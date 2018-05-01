الإسلام يدور مع المصالح حيث دارت

لدي قناعة راسخة أن الإسلام دين، يرتكز أول ما يرتكز على توحيد الله بالعبادة وحده لا شريك له، كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أما السياسة فتتعلق بمصالح الناس ومعاشهم، تدور معها وتتغير حيث دارت وتغيرت. والذي له الحق بتقدير المصلحة، وتلمسها هو (حصرا) ولي الأمر الذي أعطاه الأغلبية من المسلمين بيعتهم، ومن ادعى أنه يشارك ولي الأمر في البيعة، أيا كان مقامه الاجتماعي أو السياسي، فهذا يعتبر في حكم المنشق والمتمرد على الحاكم الشرعي، وله حق ردعه وتعزيره بأي عقوبة يراها رادعة، حفاظا على استقرار المجتمع واستتباب أمنه.

المتأسلمون المسيسون يتخذون من تعاليم الإسلام، وادعاء خوفهم على شرع الله، ذريعة (يثورون) بها الناس، وتأليبهم على من يحكمونهم.. خذ ليبيا في العصر الحالي مثلا، واستنتج منها العبر، ستجد أن الضال المضل، المتأخون الإرهابي، يوسف القرضاوي قد حرض على نظام القذافي في ليبيا، وحض على قتله جهارا نهارا، وقال علنا، ومن خلال وسائل الإعلام قولته الشهيرة: (اقتلوه ودمه في رقبتي)، وها هي ليبيا من حين مقتله وحتى اليوم ساحة للصراعات والاقتتال والتطاحن، كل ذلك لكي يحكمها جماعة الإخوان (المتأسلمين)؛ وها هم جماعات التأسلم السياسي في مصر يكلفون اقتصاد بلادهم وأمنها واستقرارها الشيء الكثير؛ الأمر الذي يجعلنا بعد هذه التجارب الدامية نقف بكل ما أوتينا من قوة ضد هؤلاء المتأسلمين المسيسين، الذين كانوا هم (السبب) الذي قض مضاجع ليس المسلمين فحسب، وإنما العالم من أقصاه إلى أقصاه؛ والسؤال الذي ينتهي إليه كل عاقل: هل الإسلام ورسول الإسلام يقر أن يكون المسلمون مثار خوف وترويع وإرهاب أينما ذهبوا واتجهوا؟.. طبعا لا وألف لا وإن رغمت أنوف المتأسلمين، فالله جل شأنه يقول بالمختصر المفيد: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}، فهل الرحمة لها علاقة بالقتل والتفجير والتدمير كما يفعل المتأسلمون اليوم من جرائم، وينسبونها إلى (الجهاد)؟.

أعرف أن كثيرين سيصنفونني عندما أقول مثل هذا الحديث تصنيفات أيديولوجية، وربما يغلفونها بتكفيري، وأنني عدو للإسلام والمسلمين، ولكن - وأقسم بالله - أن جعجعاتهم وسبهم وشتائمهم إضافة إلى تصنيفاتهم لا تهمني، ولن تزحزحني عن قناعاتي، فقد علمتني التجارب الحياتية بأن العقل والتوجهات المنطقية هي في النهاية التي ستنتصر. كما أنني على قناعة أن الإسلام دين وليس سياسة، فالدين ثوابت قطعية لا تتغير ولا تتبدل في أي زمان وفي أي مكان، بينما أن السياسة التي تعتمد على المصالح تتغير وتتبدل حسب متطلبات الزمان ومقتضيات المصالح؛ فليس بالضرورة أن تكون مقولة قالها إنسان في زمنه صالحة دائما وأبدا لكل الأزمان والأماكن؛ خذ الرق - مثلا - هل هناك اليوم عاقل سوي ينادي بتشريع الرق والعبودية لأن السلف كانوا يجيزون الاتجار بالبشر تحت أي سبب أو ذريعة؟

ومثله (الجهاد)، ففي عالم اليوم عالم السلام والمحبة ونبذ البغضاء والكراهية، هل يستطيع أن ينادي أحد بما يُسمى جهاد الطلب، أو جهاد الغزو؟.. لذلك يجب أن نعيد قراءة تراثنا قراءة موضوعية، ونفرق بين ثوابت الدين، وننأى بها عن السياسة، وإلا فسنبقى نحن والإرهاب وعدم الاستقرار ندور ونحور دون أن نتقدم ولو خطوة واحدة.

* نقلا عن "الجزيرة"