعداء أميركا»، من الأفضل له أن يقف إلى جانب ترامب. وما أوجد هذا الشعور هو أن معظم مناوئي هذا المرشح، إنما تعاملوا مع الأيديولوجيا والسياسة الأميركيتين، تعاملاً من الخارج وليس من الداخل. المهم أن في مقابل هؤلاء الذين يبتدعون أساليب تلو أخرى لتعرية «الأيديولوجيا» الأميركية، ثمة من هم أعمق بكثير، وبالتالي أكثر فاعلية بكثير. واللائحة هنا تطول إذ يمكن أن تشمل القسم الأعظم من المفكرين والكتّاب والفنانين الأميركيين. ومن بين هؤلاء روبرت آلتمان، المخرج السينمائي الذي رحل قبل سنوات، ما شكل يومها مناسبة للحديث عنه بوصفه واحداً من أكثر الفنانين فضحاً، بقوة وذكاء، لأيديولوجيا الحلم الأميركي الكاذب. ولقد ذُكر للمناسبة كيف أن آلتمان، وعلى خطى أسلاف كبار له من السينمائيين الأميركيين، أمضى القسم الأكبر من سنوات حياته الأخيرة في المنفى الأوروبي.

لكن روبرت آلتمان، قبل سلوك درب المنفى، كان حقق عدداً لا بأس به من أفلام، شعبية ومسلية بالتأكيد، وهوليوودية في شكل أو آخر، ولكنها كانت الأقسى، كمجموعة، في التصدي لمعظم تلك الأساطير التي صاغت الحلم الأميركي، وزينت «نمط العيش الأميركي». بالنسبة إلى آلتمان، من الواضح أن نمط العيش هذا ليس على المثالية التي تُصوّر، أما الحلم فهو في حقيقته أقرب إلى أن يكون، بحسب توصيف هنري ميلر «كابوساً مكيفاً». هذا الأمر عبّر عنه آلتمان في أفلام عدة، عرّى في بعضها الحروب الأميركية لا سيما حرب فيتنام (ولو بالواسطة مستخدماً حروب الهند الصينية في «ماش»)، وفي بعضها الآخر أسطورة الغرب والبطل راعي البقر («ماكيب ومستر ميلر»، ثم «بوفالو بيل»)، وفي البعض الثالث خرافة تحرر المرأة الأميركية («ثلاث نساء») وفي غير ذلك خرافة النظافة وتفكك العائلة... وصولاً إلى السياسة ثم الخزعبلات الكامنة خلف شعبية الموسيقى والمغنين وثورتهم المزيفة، مروراً بالإعلام وتسيّده حياة الناس. وهذه الأمور الأخيرة قد نجدها متجمعة في فيلم واحد لروبرت آلتمان، هو من أفلامه الباكرة، ومن أفلامه التي حظيت بنجاح جماهيري كبير، ونعني به فيلم «ناشفيل».

حقق روبرت آلتمان فيلم «ناشفيل» في العام 1975، أي في زمن كانت لا تزال ذكريات تجمع «وودستوك» (أكبر تجمع للاحتجاج من طريق موسيقى الروك في تاريخ العالم)، ماثلة في الأذهان. وما «ناشفيل» في نهاية الأمر، سوى صورة ساخرة معكوسة لوودستوك. فهنا أيضاً لدينا تجمع، ليس لهواة الروك وغيره من أنواع الغناء الأميركي الشعبي، ولكن لهواة الغناء أنفسهم من الساعين إلى الشهرة والذين تجمعوا، في الفيلم في تلك المدينة الأميركية- النموذجية في أميركيتها لخوض مسابقات في الغناء يحضرها المنتجون وتبدو فيها فرص النجاح ممكنة.

من هنا يمكن القول إن المدينة والتجمع الموسيقي فيها، هما مركز الفيلم الذي ليس فيه بطل وحيد على غير ما يحدث عادة في السينما الأميركية -... ففي «ناشفيل» ما لا يقل عن 24 شخصية رئيسية، بين سياسيين ومغنين ومنتجين وإعلاميين، وهؤلاء جميعاً تجمّعوا هنا لمناسبة المهرجان الحافل. لكن المهرجان الصاخب في مدينة الموسيقى هذه، يتزامن أمام أعيننا مع حملة سياسية يقوم بها في المدينة نفسها، مرشح للانتخابات الرئاسية. وبهذا عرف روبرت آلتمان كيف يقيم التوازي بين الصخب السياسي والصخب الموسيقي، مضيفاً إليهما بالطبع الصخب الإعلامي الذي بات لا مفر منه. في وسط ذلك المناخ، إذاً، ثمة أمامنا شخصيات عدة تبحث كل واحدة منها عن مصيرها، ضمن خريطة ما يعتبره الكل حلماً أميركياً بالنجاح السريع والمؤكد. لكن هذا الحلم الذي قد يبدو مشروعاً في أي فيلم من هذا النحو، يتحول أمام كاميرا روبرت آلتمان إلى كابوس حقيقي. ذلك أن السعي المحموم والذي يسيطر عليه طابع استعراضي، سرعان ما يبدو مثيراً للشفقة، قاسياً، بائساً، وعلى الأقل بالنسبة إلينا نحن المتفرجين الذين نعيش تواطؤاً بيّناً مع المخرج، في الوقت الذي تبدو شخصيات الفيلم ساهية عن السخف الذي تعيش كما عن الإحباط المرسوم لها في الأفق، والذي سينتهي الفيلم عليه بكل وضوح. فمن هي هذه الشخصيات؟ هي بالتأكيد نمطية: من صحافية لا تتوقف عن ارتكاب الهفوات، ومكتشف مواهب له سمات النصاب الحقيقي، ووكيل أعمال دائم الحركة لكنه لا يوحي بأي ثقة، ورجل لا نعرف ماذا يفعل أول الأمر سوى أنه يتجول على دراجته السخيفة ذات العجلات الثلاث، ورجل آخر يقف عند مستديرة المدينة الرئيسية عارضاً أمام الملأ علبة الكمان، من دون أن يبدو أن عرضه سيثير اهتمام أحد... ومن حول هؤلاء جميعاً، ومن حول نماذج أخرى تشبههم، يتحلق المعجبون في هذيان لافت، ويتجمع طفيليون بالكاد يسألون أنفسهم عما يحدث هنا، وزائرون آتون لا يعرفون لماذا أتوا، وسكان المدينة الناظرون إلى كل هذا الرهط باحتقار واستغراب... ثم الإعلام الذي يحيط بذلك كله، لا سيما بطفلين أصمّين من الواضح أن الشيء الأساس هنا، أي الموسيقى، لا يعنيهما في شيء. وإذا كان لا بد وسط هذا الحشد كله، من حدث، طالما أن ليس ثمة الآن حدث ولا يحزنون، فإن الحدث سيطل في النهاية: قتل مخبول لمغنية. ومن الواضح أن هذه الجريمة إذ تضع حداً لحياة الصبية وأحلامها، ستبدو في النهاية مآل كل الحلم، وليس حلم الفتاة: الحلم الأميركي نفسه وقد تحول كابوساً.

يأتي «ناشفيل» إذاً، علامة أساسية في سينما روبرت آلتمان (1925 - 2006)، السينما التي جعلت همها الدائم نزع الهالة الأسطورية عن حلم كاذب، وتفريغ نمط عيش مخادع من كل الهالات التي أُحيط دائماً بها. والحقيقة أن روبرت آلتمان برع في هذا إلى درجة أن الأمر انتهى بهوليوود إلى أن تناصبه العداء، ليس لأنه سخّف أساطير الحلم الأميركي، بل خصوصاً لأنه أيضاً سخّف في طريقه أساطير هوليوود، وحسبنا أن نذكر هنا فيلمه «اللاعب» الذي يتحدث عن منتج ارتكب سلسلة من الجرائم في قلب هوليوود، بدت للوهلة الأولى جرائم في أفلام، قبل أن تختلط الحقيقة بالسينما. ولا بد من أن نذكر هنا أن آلتمان الذي أمضى العقدين الأخيرين من حياته ومساره المهني في أوروبا، عاد قبل رحيله بفترة إلى هوليوود حيث كرّم متأخراً، ورد هو التحية بفيلم أخير له بدا كمصالحة مع أميركا، هو الذي عرض باسم «رفيق البيت البري».

نقلا عن "الحياة"