كيف غيّر محمد بن سلمان صورة السعودية؟!

واجهت السعودية، ولسنوات طويلة، حملات إعلامية شرسة ومكثفة من 3 جهات مختلفة وكلها تهدف إلى تقديمها بصورة سيئة للعالم. أولها شخصيات متطرفة في الداخل السعودي تزايدت شعبيتها في السنوات الأخيرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، وثانيها وسائل الإعلام القطرية، وثالثها صحف وتلفزيونات غربية وأميركية يسارية التوجه. لكن المراقب سيلاحظ أن هذه الجهات الثلاث أصابها الدوار في الفترة الماضية وتراجع تأثيرها ليس لأنها وقعت فجأة في غرام الرياض ولكن لأن القرارات الأخيرة ضد التطرف والإصلاحات الاجتماعية والدينية وجولة الأمير محمد بن سلمان في أميركا وحواراته الصريحة مع أشهر وسائل الإعلام، أربكتها وهزت مواقفها.

سابقاً وقبل هذه المرحلة، كان جزء كبير من نجاح هذه الجهات يعود إلى السعوديين أنفسهم حيث قدموا لهم بكرم كل أوراق اللعبة والمبررات الجاهزة بسبب قوانين وأعراف تضيّق على النساء وإجراءات غريبة تمنع الفنون ووعاظ يحرّمون عيد الحب وهيئة تصادر الورود الحمراء، ما زودهم بذخيرة حية جاهزة للإطلاق وأكسب خطابهم مزيداً من المصداقية والمناصرين من مشارب مختلفة، حقوقيون وليبراليون ويسار ويمين تشكلت لديهم مع الوقت صورة ذهنية مغرقة في سلبيتها.

أول هذه الأطراف هم المتشددون السعوديون في الداخل، حيث كانوا يقومون بدعاية شديدة السلبية عن السعودية من خلال الأفكار المتطرفة التي يروّجون لها والفتاوى التكفيرية العلنية ونشاطهم المتواصل والمنظم على وسائل التواصل الاجتماعي. كل من يرتدي الشماغ ويردد أشنع العبارات بحق " اليهود والنصارى"، كان يترك خلفه سمعة سيئة. لقد كانوا الأعلى صوتا لدرجة يعتقد المتابعون في الخارج أن هؤلاء هم كل السعوديين، متعصبين ومعادين للمرأة وخارجين عن العصر.

صورة مغالطة سعى هؤلاء المتشددون لتعزيزها خلال عقود بغرض خلق فجوة كبيرة بين السعودية والعالم المتحضر يصعب ردمها، فهم يسعون لجرها لفلك القوى المتخلفة والظلامية. لذات السبب اختار بن لادن 15 سعودياً للإقلاع في الطائرات الانتحارية في 11 سبتمبر، لإضرام النار بجسور العلاقة بين السعودية والغرب، وخلق حالة من العداء المرير والمتبادل. خطة لئيمة حبكها المتطرفون بإحكامٍ لسنوات وجاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ودمرها في أشهر معدودة من خلال كبح جماحهم حتى اختفت أصواتهم العالية في الفضاء العام الذي كانوا حتى وقت قريب يسيطرون عليه وتجريم خطاب الكراهية الذي يقتاتون عليه حتى أصبحوا وجوهاً إعلانية للأواني المطبخية، وكذلك من خلال الإصلاحات الاجتماعية الكبيرة مثل قرار قيادة النساء وفتح السينما وعودة السعوديين للحياة الطبيعية ما قبل الصحوة ولكن بروح 2018.

اختفاء صوت المحرضين خفف من الضغط واستبدل بخطاب متسامح جديد غير الصورة السوداوية، من خلال تصريحات ولي العهد السعودي الداعية لاستعادة الإسلام المعتدل والمنفتح على كل الأديان والثقافات، أو زيارات تاريخية كما حدث في زيارته الكنيسة المرقسية في الاسكندرية والكنيسة الإنجليكانية في لندن. اقترنت الأقوال بالأفعال، وتغير وجه السعودية بشكل مثير للدهشة خلال وقت قصير من بلد كان يُتهم بتصدير التشدد إلى بلد يعقد عليه الأمل دولياً للقضاء عليه. من عقبة عسيرة إلى قوة قادرة على تغيير التاريخ من خلال ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال في المنطقة كلها والتخلص من وباء التطرف الذي عرقل المسلمين لقرون.

الطرف الثاني هي وسائل الإعلام القطرية. تبنت وسائل الإعلام هذه خطابين متناقضين أحدهما إخونجي قومجي للجمهور العربي وآخر يساري للجمهور الغربي، وكلاهما يهدفان لتلويث وجه السعودية لخدمة مشروع الحمدين في الدوحة. الإعلام الإخونجي اشتغل لسنوات على تعزيز الخطاب المتطرف من خلال دعم الأسماء المحلية المتحالفة معه والتي كانت تظهر بشكل مستمر على شاشاته وتحج للدوحة بشكل مستمر، ولكن هذه الورقة سحبت مع منعهم من ترويج أفكارهم الخطيرة.

ومؤخراً انتهى هذا الإعلام إلى التحريض على كل خطوة سعودية إصلاحية وإيجابية حتى تحول إلى دكاكين رخيصة وبروباغندا مكشوفة وصلت للحضيض مهنياً. مقاطعة قطر كشفت الإعلام الإخونجي على حقيقته، إعلام موجه يدعي الدفاع عن الحقوق ولكنه مسرح للمحرّضين ودعاة الكراهية. من الجهة الأخرى، الإعلام الغربي اليساري المدعوم قطرياً صب تركيزه على القضايا الاجتماعية والدينية مثل حقوق المرأة والفنون والتسامح ولكنها لم تعد جاذبة ولا مقنعة بعد موجة الإصلاحات المتلاحقة. كيف بالإمكان اتهام بلد بتصدير الإرهاب ولديه أوركسترا ودار للأوبرا بمشاركة فرنسية وعلى ترابه، العلا، أكبر متحف أثري مفتوح في العالم؟ فشلت الخطتان A وB ولجأ هذا الإعلام إلى هاشتاغات الذباب المفبركة لصناعة تغطيات صحافية غير مقنعة ولا مؤثرة.

أما الطرف الثالث فهو الإعلام الأميركي اليساري المشتبه بالسعودية، ولعب أعدائها من إيرانيين وإخوان دوراً كبيراً بشن حملات شرسة بدون دفاعات قوية. لكننا رأينا خلال جولة الأمير محمد الأخيرة في أميركا الأحاديث الصريحة حول أكثر المسائل حساسية مثل الوهابية والفساد والعائلة المالكة والصحوة وإيران وعدد كبير من المحاور الحمراء. في السابق كانت هناك مواضيع محظورة تحت الطاولة لا تناقش أو يتحدث عنها علنياً، ما خلق مساحة غامضة تستغل لتوجيه حملات مستعرة على المملكة المغلقة الرجعية كما كانوا يصفونها. ولكن الأمير محمد لم يقلب الطاولة ولكن أزاحها بالكامل وقدم إجابات قوية ومقنعة وذكية حول القضايا الحساسة لينزع عنها الأشواك ويحولها لقضايا عادية وبسيطة لم تعد تستغل كمنصة للهجوم وإطلاق السهام القاتلة.

عندما كنتُ طالباً في الولايات المتحدة الأميركية وفي أول أيامي هناك باغتني شخص حانق بعد أن عرف جنسيتي بقائمة غاضبة من الانتقادات المعروفة عن السعودية ومضى في طريقه قبل أن أقول كلمة واحدة. لم ألمه لمعرفتي أنه استقى أفكاره من ما يسمعه من المتطرفين السعوديين وإعلام الخصوم الإخواني واليساري الذين يركزون على ما يخدم عقائدهم الفكرية وأجنداتهم. ماذا سيحدث لو التقيته الآن؟ على ماذا سيعترض محتداً؟ النساء قدن السيارات والسينما فتحت أبوابها والأوركسترا عزفت موسيقاها وأفكار التسامح ازدهرت والمتطرفون أغلقت أفواههم. سيكون حاله مثل الإعلام المعادي للسعودية، سيصاب بالدوار والحيرة، بعد أن فرغت جيوبه من كل الأوراق التي كان، وحتى أشهر قليلة، يكسب بها اللعبة من أول جولة.