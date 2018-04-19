أدب السيرة الذاتية

أن تكتب سيرتك الذاتية، هذا الفن المخادع والجميل، كيف فكر شخص أن يكتب سيرته الذاتية ليس فقط كتدوين أو شهادة، ولكن كأدب. من أول من قرر أن يكتب حياته بكل ما فيها من أحداث ومشاعر ثم ينشر ذلك للناس، يصبح كتاباً مفتوحاً، وهل تعبير كتاب مفتوح اخترع بعد السيرة الذاتية، كثير من الأسئلة، وكان لا بد أن أسألها لمحرك البحث قبل أن أطرحها هنا. لكنني فعلت، ولست متأكدة من الإجابة بعد.

أول شخص قرر أن يكتب سيرته الذاتية حسب الموسوعة البريطانية هو المؤرخ الصيني لا سيما كيان والذي أصدر عمله الضخم شيجي عن تاريخ الصين في القرن الثاني قبل الميلاد. وضمن هذا العمل بعضاً من سيرته الذاتية.

في القرن الخامس بعد الميلاد كتب القديس أوجستين سيرته الذاتية التي ذكر فيها تفاصيل من طفولته ومراهقته وكيفية تحوله إلى المسيحية.

أول بادرة لكتابة السيرة الذاتية عند العرب كانت لسليمان الفارسي، وعند البحث نجد الأسماء الشهيرة التالية قد كتبت عن نفسها مثل الرازي، أبو حيان التوحيدي، ابن الهيثم. هناك أيضاً طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي، وسيرة ابن خلدون لابن خلدون.

كتابة السيرة الذاتية في العصر الحديث تشبه كتابة الرواية، أو هي كتابة رواية، لكنها ليست من الخيال، بل من واقع الكاتب ومن تفاصيل حياته. ولا يجب أن يخترع الكاتب أحداثاً من خياله وإلا خرج الكتاب من تصنيف السيرة الذاتية إلى الرواية.

الممتع في كتابة السيرة الذاتية أنك لا تحتاج إلى اعتساف أحداث، أو التفكير بمنطق للعمل، أنت فقط تسجل ما حدث لك. وأيضاً أنت ممتلئ بالمشاعر التي تريد أن توصلها للقارئ، لا تحتاج أن تتقمص الشخصية التي تكتب عنها كي تشعر بمشاعرها.

والممتع في قراءتها أنك تدرك أن ما تقرأه هو واقع، ونحن كبشر لدينا فضول عظيم لمعرفة سيرة الناس وما جرى لهم في حياتهم. لذلك، حين تكون تلك الأحداث مكتوبة بشكل أدبي جيد، تصبح عملاً فنياً بديعاً يرغب في قراءته عامة الناس حتى الذين لا تشدهم قراءة الأدب في العادة.

بقي أن يجد الكاتب ذلك التوازن الذي يشبه اللعب بالنار، وأعني بذلك الكاتب في عالمنا العربي، حيث كتابة السيرة الذاتية حتى لو كانت منتقاة فهي أشبه بالاعترافات. والاعتراف لدينا مسألة ليست محبذة، ولا يمكن استيعابها أو الثناء عليها. ولو كان الكاتب لا يهمه ازدراء الناس، القراء، السؤال هو إلى أي حد يمكنه أن يتعامى عن ازدراء أفراد أسرته وأقاربه إذا كتب شيئاً يثير حفيظتهم أو لا يوافقون عليه.

وإلى أي حد يمكن للمجتمع أن يفهم هذا النوع من الكتابة ولا يعتبره رغبة في الشهرة وإثارة الفضائح. وهل سيظل كتاباً مثل الخبز الحافي يثير ذات الاستهجان لو صدر الآن.

* نقلا عن "الرياض"