قد يختلف الكثيرون معي حين أقول إن مواقع التواصل الاجتماعي هي بالفعل "نقمة هذا العصر". أعرف أنني سأُواجه بعاصفة من الانتقادات والاتهامات بالرجعية وربما "التخلف" عن الحداثة والتمدن لو صح التعبير.

إذاً.. لماذا كل هذا الغضب الذي انصب على موقع التواصل الأشهر بالعالم "فيسبوك"، والاتهامات الرهيبة التي وُجهت إليه، والتي تتركز جميعها في "انتهاك الخصوصية" وتسريب "المعلومات الشخصية".. أي "خصوصية" وأي "شخصية" تتكلمون عنها؟

لا أنكر أنني أمتلك حساب "فيسبوك"، بل أتمسك به لسبب واحد فقط، وهو البقاء على تواصل مع الأهل والأصدقاء والزملاء الذين لا تمهلني الحياة بزحمتها وزخمها من اللقاء بهم أو حتى سماع أصواتهم عبر التلفون، فالكل مشغول بحياته اليومية وركضه وراء لقمة العيش، فلا ضرر في "التعليق" على تدوينات الأصدقاء، أو التهنئة بالعام الجديد، أو عيد الميلاد، أو الزواج، أو حلول شهر رمضان أو الأعياد.. إلخ. فكلها مباحة ولا ضرر فيها.

لكن ما هو غير مقبول على الإطلاق، ما يفعله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنفسهم من انتهاكات الخصوصية بتصوير موقف في الشارع مثلاً، أو حادث ربما لسيدة أو رجل أو طفل، واستباحة تداوله بين الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجرد إثارة الضحك أو الشعور بالأسى أو التفاعل!

الأمور وصلت لحد مشاركة مقاطع "وفاة" لأشخاص كل ذنبهم أنهم وافتهم المنية أمام أشخاص يحملون هواتفهم المحمولة!

لا أصدق أن أصادف موقفاً كهذا ولا أفكر في إسعاف شخص يحتضر أمامي، عوض أن يكون كل همي تصوير وتوثيق موته. لا أتخيل أن أشاهد جريمة أو حادثاً أمام عيني ولا أسارع للنجدة، في حين أخرج هاتفي المحمول وأبدأ بالتصوير أملا في زيادة المتابعين أو الحصول على إعجابات أكثر عن طريق تحويل مآسي الناس وسذاجتهم إلى مادة للسخرية، فربما "يضرب" مقطع الفيديو (بلغة أهل التواصل) ويتخطى المليون مشاهدة، فأُصبِح بين ليلة وضحاها نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يا إلهي هل أفقدتنا مواقع "الفضائح" إنسانيتنا إلى هذه الدرجة؟

نتهم "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل بانتهاك خصوصيتنا ونحن أول المرتكبين لهذه الجريمة!

ومن الآن فصاعداً يجب أن نحذر، فربما في المرة القادمة أكون أنا أو أنت أو هو أو هي مادة للسخرية على مواقع التواصل، ووقتها "إبقى سلملي على الخصوصية"!