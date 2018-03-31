تذكرة عودة لو سمحت!

إذا شئت المعلومة، فعليك نبش الموسوعات، وأشهرها البريطانية. لن أفعلها نيابةً عن أحد. وإن شئت الخاطرة، فهي كل ما يستفرغه الناس في المواقع المعروفة: فيسبوك وغيره، وإن شئت "مقالة رأي" فإليك رأيي.

أنا أريد تذكرة عودة، أرجع فيها إلى الماضي، لا لأقول لممدوح المهيني إن الماضي أجمل. لا، لكن لأفعل التالي: سأقنع العرب بقبول قرار التقسيم. (تذكّر؛ أنا الآن في الـ1947). القرار - الذي أعطوه رقماً، مثلما أعطوا الفلسطينيين أرقاماً في السجون وأرقاماً في المقابر وأرقاماً في المنافي - منح "العرب" حوالي 11,000 كلم مربع، أي حوالي 42% من مساحة فلسطين. الآن ما تبقى 6220 كلم مربع، مطروحاً منها مساحات 150 مستوطنة تخنق الضفة الغربية. صحيح أننا كنا طموحين في تلك السنة إلا أننا الآن أقل طموحاً.

أريد تذكرة عودة إلى ضفاف البوتوماك – بين ماريلاند وواشنطن دي سي - الذي شهد على عمليات إبادة للسكان الأصليين، وإلى حقول الذرة التي حرقها الأوروبي الغازي للأرض الأميركية.. ربما أستطيع التقاط صورة تفضح الأيادي التي تورطت بقتل 112 مليوناً من أهل البلد الأصليين.

أريد تذكرة عودة للماضي لأفحص المتنبي: هل هو إنسان واحد؟ هل هو أسطورة صنعها مجموعة من الشعراء المغمورين والنقاد المخمورين للتسلية أو لأغراض سياسية قذرة مثلاً؟ وإذا كان رجلاً واحداً حقيقياً سأمسك بعباءته وأسأله: هل تريد تذكرة سفر إلى المستقبل لترى هل أنت مُحقّ بقولك: قبحاً لوجهك يا زمان فإنه – وجه له من كل قبح برقعُ؟

لن أتردد بشراء تذكرة العودة إذا تعهد لي "السيد ماضٍ" بأن أغلق بيتي بدون أن يكسره عليَّ فيسبوك الذي سرب بيانات 50 مليوناً.. بدون أن أحتاج إلى أشرطة لاصقة أضعها على أعين الكاميرات في الكمبيوتر والتلفزيون كي لا تتجسس عليَّ.. وبدون أن أخشى من "واي فاي" توصلوا في 2016 إلى أن موجاته تمنع نمو الإنسان والنباتات، وإلى أن موجاته تؤثر سلبياً على المخ. إذا تعهد لي أن أسافر إلى بقعة في العالم، وإن طالت الطريق براً أو بحراً، بدون فيزا يسألني عنها طاقم الطائرة المريحة.. هل يتعهد "السيد ماضٍ" لي بدخول حيفا، بلدي الذي هجّروا جدي منه، بدون تصريح من المحتلّ؟ لن أتردد بالعودة وقتها وبدون رجعة.