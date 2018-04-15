قاوموا ألزهايمر.. بالعمل والحوار!

قد يبدو عنوان المقال كلاماً فى الهواء.. ولكنه حقيقة!! وألزهايمر من أشد أمراض العصر انتشاراً، وهو يكثر فى المجتمعات الأكثر رفاهية، التى تعتمد على الآلة فى كل احتياجاتها.. وهو يكثر فى المجتمعات بعد سن الستين، أى التقاعد وانخفاض التفكير العقلى.. وأيضاً الأعمال العضلية.. وينخفض كذلك بين الفئات التى تواصل العمل بعد سن الستين.. وبالذات فيمن يعملون الأعمال اليدوية.

وبالنسبة للمفكرين والأكثر نشاطاً من الصحفيين والإعلاميين، فإن هؤلاء قليلاً ما يصيبهم هذا المرض، إذ إنهم يعتمدون على عقولهم، ليس فقط فيما يقرأون.. ولكن الأهم فيما يكتبون!! لأنهم - هنا - يجهدون عقولهم فى التفكير.. وبالذات كتّاب المقالات.. أو من يعمدون إلى تأليف الكتب.. ويا سلام، على من يكتبون مقالات يومية.. فيها الفكرة تناطح الفكرة.. والأهم، تلك المقالات التى تعتمد على المعلومات، وعلى البحث عن المعلومة فى دوائر المعارف وكتب المعلومات.. وليس مقالات «الهمبكة» أو رص كلمات إنشائية.. حتى إن من يلجأ إلى كتب المراجع يندر أن يطولهم هذا المرض الفتاك الذى يدمر خلايا التفكير فى المخ والمخيخ.. لأن هذه العملية تنشط خلايا المخ وتدفعها إلى البحث والتفكير.. وبالتالى تذكُّر المعلومات.. وكل ذلك يجعل المخ شديد النشاط.. حتى لا ينسى خزين المعلومات الهائل الذى كونه الإنسان عبر مراحل حياته.

وأتذكر أننى عندما كنت أصحب أسرتى فى أى رحلات داخل مصر أو خارجها كنت «أحول» الرحلة ليس فقط بهدف قتل الوقت ولكن إلى رحلة عقلية فى الزمان والمكان، أقصد كنت أجرى مسابقات فى المعلومات تبدأ بذكر 10 أسماء لمدن داخل مصر تبدأ بحرف من الحروف.. أو ذكر أسماء 10 أنواع من الخضراوات أو الفواكه تبدأ بحرف معين.. أو حتى أسماء لأشخاص.. وهكذا.. وكنت بذلك كمن يلقى محاضرات فى المعلومات العامة.. وفى كل المعارف.

أيضاً كنت أشرح لهم مزايا وخصائص المدن التى نمر بها.. ومعلومات أساسية بل طباع أهلها، وتاريخها.. ربما لأن أسرتى عاشت سنوات طويلة فى أبوظبى، وكنت بحاجة إلى ربطهم بتاريخ وطنهم، خصوصاً أنهم وهم يدرسون هناك لم يكونوا يتوسعون فى دراسة تاريخ مصر.

كما أننى تعمدت أن أدلهم على كتب المراجع.. ودوائر المعارف.. كل حسب مستواه التعليمى.. أما أنا فأعمد حتى الآن إلى فتح كتب المراجع ودوائر المعلومات ليس لهدف محدد.. ولكن لتنشيط مخزون عقلى من المعلومات.. وأعتبر كتابتى مقالين يومياً هنا لـ«المصرى اليوم» وفى جريدة «الوفد» أهم وسيلة لمقاومة ألزهايمر.. ولما كانت معظم مكتبتى من كتب المعلومات ودوائر المعارف فإننى أعمد - ويومياً - إلى الإمساك بأحد هذه الكتب عشوائياً.. وهات يا قراءة، وهنا أنشط معلوماتى.. وفى نفس الوقت أضيف الجديد إلى مخزونى المعلوماتى.. وفى كل الاتجاهات وفروع المعرفة.

■ وإذا كان الطب لم يصل بعد إلى أسباب انتشار السرطان.. فإن نفس الطب لم يصل بعد إلى أسباب انتشار مرض ألزهايمر.. وبالتالى لم نصل إلى علاج شامل لهذا ألزهايمر.. الذى يدمر خلايا المخ تماماً ويمسح ما فيه من معلومات، أو معارف اكتسبها الآن عبر عمره كله.. ومن المؤكد أن عدم استخدام الإنسان لهذه المعلومات.. أو تكاسله عن استخدامها لعدم حاجته إليها هو أهم أسباب هجمات هذا المرض.. والحل هنا هو إعادة تشيط ما عندنا من مخزون ولو بالحوارات بين الزوجين «إذا تحملا أى حوارات».

■ والجريمة أن ينطوى الإنسان على نفسه.. فتنام خلايا المخ.. ويتوقف هذا المخ عن التفكير.. هنا يحس المخ أنه ليس بحاجة إلى هذه المعلومات فيقوم بعملية مسحها تدريجياً.. إلى أن يتم مسح كل خزين المخ منها وبذلك تقع الواقعة.. وينال ألزهايمر منا!!

■ وربما تكون دور المسنين إحدى وسائل مقاومة هذا المرض اللعين.. ويجب هنا أن تشجع هذه الدور أى حوارات بين روادها.. لتأخير الإصابة بألزهايمر.

قاوموا إذن الإصابة بألزهايمر.. بالتفكير والحوارات والعمل.. إيه رأيكم؟!.

نقلا عن "المصري اليوم"