«الحب الغرابة» لآسيا جبار: رغباتنا ضد عدونا ... بلغة عدونا؟

عند بدايات سنوات الثمانين من القرن العشرين، وفي وقت كانت تعيش فيه في شكل متواصل في باريس، أصدرت الكاتبة الجزائرية، باللغة الفرنسية، آسيا جبار، عن منشورات «لاتيس» الباريسية رواية جديدة لها هي «الحب، الغرابة». صحيح أن جبار لم تكن مجهولة في الحياة الثقافية الفرنسية بل الأوروبية في شكل عام في ذلك الحين، لكن الاستقبال الذي خُصّت به يومها هذه الرواية كان أشبه بالاكتشاف، خصوصاً أنها أتت بعد حين من اكتشاف الجمهور النخبوي العربي والأوروبي، لكون جبار قد خاضت أيضاً في تلك المرحلة تجربة كانت جديدة عليها وغير متوقعة في ذلك الحين: تجربة الإخراج السينمائي، وذلك حيث عُرض فيلمها الذي سيبقى وحيداً في مجال العمل السينمائي الروائي، إذ أنها لم تحقق من بعده سوى عمل آخر وثائقي لم ينل شهرة الفيلم الأول الذي عنونته كما نعرف «نوبة نساء جبل شنوّة»، وكان موضوعه خيبة المرأة الجزائرية المناضلة والمثقفة التي لعبت دوراً كبيراً في الثورة، لكنها وجدت نفسه بعد الاستقلال مهمشة. والحقيقة أن هذا الموضوع نفسه بتشعبات عديدة تنطلق منه، ظل هو الموضوع المهيمن على أدب آسيا جبار وإبداعها حتى رحيلها مكللة بالمجد عضواً في الأكاديمية الفرنسية ومرشحة دائمة لجائزة نوبل للآداب، قبل سنوات من الآن.

> لقد أشرنا إلى الاستقبال الجيد الذي كان لرواية «الحب الغرابة» لا سيما في أوساط النخبة الثقافية العربية في فرنسا. ولقد كان الكاتب المغربي طاهر بن جلون، صاحب المسيرة التي زامنت إلى حد ما مسيرة آسيا جبار ومكانة تضاهي مكانتها، واحداً من أول الكتاب الشمال أفريقيين الذين استنهضوا يومها أقلامهم للحديث عن تلك الرواية معتبرينها فتحاً في عالم الأدب النسوي والوطني الجزائري في ذلك الحين. وفيما يلي نظرة تحاول أن تستعرض ما كتبه طاهر بن جلون عن هذه الرواية في ملحق كتب صحيفة «لوموند» في ذلك الحين، كنوع من التحية للكاتبين معاً، تلك التي رحلت مبكرة وهي في عز تألقها، وبن جلون الذي لا يزال يتحف بأعماله المكتبة الفرنسية، لا سيما منها المهتمة بالإبداع المتعلق بالعالم العربي ولو بلغة موليير.

> كتب طاهر بن جلون عن رواية زميلته: «تقدم رواية آسيا جبار نفسها على شكل توزّع موسيقي ذي خمس حركات تسبقه أو تقطعه أصوات وأناشيد. في الرواية ثمة طفولة امرأة تظهر من خلال حكاية الحرب الجزائرية الأولى (1830-1871) - تلك الحرب التي تبدو منسية بعض الشيء في أزماننا هذه-. ثم نلتقي بعد ذلك، بذاكرة محفورة في الماضي الراهن حيث نرى فلاحات وأرامل يروين لنا حرب التحرير بكل خفر وتواضع. وتقول لنا آسيا جبار إن «هؤلاء النساء لا يكتبن أدباً حول حياتهن: هنّ يروين تلك الحياة، وكلما كانت معاناة الواحدة منهن خلال الحرب أكبر، كلما كان كلامها أكثر رزانة. لقد استمعت إلى حكايتهن، ومن ثمّ أردت أن أترجم لهن حكاية القرن التاسع عشر، أردت أن أخلط بين صوتي وأصواتهن».

> هنا لا يفوت الطاهر بن جلون أن يؤكد لنا أن «آسيا جبار خلال بحثها في ذلك الماضي الذي تريد أن ترويه لنساء الحاضر البسيطات، تكتشف أن اللغة الفرنسية التي تكتبها، لغة مغمّسة بالدم. وهي إذ تقرأ التقارير التي كتبها ضباط وأرستقراطيون استولوا على الجزائر، تتحقق من أن شهود ذلك العنف إنما كتبوا عنه بلغتها. وتقول: «إنني وريثة أولئك الذين قتلوا. ولقد تحققت عبر هذا الكتاب، أن هناك دماً في إرث اللغة».

> والحال، إن ذاكرة آسيا جبار مسكونة، كما يرى بن جلون بكل وضوح وشغف- بالنظر إلى أن ما يقوله الكاتب المغربي عن زميلته الجزائرية، يكاد يشي بكونه إنما يقوله عن نفسه وعن كتابته هو أيضاً-، «بتقاطع مزدوج كان قد سبق لها أن حاولت اقتلاعه في فيلم لها عنوانه «الزردا» أو أناشيد النسيان» (وهو الفيلم الثاني الذي حققته وثائقياً بعدما أنجزت روائيّها البديع «نوبة نساء جبل شنوّة» ). وفي الذاكرة أن الكولونيل بيليسييه يحكي عن الحملة الجزائرية الأولى بدقة ولؤم البصاص، ذاك الذي يحب أن يتلصص على الفظائع التي يعيشها الآخرون مستمتعاً بعذابهم استمتاعاً يكاد يكون شبقياً. «وهو شهد بأم عينه، يوم 19 حزيران 1845، تلك المحرقة في كهوف ولد رياح، حيث تمت إبادة ألف وخمسمائة شخص». وفي الذاكرة كولونيل آخر يدعى سان– آرنو يسجن بعد الكولونيل الأول بشهرين، ثمانمئة شخص ويكتب عن تلك «المأثرة» التي اقترفها: «لقد سددت كل المنافذ وعزلت المكان لأجعل منه مقبرة فسيحة».

> على هذا النحو، يقول الطاهر بن جلون «تملأ آسيا جبار صفحاتها بصمت لا ينفذ، هو صمت المسجونين، صمت أولئك المدفونين الذين لا يُبعثون من باطن الأرض أبداً. لكنها تعرف كيف تحاصر الأيام المحاصرة، أيام الحداد المستحيل، وتصغي، بعد أكثر من قرن، لأصوات الجدود. وتكتب: «إنني أتلمس طريقي في جوف الألم، حيث لا يتوقف الجسد عن البحث عن صوته، مثل جرح يصعد إلى مصبه».

> يقول بن جلون وإن في شكل مباغت غير متوقع في السياق الذي يورد فيه استنتاجه، هذه الرواية هي كتاب عن الحب. حب الجسد وحب اللغة. لكن هذا الحب لا يسمى، ولو أن له اسماً سرياً. ففي المجتمع المغاربي التقليدي لا يسمي الرجل زوجته أبداً. بل يطلق على الزوجة والأبناء اسماً هو «البيت». ومع هذا فإن والد صاحبة الحكاية يتخلى عن ذلك التقليد. إنه معلم يضع بناته في مدرسة فرنسية. يريد لبناته أن يصبحن متقدمات، على زمنهن، وهو الذي حين يكتب لزوجته، يفعل شيئاً استثنائياً إذ يخاطبها بكلمة «مدام» أي يعطيها اسماً.

> «التسمية، هي الحب المعلن»، تقول آسيا جبار. أما اللغة الفرنسية، فإنها ورغم كل الجراح المرتبطة بها، تستخدم كذلك من أجل تقليص المسافات: «كنت أدرس الفرنسية، وكان جسدي يتغرب على طريقته». وحين كان أبوها يُسأل لماذا لا تضع بناته الحجاب، كان يجيب: «لأنهن يقرأن» ومعناها بالعربية «يدرسن». إذن، في هذه الرواية، ولكن كذلك في حكاية سيرة آسيا جبار نفسها كما نعرفها، بفضل المدرسة الفرنسية، أفلتت البنات من العزلة، وامتلكن لغة رابعة كنّ يعبّرن بها عن رغبتهن: أما اللغات الثلاث الأولى فكانت: العربية للتعبير عن التطلعات، الليبية – البربرية لاستعادة أقدم الأوثان، ثم لغة الجسد (حتى ولو كانت أمية) الذي يرقص داخلاً في الاهتزاز والصراخ. أما الفرنسية فكانت تحفظ للكتابة السرية: الكتابة لقول الذات، وقول الذات دون تعرية.

> يلاحظ طاهر بن جلون في نهاية مقالته عن «الحب الغرابة» وآسيا جبار، كيف أن هذه الأخيرة تورد في روايتها هذه الجملة لهنري ميشو: «أنا أكتب لكي أتجول فيَّ». تقتبس هذه العبارة وتستطرد: «أتجول فيَّ عن طريق رغبة عدو الأمس الذي سرقت له لغته». وفي هذا السياق يرى بن جلون أن الكتابة بالفرنسية معناها تعرية الكينونة، وإظهار أكثر من مجرد الجلد، والرد على نهب البلد.

> وبالتالي فإن الكاتب المغربي البارز يرى أن آسيا جبار قد حاولت بهذا الكتاب، العودة نحو ذاتها، في نفس الوقت الذي راحت فيه تسبر أغوار كتب التاريخ ونظرة النساء اللواتي فقدن رجالهن– أزواجاً وأبناء– في الحرب واللواتي جفت منهن المآقي لأن «الرجال الذين كانوا يسندونهن» لم يعودوا موجودين هنا للدفاع عنهن.

> في نهاية الكتاب، على موسيقى الناي، تروي لنا آسيا جبار أن أوجين فرومنتان مدّ لها، في زمن متخيّل، اليد المقطوعة التي كان قد عثر عليها من الأغواط المحتلة عام 1853، ولم يتمكن أبداً من رسمها. إن هذه اليد العائدة لجزائرية مجهولة فرضت نفسها على الكاتبة بعد الحادثة بمئة وثلاثين سنة. وجعلتها تحمل القلم وتكتب. والكتاب كله يبدأ باليد التي تعطيها فتاة عربية صغيرة لأبيها الذي يقودها للمرة الأولى إلى المدرسة. وهو ينتهي بيد أخرى، وهذه اليد الأخرى نراها منتزعة من جسدها، تشهد في عمق أعماق الظلمة، وتروي وتكتب وترسم وتقودنا. «لقد تحدثت آسيا جبار عن نفسها بلغة أخرى غير لغة جدودها، تحدثت بشعر صاف شفاف. وتحدثت لتقول إن حجابها قد نزع عنها. تحدثت لتقول إنها قد خرجت من الطفولة لكي تنفي نفسها نهائياً عن تلك الطفولة. إن الجسد الأنثوي أفلت من المحتل. وها هوذا يقال اليوم بلغة رائعة بقلم كاتبة.

*نقلاً عن "الحياة"