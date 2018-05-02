عزوف قد يخفي عزوفا آخر

اختارت تونس منذ بداية سنة 2017 أن تغذي الخزان الانتخابي بشريحة الأمنيين والعسكريين من خلال إقرار حقهم في العملية الانتخابية لأول مرّة في تاريخ البلاد، وذلك في القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.

قرار رافقه جدل سياسي بين مختلف الفاعلين في الشأن العام من مجتمع مدني مؤمن بأهمية مشاركة الأمنيين والعسكريين في العملية الانتخابية طالما أنهم مواطنون مكتملو الحقوق وبين نقابات أمنية رافضة بشدة لهذا القرار، لأن المؤسسة الأمنية لا بدّ أن تكون محايدة وعلى مسافة من الجميع حسب رأيها.

اليوم على مختلف هؤلاء المتحرّكين في المشهد العام التونسي السياسي والمدني والحقوقي أن يهضموا نتائج الإقبال المحتشم لهذه الشريحة على صناديق الاقتراع في أول انتخابات بلدية في التاسع والعشرين من إبريل الجاري.

نسبة الإقبال لا تتعدى 12 بالمئة، وهو رقم مشحون بالدلالات والقراءات، وما على المتابعين للشأن التونسي إلا الغوص في معانيه ودلالته وأبعاده ليكون مؤشرا للمرحلة المفصليّة المقبلة وهو يوم الاقتراع لعموم التونسيين المسجلين في الانتخابات البلدية في السادس من مايو 2018.

جملة من الأسئلة تتفاعل في العقل التونسي الباطني والظاهر: لماذا اختارت تونس السماح للأمنيين والعسكريين أو حاملي السّلاح بالانتخاب وهو طلب تمترست في المطالبة به والدفاع عنه فعاليات المجتمع المدني واعتبرته مطلبا أساسيا في البناء الديمقراطي على حداثة التجربة التونسية الديمقراطية؟

تنقيح الفصل السادس من قانون الانتخابات والاستفتاء في تونس صادق عليه مئة وتسعة وثلاثون نائبا مقابل احتفاظ اثنين وعشرين، ورغم ذلك تباينت المواقف من داخل المؤسسة الأمنية نفسها، حيث رحّبت بعض النقابات الأمنية بالقرار معتبرة إياه مكسبا يتحقق للأمنيين الذين رحّلوا المطالبة به مباشرة إثر الثورة إلى فترة لاحقة بالنظر إلى ما تعيشه البلاد وقتها من إرهاصات ناتجة عن تفكك النظام السابق و اعتبروا أنه إذ لا وجود لديمقراطية بالاستثناءات، بينما اعتبرت نقابات أمنية أن هذا القرار خطأ تاريخي فادح، فالمؤسسة الأمنية في تقديرها لا بد أن تكون محايدة بعيدة عن المماحكات السياسية.

بين هذا وذاك اكتفت المؤسسة العسكرية بمراقبة الوضع دون الخوض فيه، ويرى محللون أن المؤسسة العسكرية لا بدّ أن تبقى على مسافة من الجميع حفاظا على وجاهتها، فهي المسؤولة عن مسار انتقالي ديمقراطي ومؤتمنة على تأمين العملية الانتخابية وحماية مراكز الاقتراع ومقاومة الإرهاب، وهي مسؤوليات شتّى قد تشتت الجهد وتؤثر على العملية الانتخابية برمتها، لكن هل أقبل العسكريون على الاقتراع أم لا؟ وهل تمت التوصية بأن الاقتراع ليس أولوية المؤسسة العسكرية؟ كل هذه هي أسئلة يطرحها التونسي بينه وبين نفسه بالنظر إلى الإقبال الضعيف لهاتين المؤسستين على الانتخابات البلدية.

وللتذكير فقد سجّل أكثر من ستة وثلاثين ألف أمني وعسكري في الانتخابات بينما لم يصوت منهم إلا حوالي أربعة آلاف أي بمعدل لا يتجاوز 12 بالمئة.

رقم حامل لدلالات عدة، من بينها أن المؤسستين الأمنية والعسكرية مازالتا على مسافة من المشاركة السياسية باعتبار العقيدة الأمنية والعسكرية مبنية على الولاء للوطن ولم تتعود المؤسستان على الممارسة والمشاركة السياسية. هذا في المستوى الظاهر لكن هل كان العرض الانتخابي من النخب السياسية المترشّحة في شكل قائمات مختلفة المشارب من حزبية إلى ائتلافية إلى مستقلة شافية وملبية لحاجة الناخب؟

سؤال يستمد وجاهته من حالة البؤس السياسي الذي تمارسه النخب السياسية منذ سنوات، فلم يعد التونسي اليوم يثق فيما يُقدم إليه من برامج طالما أن الحال لم يتغير بل ازداد سوءا وبؤسا في تقديره، وطالما أن الثورة لم تمطر بعد لا ثروة ولا شغلا ولا كرامة، حسب رأيه.

فمن المسؤول عن كل هذا البؤس؟ التونسي البسيط اليوم يجيبك موجها أصابع الاتهام إلى النخب السياسية التي فرّخت أحزابا بالجملة تجاوز عددها اليوم المئتين دون أن تنجح في مصالحة التونسي مع واقعه السياسي.

مشهد التونسيين المصطفين تحت الشمس الحارقة في أول انتخابات بعد ثورة ديسمبر - يناير 2011 هي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 أصبحت طي التاريخ وكل المؤشرات اليوم دالة على عزوف متوقع في أول انتخابات محلية، وأهمها باعتبارها ستكرس الحكم المحلي القريب من المواطن.

الصورة اليوم واضحة جلية تكشف عن مشهد انتخابي إيديولوجي قد يقطع مع الإقبال العام على المشاركة السياسية في إدارة الشأن العام باعتبار تهرّي رصيد الثقة في الأحزاب السياسية وتعدّد الأحزاب ساهم في تشتيت القواعد، وهي صورة قد تفرز مشهدا مؤدلجا متصارعا قد يهدّد الحوكمة المحلية ويطغى عليه الولاء السياسي بما يؤثر على الخدمة والأداء البلدي القريب من شأن المواطن.

أيام قليلة فقط وتنكشف الصورة ويكتمل المشهد أمّا والحال هذه وأمام بؤس العَرْض و عُلُوِّ سقف المطالب تبقى الهوة سحيقة بين الجانبين وتبقى المؤشرات دالة على أن الإقبال لن يكون بالقدر المطلوب.