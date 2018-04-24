الموالح.. كنز لا يفنى!

لكل دولة محصولها الأول.. زراعى أو صناعى أو حتى عسكرى، مثلاً شرق وجنوب شرق آسيا محصولها الزراعى الأول هو الأرز.. ويليه قصب السكر، والموز كذلك المحصول النقدى الأهم فى دولة أمريكا الوسطى، نيكاراجوا وما حولها.. والقصب وبالتالى السكر- غير السيجار- هو المحصول النقدى الأول فى كوبا.. وفى مصر كان القطن هو محصولنا النقدى الأكبر منذ أدخل محمد على زراعته على مجال أوسع فى مصر فى عشرينيات القرن 19.

والعنب- وبالتالى عصيره ونبيذه- هو المحصول الأهم فى اليونان، وتركيا.. ثم فى إيطاليا وفرنسا ومنطقة كاليفورنيا فى أمريكا.. تماماً كما الزبد ولحوم الأغنام هما المنتج الأول فى نيوزيلندا وأستراليا.. وفى مصر كان القطن هو محصول الزواج والبناء إلى أن قتلناه بأيدينا.. الآن مصر تحاول أن يكون لها مكان فى عالم الموالح، أى البرتقال بأنواعه.. وهى بذلك تنافس البرتقال اليونانى، والتونسى والمغربى والإسبانى.. رغم أن تونس فرضت تمورها على أسواق العالم، حتى إن تمور دجلة نور هى الأولى تصديرياً، رغم أن مصر والعراق هما الأكثر إنتاجاً.. عالمياً، وكذلك زيت الزيتون.

وحتى يتحقق ذلك لمصر- مع الموالح- يجب أن ندرس لماذا فرض البرتقال التونسى والمغربى والإسبانى نفسه على أسواق الموالح فى العالم كله، لا أن نتوقف فقط عند ما وصلوا إليه.. بل يجب أن نتطور ونتقدم عليهم.. بالعلم وليس بالفهلوة.. نقول ذلك ونحن نعرف أن البرتقال المصرى أكثر حلاوة.. ولكن أسلوبنا فى التسويق ليس كما يجب، رغم وجود أجهزة عديدة لتسويق الموالح المصرية.. ولكننى أعترف أن معظمها مجرد جهود فردية من المصدرين أنفسهم.

والبداية يجب أن تكون من رفضنا لأسلوب «وش القفص»، وهو أسلوب برع فيه معظم المصدرين المصريين، ليس فقط فى الداخل، ولكن أيضاً فى الخارج.. إذ يكتشف المستورد أننا نجمّل وش قفص البرتقال بعدة برتقالات هى الأفضل.. أما ما تحتها فهى الجريمة كلها.. فهل يا ترى هذا المصدر المصرى يعرف أنه لن يتمكن من تصدير الشحنة ثانية، بعد أن يكتشف المستورد الأجنبى هذه الخديعة.. وما هى المواصفات المطلوبة.. ثم كنا ونحن نعمل فى الخليج نستورد العنب الأسود من شيلى فى أقصى جنوب الكرة الأرضية فى صناديق خشبية ويفصل بين كل عنقود نوع من الورق الذى يمتص أى عنبة تالفة.

■ والبرتقال- بكل أنواعه- لا يحتاج لكميات كبيرة من المياه، ويمكن التوسع فيه بالرى بالتنقيط.. ولكن القضية هى فى ذبابة الفاكهة التى تخترق الثمار، وهى خضراء لتضع بويضاتها داخل الثمرة.. لتنمو وتكبر وتتغذى على ما فى داخلها.. لتفاجأ بأن هذه البويضات أصبحت ديداناً رهيبة تملأ الثمرةً.

■ ثم كيف تكون أولوية الشحن- على أى طائرة- لهذه الموالح.. وأتذكر هنا أننا فى دمياط كنا نستورد البرتقال اليافاوى من بيارات هذه الموالح فى منطقة يافا، وتصل إلينا- فى دمياط- بالمر��كب الشراعية.. سليمة.. طازجة تماماً.. فهل هذا صعب علينا.

■ فى مقدورنا أن نحول البرتقال المصرى وتوابعه من جريب فروت ويوسفى وبلدى وأبوسرة إلى المحصول الذى يدعم الميزان التجارى المصرى.. وبسرعة.. أى يتم تحويله إلى محصول نقدى رئيسى لنا.. واسألوا عن أرقام تصدير البرتقال التونسى.. وما يدره من دخل للشقيقة تونس.

فى يدنا مفاتيح عديدة لزيادة الصادرات المصرية.. فقط بقليل من الجهد «والأمانة» والنظافة.. والصدق!!.

* نقلا عن "المصري اليوم"