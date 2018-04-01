توجهات الصين وتحدياتها

لم يكن هناك أي جديد فعلي في الخطاب الموصوف بـ«التاريخي» الذي ألقاه زعيم الصين «شي جينبينغ» في البرلمان، أو «مؤتمر الشعب الوطني» بحسب التسمية الصينية. لكن الجديد نسبياً (وفقط نسبيّاً) تجسد في النقطة التي ركّز عليها، ألا وهي وحدة الصين القومية التي لا تقبل المسّ. فإذا استعاد، على الطريقة القومية المعهودة، أمجاد التاريخ وإنجازات بلاده الكبرى، كاختراع البارود وتعاليم كونفوشيوس، توقف جينبينغ أمام مسألة «الوحدة الكاملة» للصين، وأن كل محاولات تقسيمها سيكون مصيرها الفشل. وبالطبع تلازم هذا التركيز مع توكيد أن الصين هي اليوم «القوة الكونية الصاعدة»، وأنها ينبغي أن تكون قوية لكنها لن تكون عدوانية.

ومعروف أن الصين تواجه مشكلات متفاوتة الأهمية قد يكون أبرزها تصاعد الميول الاستقلالية والانفصالية في هونغ كونغ التي ضُمت إلى البر في عام 1997، وحالة تايوان التي تعتبرها بكين حالة انفصالية غير مشروعة، إنما محميّة بالخارج، والمشكلة الإسلامية في إقليم كسينجيانغ، وكذلك مشكلة هضبة التيبت.

بيد أن العناوين «الداخلية» وثيقة الاتصال بعناوين «خارجية» يتصدرها الطموح الصيني في فرض السيادة على كامل الجزر في بحر الصين الجنوبي، وبالتالي تجاهل الحقوق التي تزعمها لنفسها خمس أمم آسيوية أخرى في جزر البحر المذكور.

بلغة أخرى، نحن أمام تفاوت بارز: من جهة، قوّة اقتصادية جبارة تحاول اللحاق بها قوة عسكرية يُراد لها أن تكون جبارة أيضاً. ومن جهة أخرى، قلق مصدره الداخل والجوار المباشر.

وتفاوت كهذا بات أشد إلحاحاً بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض: فالأخير، ومنذ أيامه الأولى في الرئاسة، لم يتكتم على نواياه الاقتصادية حيال الصين، وعلى رغبته في اتّباع سياسات حمائية أطلقها مؤخراً على شكل حرب تجارية معلنة. لكن ترامب، إلى هذا، أزعج الصين بتوقيعه قانوناً جديداً يحض على إرسال كبار الرسميّين الأميركيين إلى تايوان (التي هي خارج الأمم المتحدة) كي يلتقوا بنظرائهم هناك. وهذا فضلاً عن الزيارة المطنطنة التي قامت بها، قبل بضعة أسابيع، حاملة الطائرات الأميركية كارل فِنسون إلى فيتنام. والبلد الأخير، كما هو معروف، تربطه بالصين علاقات في غاية التعقيد، تجمع بين التبادل الاقتصادي الواسع والمخاوف التاريخية والتنازع على جزر بحر الصين الجنوبي.

ويبدو أن الصين عثرت على علاجها لهذه التحديات، وهو علاج مركّب: فإلى جانب التوكيد القومي المصحوب بالقوتين الاقتصادية والعسكرية، هناك الدفاع عن العولمة وحرية التجارة، ضداً على الحمائية الترامبية، وهذا عطفاً على بناء خط تجارة الحرير التاريخي. وقد سبق لجينبينغ نفسه أن أصر على هذا النهج في خطابه أمام قمة دافوس العام الماضي. كذلك، وقبل أسبوع واحد، أعاد رئيس حكومة الصين «لي كيكيانغ»، في مؤتمره الصحفي السنوي، تشديده على حرية التجارة وعلى حق الآخرين في المنافسة داخل سوق الصين الكبرى. وإلى ذلك تصر القيادة الصينية، منذ صعود جينبينغ، على الفعالية ومكافحة الفساد، وهي الحملة التي طالت حتى الآن مليون شخص.

الشيء الوحيد الذي لا تتطرق إليه قيادة بكين وهي تتحدث عن «حماية» البلد من مخاطر فعلية أو وهمية، هو الديمقراطية. فالقوة الاقتصادية والعسكرية لا تكفي وحدها لخلق نموذج جذاب يحمي الصين ويقنع التايوانيين والهونغ كونغيين وسواهم بالانضواء فيها، أو يقنع باقي البلدان الآسيوية المجاورة بأن لا تخاف منها، وأن تتوصل إلى حلول سياسية وديبلوماسية معها بما يعود بالنفع على الأطراف جميعاً.

ما يحصل هو العكس تماماً، وهذا ما كانت آخر علاماته تحويل جينبينغ من رئيس جمهورية إلى زعيم حاكم مدى الحياة. إلا أن التوجه هذا، والحق يقال، أكثر تناسقاً مع القومية الصاعدة في الصين ومع المزاج الشعبوي الذي يضرب العالم، لا الصين وحدها.

* نقلاً عن "الاتحاد"