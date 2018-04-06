ذكرى "ألدو مورو" وتحولات اليسار الأوروبي

في نهايات شهر آذار (مارس) الماضي، مرت أربعون سنة على اختطاف رئيس الوزراء الإيطالي الراحل والسياسي الإيطالي الشهير لعقود في تاريخ إيطاليا ما بعد الحرب العالمية الثانية «ألدو مورو»، وفي شهر أيار (مايو) المقبل يمر أربعون عاماً على تنفيذ حكم الإعدام فيه بواسطة تنظيم «الألوية الحمراء» اليساري السري، الذي كان قد قام باختطافه وقام بمحاكمته وأصدر حكمه بالإعدام عليه، حيث تم العثور على جثمانه بواسطة الشرطة الإيطالية داخل سيارة بأحد شوارع العاصمة الإيطالية روما بعد بلاغ للشرطة من التنظيم. وخلال الأيام والأسابيع الماضية احتفلت إيطاليا بذكرى رحيل «ألدو مورو»، في ذكرى اختطافه الأربعين، باعتباره شخصية تاريخية ومهمة في ذاكرة بلاده.

وإذا كان هذا الإحياء لذكرى اختطاف ثم إعدام «ألدو مورو» بواسطة تنظيم «الألوية الحمراء» يمثل مناسبة مهمة للحديث عن موضوعات كثيرة ومتنوعة، فإن أحد هذه الموضوعات هو بالتأكيد محاولة قراءة التحولات التي شهدها اليسار الأوروبي ما بين التاريخين، وعلى مدار نصف قرن، في ضوء حقيقة أن من قام باختطاف وإصدار ثم تنفيذ حكم الإعدام في «ألدو مورو» كان تنظيماً يندرج ضمن العنوان العريض لليسار في أوروبا في ذلك الوقت، وكان تنظيماً ملء السمع والبصر ومهاباً داخل إيطاليا وخارجها لسنوات طالت، كما كان من التنظيمات التي تم إطلاق تعبير «التنظيم الإرهابي» عليها من جانب الحكومة والنخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيطاليا وفي العالم الغربي عموماً، في زمن مبكر وقبل سنوات من شيوع هذا التعبير على نطاق واسع بداية من العالم الغربي ثم انتقاله إلى أنحاء متفرقة من العالم وانتشاره فيها.

وكان المشهد الأوروبي منذ نصف قرن ممتلئاً بجماعات أخرى مثل «الألوية الحمراء» وعلى شاكلتها تمثل جماعات يسارية تجنبت العمل الرسمي أو العلني، وجنحت إلى العمل السري وتبنت استخدام العنف كاستراتيجية عمل لها ورفضت النظم السياسية القائمة في بلدان أوروبا الغربية، معتبرةً إياها ناتجاً عن الاحتلال الأميركي لغرب القارة وأجزاء من وسطها وقت انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي المقابل، كانت هناك أحزاب يسارية ارتضت العمل في سياق «الشرعية» في نفس تلك البلدان، فعلى سبيل المثال في إيطاليا ذاتها كان هناك الحزب الشيوعي الإيطالي، صاحب الشعبية الجارفة في إيطاليا آنذاك، ولكن كان هناك أيضاً الحزب الاشتراكي الذي كان يمثل يسار الوسط في تلك الحقبة من تاريخ إيطاليا وأوروبا، وكلاهما وغيرهما كانوا يعملون في إطار المحددات والحدود التي وضعها الدستور والقوانين في إيطاليا، كما في غيرها من بلدان أوروبا الغربية والوسطى في شكل عام، في ذلك الوقت.

وفي ذلك الوقت أيضاً كان الحزب الشيوعي الإيطالي تميز عن بقية الأحزاب الشيوعية في بلدان غرب ووسط أوروبا، من خلال إعلان زعيمه «إنريكو برلنغوير» الشهير عن الدفع لطرح «الحل الوسط التاريخي» على الصعيد الأيديولوجي في شأن قبول الأحزاب «الأورو شيوعية» في بلدان أوروبا الغربية والوسطى، المندرجة ضمن المعسكر الغربي آنذاك، للديموقراطية التعددية كخيار استراتيجي على المدى البعيد وليس كمجرد حل تكتيكي ومرحلي على المدى القصير أو حتى كوسيلة الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ثم الإسراع بالانقضاض عليها وإقامة «ديكتاتورية البروليتاريا». وكلنا يتذكر أنه منذ سنوات عديدة عندما صدرت كتب ودراسات كثيرة تضمنت الحديث عن الكشف عن وثائق أميركية منذ فترة السبعينيات في القرن العشرين، تبين أن الولايات المتحدة الأميركية رصدت بلايين الدولارات خلال تلك المرحلة للحيلولة دون فوز الحزب الشيوعي الإيطالي آنذاك بالأغلبية في الانتخابات الإيطالية، ما كان سيأتي به على رأس الحكومة في إيطاليا، الدولة المحورية في المعسكر الغربي خلال تلك المرحلة، أي في أوج زمن الحرب الباردة.

وقد تغير المشهد كثيراً على مدى نصف قرن، فنكاد لا نرى جماعات يسارية سرية أو تمارس العنف أو الإرهاب على الساحة الأوروبية، وفي المقابل انتقلت هذه العدوى إلى جماعات يمينية رافضة للحكومات والسلطات والنظم القائمة وساعية للإطاحة بها عبر وسائل العنف، بل وأحياناً عبر أعمال الإرهاب، سواء كانت يمينية قومية أو فاشية أو دينية في مرجعياتها العقائدية ومرتكزاتها الاستراتيجية. وعلى الجانب الآخر، فإن ما أفرزته كل من مراجعات الأحزاب الشيوعية الأوروبية من جهة والأحزاب الديموقراطية الاشتراكية الأوروبية من جهة أخرى، خصوصاً تلك التي دارت في سبعينات وثمانينات القرن العشرين، أثمرت عن تحمل تلك الأحزاب من يسار ويسار الوسط للضربة، أو على الأقل الصدمة، التي تمثلت في انهيار النموذج السوفياتي في روسيا والعديد من بلدان شرق ووسط أوروبا، حيث إن وجود الاتحاد السوفياتي السابق كقوة كونية عظمى في حد ذاته كان يمثل بلا شك عضداً لليسار في بلدان غرب ووسط أوروبا الخارجة عن إطار المعسكر السوفياتي، خصوصاً بالنسبة إلى الأحزاب والقوي الشيوعية، ولو على المستوى الرمزي .

كما أن تغيراً آخر حدث على مدار النصف قرن المنصرم، هو ازدياد ظاهرة دخول أحزاب من اليسار أو يسار الوسط في ائتلافات حكومية تقودها أحزاب اليمين أو يمين الوسط في العديد من البلدان الأوروبية، واعتبار هذه الأحزاب أن مواقفها تلك مبررة على أساس أن وجودها داخل تلك الائتلافات الحاكمة يمكنها من التأثير من داخل دوائر السلطة على سياسات تلك الحكومات، وتطعيمها ببعض التوجهات اليسارية والتقدمية، على الأقل بالنسبة لقضايا اجتماعية معينة مثل العمل على الحد من معدلات البطالة، وتبني سياسات ليبرالية ومتسامحة تجاه المهاجرين واللاجئين وغير ذلك، ويحضرنا هنا على سبيل المثال لا الحصر نموذج الحزب الديموقراطي الاجتماعي الألماني المؤتلف منذ سنوات مع اليمين في حكومة بزعامة المستشارة «أنغيلا ميركل» زعيمة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

بل إن انتهاء الحرب الباردة في حد ذاته قلص، بدرجة ليست بالهينة، حرص الولايات المتحدة الشديد على تجنب فوز الأحزاب الشيوعية في بلدان أوروبا الغربية أو الوسطى في أي انتخابات تجري في تلك البلدان، وحصولها على الأغلبية أو على عدد من المقاعد البرلمانية يؤهلها المشاركة في الحكومات. بل فتحت واشنطن قنوات حوار مع العديد من الأحزاب الشيوعية واليسارية في أوروبا، سواء كانت قنوات علنية أو غير ذلك.

وعلى مستوى آخر، فإن تحولات طرأت على طبيعة وتركيبة قوى اليسار في البلدان الأوروبية على مدار تلك العقود الأربعة، ومن ذلك على سبيل المثال ظهور وصعود قوى يسارية جديدة على مشهد الساحتين الشعبية والرسمية، وكان منها قوى وصلت إلى الحكم في بلادها مثل «سيريزا» في اليونان، وكذلك قوى اكتسبت شعبية واسعة في زمن قياسي قصير مثل «بوديموس» في إسبانيا، وكلاهما حقق اختراقات نوعية في انتخابات نيابية وطنية مفتوحة، وهما حركتان شقتا طريقهما صعوداً من الشارع ومن خارج سياق النخب السياسية الموجودة، بما فيها أحزاب اليسار «التقليدية» في بلادهما، وطورتا فكراً جديداً ومشروعاً جديداً وخطاباً قريباً من فهم المواطن في الشارع ولغته، وهو ما مثل تغييراً نوعياً لمفهوم اليسار ودوره في بلديهما.

ومن جهته، شهد اليسار الفرنسي تغيرات تمثلت في التحول عن فكرة الزعامة التاريخية، سواء كانت للرئيس الفرنسي الراحل «فرانسوا ميتران» للحزب الاشتراكي، أو الراحل «جورج مارشيه» زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، وكلاهما قاد حزبه لسنوات طويلة ومثل قيادة شبه أسطورية لحزبه. وانتقلت الزعامة إلى قيادات تعاقبت على رئاسة الحزب وتناوبت فيما بينها من دون ادعاء أي منها كونها قيادة تاريخية أو زعامة لا تتعرض للمنافسة أو تطمح للبقاء الأبدي في مواقعها، وهو الأمر الذي مثل في رأي البعض تحولاً إيجابياً يصب لصالح الالتزام بالديموقراطية وممارستها داخل تلك الأحزاب، ما يعزز من إدماج الثقافة الديموقراطية لدي قوي اليسار وأحزابه وتنظيماته.

وهكذا نرى أنه على مدار أربعة عقود كاملة طرأت تحولات على تركيبة وطبيعة وفكر واستراتيجيات فئات وقوى اليسار فيما كان يعرف في السابق ببلدان أوروبا الغربية والوسطى المندرجة ضمن المعسكر الغربي من جهة، وكذلك على البيئتين الإقليمية والدولية المحيطتين بنشاطه وعمله وتطوره فكرياً وحركياً وجماهيرياً من جهة أخرى، سواء داخل القارة الأوروبية أو في إطار المشهد العالمي ككل، بما في ذلك تفاعلات زمن الحرب الباردة ثم معطيات انتهائها وخصائص فترة ما بعدها. وتستلزم هذه التحولات مراجعة لمناهج التناول وأدوات التحليل لقوى اليسار في تلك البلدان أخذاً في الاعتبار الثوابت والمتغيرات وكل العناصر المؤثرة ومدى ترابطها أو تداخلها، وذلك حتى تكون القراءة موضوعية وعلمية ومتعمقة تفيد في صياغة التقدير والتقييم في شكل أمثل، وبما يمكن من التعرف على الرهانات والمسارات الراهنة والآفاق المستقبلية لهذه القوي والأطراف المحلية والإقليمية والدولية التي تتفاعل معها، بما تتضمنه من طرح تحديات وفرص في آن واحد.

*نقلاً عن "الحياة"