جزيرة العرب.. حضن العالم

تقع العديد من الحواضر الحيوية في دول الخليج على ضفاف البحر قرب السواحل، وبعضها موانئ تجارية دولية قديمة تعبرها الشعوب المختلفة.

إضافة إلى وجود «مكة المكرمة» الجاذبة للمسلمين من سائر أصقاع الأرض، الأمر الذي أدى إلى خلق فرصة عظيمة للتلاقح الثقافي بين سكان المنطقة والأمم الأخرى، حيث المؤثرات الثقافية الأفريقية والأسيوية والأوروبية تتمازج مع الثقافة العربية في أعمق تجلياتها وفي مهدها العروبي الطبيعي (الجزيرة العربية) وزاد الأمر واتسع بعد اكتشاف النفط حين أضحت دول الخليج محجة للعالمين وأمست تتميز بانفتاحها على الآخرين وتقبلها للغرباء المقيمين فيها.

في أعماق الشخصية الخليجية لا توجد مشكلة مع الآخر المختلف عنها، وكل ما نراه اليوم من إشكاليات حول (العنصر الوافد) هو بسبب السياسات الحكومية المتعلقة بالتوظيف والعمل.

أما قبول الآخر واحترامه وحسن التعامل معه فذلك جزء أصيل من التكوين النفسي للشخصية الخليجية التي تعرفت على الوافدين وتعاملت وعاشت وتعلمت معهم، خاصة الوافدين العرب.

ويمكن ملاحظة ان الشخص الخليجي، وحده دون سائر العرب، القادر على التمييز بين اللهجات والملامح العربية، فهو العربي (الوحيد) الذي تعامل وعمل مع جميع الجنسيات العربية وشاهدها تعمل وتقيم في بلاده.

تحدثني صديقة تونسية تعمل في إمارة الشارقة تقول انها كانت تقرأ في بلادها عن الهند ويدهشها الزي الهندي النسوي «الساري» ولم يكن أمامها سوى الإنترنت فرصتها الوحيدة لمشاهدة تلك الثياب، حيث لم يسبق لها ان زارت الهند أو شاهدت شخصا هنديا في بلادها.

لذلك تملكها العجب والدهشة في مطار أبوظبي عندما وفدت من بلادها للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حين شاهدت امرأة هندية (حقيقية) ترتدي الزي الهندي. ليبدو الخليج في هذه الشهادة التونسية العفوية موسوعة مختصرة للبشرية والعالم.

نقلا عن "الأنباء"