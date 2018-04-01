شي جينبينج.. وخيارات الصين

المثل القائل «كمن يذهب إلى الحج والناس عائدون منه» والذي عادة ما يستخدم لاستنكار عمل في غير أوانه، ينطبق على الصين. ففي يناير من العام الجاري اتخذت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم قراراً فاجأ الكثير من المراقبين. هذا القرار تعلق بإزالة قيد دستوري يقضي بألا يمكث رئيس البلاد ونائبه في منصبيهما أكثر من فترتين متتاليتين مدة كل منهما خمس سنوات، علماً بأن هذا القيد تم العمل به منذ عام 1982. حدث هذا في الوقت الذي بات فيه معظم دول العالم يتجه إلى تقليص سنوات الفترة الرئاسية، بل وحصرها في مدتين فقط لا سبيل لتمديدهما، للحيلولة دون فكرة البقاء في السلطة مدى الحياة.

القرار الصيني صبّ، بطبيعة الحال، في صالح الرئيس الحالي «شي جينبينج» الذي كان قد اقترب حينها من إنهاء فترته الرئاسية الأولى، وكان يسعى للتجديد له لفترة ثانية، وهو ما تحقق في الخامس من مارس المنصرم دون أي معوقات، بل ما سيتحقق له في المستقبل أيضاً بفضل هذا التعديل الدستوري، ليتحول إلى رئيس مدى الحياة، خصوصاً وأن لدى جينبينج طموحات لا حدود لها.

وبالتزامن مع تعديل المادة الدستورية المذكورة اقترحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إدراج أفكار وتوجيهات الرئيس جينبينج، وخصوصاً تلك المتعلقة برؤيته حول ما يسمى بـ «الاشتراكية الصينية» في دستور البلاد، من بعد أن كانت تلك الأفكار قد تم تضمينها في دستور الحزب الحاكم إبان المؤتمر التاسع عشر للحزب في أكتوبر 2017. وقد تم تبني المقترح دون معارضة تذكر من قبل مجلس الشعب الصيني حيث السيطرة لنواب يدينون بالولاء التام للرئيس جينبينغ. وبهذا صار جينبينج هو الرئيس الثاني بعد الزعيم الإصلاحي «دينج هسياو بينج» منذ وفاة المعلم «ماو تسي تونج» الذي يحظى بإدراج أفكاره ورؤاه في دستور الدولة والحزب في الصين.

فإذا أضفنا إلى الخطوتين السابقتين، خطوة ثالثة تبنتها السلطات الصينية، وتمثلت في فرض أفكار ورؤى جينبينغ على طلبة المدارس ضمن المناهج التعليمية، فإننا نصبح، بما لا يدعو مجالًا للشك، أمام صين مختلفة تسعى لتكريس زعيمها الحالي إلى مصاف مؤسس النظام الشيوعي المعلم «ماو تسي تونج».

اليوم يتضح أكثر فأكثر أن للرئيس جينبينج أجندة خاصة يحاول تحقيقها، فهو يحاول أن يبقى في السلطة أطول فترة زمنية ممكنة من أجل تحقيق تلك الأجندة، لكن صلاح الأمم وتقدمها لن يتحقق دون ضخ دماء جديدة في السلطة، ودليلنا هنا أن استمرار «ماو» على قمة السلطة العليا السياسية والحزبية والعسكرية في بكين من الأربعينات وحتى السبعينات أفضى إلى تكلس مفاصل الدولة الصينية. ولم تخرج الصين من هذه الحالة إلا بظهور نخبة جديدة من الساسة والحزبيين الموهوبين من ذوي الأفكار التحديثية، وعلى رأسهم الإصلاحي «دينج هيساو بينج»، الذي شرع، كما هو معروف، في فتح نوافذ بلاده لرياح التغيير وانتهج سياسات خارجية تتسم بالعقلانية بدلاً من سياسات التوتير والتجييش والتحريض. هذا علماً بأن هسياو بينج نفسه حذر، إبان توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني بعد وفاة «ماو»، من بناء الدولة على شهرة فرد أو أكثر، واصفاً ذلك العمل بالخطير وغير المجدي. وفي السياق نفسه نجد في كتاب عالم الاجتماع السياسي الأميركي البروفسور عزرا فوجل، الذي أرخ ووثق حياة هسياو بينج في عام 2011 ما مفاده أن الرجل شدد على ألا تُصنع له تماثيل لوضعها في الميادين العامة أو تُعلق له صور جدارية في الساحات أو تُرفع صوره في المنازل والمتاجر.

جملة القول إن هناك اليوم في الصين اتجاهين: الأول يرى أن ما تحقق للرئيس جينبينج من نفوذ وسلطة أمر ضروري تستدعيه التحديات التي تواجهها البلاد، بل وتفرضها خطط الرئيس المتمثلة في «إحياء الأمة الصينية العظيمة وتحويل الصين إلى دولة قوية» وهو الهدف الذي لن يتحقق كما يقول أصحاب هذا الاتجاه إلا بوجود استقرار طويل المدى في أروقة الدولة والحزب. وهؤلاء لا يتخوفون من احتمال أن تؤدي التغييرات التي أشرنا إليها إلى ظهور ديكتاتورية مشابهة لديكتاتورية «ماو» أو سياسات خرقاء كسياساته، لأن الزمن بحسبهم قد تغير، ناهيك عن قناعتهم بأن جينبينج أذكي من أن ينتهج سياسات «ماو» القمعية، وقناعتهم بأن المجتمع الصيني اليوم ليس كما كان زمن «ماو»، ولن يرضى بالعودة إلى الوراء بعد كل المكاسب التي حققها. أما أصحاب الاتجاه الثاني فيتمسكون برأي مفاده أن العودة إلى عصر الزعيم الأوحد لن تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة هي ظهور انقسام في السلطة وتنافس على النفوذ، وبالتالي غياب الاستقرار السياسي اللازم لتحقيق المزيد من النهوض.

نقلا عن "الاتحاد"