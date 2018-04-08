شرب السُمّ على سبيل التجربة!

جاء في كليلة ودمنة: ثلاثُ لا يجترئُ عليهنّ عاقل: تأجيل عمل اليوم إلى الغد، وائتمان النساء على الأسرار، وشرب السُمّ على سبيل التجربة. هذه الثُلاثيات الواردة في «كليلة ودمنة»، التي ترجمها ابن المقفع عن الفارسية الوسيطة، ويقال إنها من أصولٍ هندية، تعرضت لانتقادات شديدة من جانب دارسي الأدب. وقيل الكثير عن أنها «بروتوتايب»، وفيها ذكورية بارزة. لكنّ المُدافعين عنها قالوا إنها من نتاج التجربة الإنسانية، وصارت بمثابة الحِكَم والأمثال التي إن لم تصحّ في كل الأحوال، فلا يجوز تجاهُلُها. وأذكر أنّ الخميني استعمل حلقتها الثالثة عندما قبل وقف إطلاق النار مع عراق صدّام، إذ قال إنّ قبوله لقرار مجلس الأمن كان أصعب عليه من تجرع السُمّ، لكنه تجرَّعه. فقد أَخرج بلادَهُ من المواجهة التي دامت ثماني سنوات. وعندما كنتُ أدرِّس بهارفارد، عام 2002، الأدب الديني القديم، ومقارنته بالحكمة الشرقية، والإفادة المتبادَلة، ووردت هذه الحكمة السائرة، وإمكان تأثير الصورة السلبية للمرأة فيها على صورتها في العهد القديم.. ضحك زميلٌ كان يشاركني المحاضرة، وقال للطلاب إنه سمع جون بولتون من «المحافظين الجدد» (صار الآن مستشاراً للأمن القومي في إدارة ترامب) يقول: إنّ خيار مواجهة الإرهاب، وسلاح الدمار الشامل في العراق بعد أفغانستان، هو في صعوبة شرب السم على سبيل التجربة، إنما من فوائده الجانبية تخويف إيران وكوريا الشمالية والمسلمين المتطرفين الذين تجرؤوا على ضرب أميركا. لكنْ بخلاف صحة توقع الخميني، حسب وجهة نظر الإيرانيين، فإنّ غزو العراق ما أخاف الإيرانيين والكوريين والمتطرفين، بل أفضى إلى دمار العراق، وتفاقم التطرف والإرهاب، واضطرار الولايات المتحدة للتدخل مجدداً بعد أن كانت جحافلها قد خرجت منه عام 2010. وهكذا ما نجح شرب السم، وصحيح أنه لم يقتل الولايات المتحدة، لكنه تسبَّب في قتل وتهجير ملايين الناس في العراق، فهل تضطر للعودة مرةً ثانيةً وثالثة؟! لقد اضطرت الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران على النووي، وهي مضطرةٌ الآن للتفاوُض مع كوريا الشمالية على الملف ذاته!

ولندعْ هذا التطوافَ حول الموضوع. فنحن العرب يُعرضُ علنيا الآن من جانب الروس في سوريا، ومن جانب الأميركيين في فلسطين، أن نتجرع السُمَّ، بحسب الحلول المقتَرَحة. إنما الفرق أنّ تجارب تجرع السم حصلت معنا مراراً من قبل، وفي سوريا وفلسطين بالذات. كان هناك منطق بعد الهزيمة عام 1967 أنه لا تفاوُضَ مع العدو، ولا اعتراف باحتلاله. لكن بعضنا تفاوض واعترف، وقال لنا الرئيس السادات إبّان اعترافه إنّ نصف المشكلة نفسي، وليس احتلال الأرض. بينما قال البعض الآخر، إنّ تجرع السُمّ بالاعتراف دون مقابل استشفائي لا يجلب غير الموت أو الانتحار، ثم إن شرب السُمّ كتجربة فردية ولا يمكن أن يمثل «حلاً» لعشرة ملايين فلسطيني داخل فلسطين وخارجها! لكنْ ما هي البدائل؟ لقد أثبت استمرار النزاع أنه لصالح إسرائيل، التي نشرت المستوطنات الضخمة في الضفة وحول القدس. ويوشك أن ينحشر الشعب الفلسطيني المعذَّب في جيوبٍ على أرضه بلا أملٍ. نحن نقول: إنّ الحل في قرارات الشرعية الدولية، لكنها منقسمة بشأن الحل، ومجلس الأمن يُواجَهُ بالوقوف الأميركي الدائم مع إسرائيل، وتشجيعها علناً على عدم العودة لطاولة التفاوُض. وفي زمن ترامب الذي يريد القدس عاصمةً أبديةً لإسرائيل، لن يتحقق سلامٌ ولو تحدث طويلاً عن «صفقة القرن»! لكن ما الحل بعد ترامب، خاصة أن الشعب الفلسطيني لا يزال على انقسامه بين «فتح» و«حماس»، رغم شعار «العودة الكبرى»؟!

وفي ظل مقولة شرب السمّ، للشعب السوري أيضاً تجارب في عهد بشار ووالده. ثلاث مرات على الأقل خلال عقدٍ ونصفٍ أقبل العرب على قبول الأسد، وما نفع ذلك العرب ولا الشعب السوري. وعن ماذا نبحث عنده، ونصف السوريين مهجَّر أو مقتول، وهو ذائبٌ في أحضان إيران وروسيا. إنما من ناحيةٍ أُخرى ما هي البدائل، أو حتى السُبُل لوقف النار والحصار على الأقل؟ فحتّى هذا الأمر غير مُتاح لاستحالة التفاوُض مع إيران، والاستسلام الكامل الذي تشترطه روسيا! هل يكون الحلّ بترك الملف السوري، كما تركنا العراق طويلاً بعد احتلاله عام 2003؟ الواقع أنّ سوريا متروكةٌ الآن أكثر من العراق، وقد صار ملفها بأيدي تحالف روسيا وإيران وتركيا، هكذا وبصراحة وبدون خجل!

*نقلاً عن "الاتحاد"