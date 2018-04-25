منذ فجر التاريخ والإنسان يحرص على ابتكار طرائق للترفيه عن نفسه، ألعاب وألغاز ورياضة، استخدم الإنسان كل ما في تناول يده ليصنع منه مادة يتسلى بها، الحيوانات والأخشاب والعظام والأحجار.. يؤكد التاريخ أن الترفيه جزء أساسي من حياة المجتمعات والمعبر عن الأفراح والمناسبات السعيدة، لن تجد زواجاً في العالم خلا من مادة ترفيهية، في كل حضارة مهما بلغت من الرقي أو البساطة كانت ساعات المرح في مقدمة اهتماماتها.

تتسابق الدول على حق تنظيم المناسبات الرياضية والمهرجانات السينمائية وتصرف عليها مليارات، يستفيد منها كل قطاعات البلاد، المناسبات التي تجمع أهل الترفيه هي أفضل المناسبات التي تحقق المكاسب الكبيرة وتتوزع ثمرة أرباحها على كل القطاعات، المطاعم والمحلات التجارية والمصانع وشركات الطيران.

لا يدرك بعض الناس أن المليارات التي تصرف على الترفيه تبررها كلفة العاملين في هذا الحقل المهم. إذا أحصينا كل ما تصرف الدول على الترفيه بشكل مباشر وغير مباشر لضاهت المصاريف العسكرية.

من النادر أن نسمع أن فيلسوفاً أو عالماً فيزيائياً أو كيميائياً تقاضى ملايين على عمله ولكننا اعتدنا على سماع الملايين التي تدفع للاعبي الكرة أو المطربين أو الممثلين.

أياً كانت وجهة نظر المسفهين لهذا البذخ في الصرف على الترفيه إلا أن البائن من كلامهم جهلهم بحقيقة مشاعر الإنسان وحاجته إلى لحظات سعيدة، بلوغ مكافآت هذه الفئة هذا المستوى لم يأتِ بقرار من أي سلطة، كلفة الممثل أو المطرب أو الرياضي في اليابان وفي المملكة وفي أميركا وفي أفريقيا دائماً هي الأعلى وحتى على مستوى التاريخ كان الأمر كذلك، هذا الاتفاق بين الشعوب يعكس حاجة إنسانية فطرية.

يطلق على من يعمل في هذا المجال موهوب، إنتاجهم وتطوير قدراتهم مكلفة جداً. تستطيع أن تصنع عشرات من أساتذة الجامعات على أعلى مستوى ولكنك لا تضمن صناعة ممثل أو مطرب واحد بكلفة عشرة أساتذة جامعيين، العاملون في ميدان الترفيه يتمتعون بقدرات شخصية تولد معهم ولكنها في نفس الوقت تحتاج إلى عمق اجتماعي، لا يتوقف الفوز بوظيفة ممثل أو لاعب كرة على الموهبة الشخصية فحسب، تحتاج المواهب إلى خبرة في المجال في داخل المجتمع، رعاية المجتمع وخبرته في الموضوع تشكل حجر الزاوية في تطوير هذه المهارة أو تلك. عمر كرة القدم في المملكة أكثر من سبعين سنة ومع ذلك لم نتجاوز المرحلة الأولى من التنافس في كل مسابقات كأس العالم التي اشتركنا فيها.

تركيز الخطط الجديدة في المملكة يعبر عن وعي حقيقي لقيمة الإنسان وأهميته، لا يمكن أن يعيش أي شعب بلا مادة ترفيه ودون مشاركة الآخرين أفراحهم ومتعهم.

* نقلا عن "الرياض"