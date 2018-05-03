أصبحنا شعباً لا يقرأ!

لا أحد ينكر انخفاض معدل القراءة عند المصريين.. ربما أقصد هنا قراءة الصحف الورقية.. والأهم قراءة الكتب الورقية.. والأرقام هى الدليل.

وإذا كان البعض يقول إن معدلات توزيع الصحف الورقية تدور حول 350 ألف نسخة.. إلا أن البعض يزيدها قليلاً، فيصل إلى 400 ألف نسخة يومياً من إجمالى كل الصحف: قومية «حكومية».. مستقلة، وأيضاً حزبية.. وهذا هو وضع الصحف اليومية.. أما المجلات الأسبوعية فقد قرأنا فاتحتها منذ سنوات.. فأين مجلات كانت تملأ حياتنا: المصور، حواء، الكواكب، آخر ساعة، روزاليوسف، صباح الخير، وأكتوبر.. وكان توزيع بعضها يصل أو يحسب بمئات الألوف، من المجلة الواحدة.. وها هى تفقد عرشها ويكاد يكون المرتجع منها يزيد على كمية المطبوع!!

ولقد عشت زمناً كانت فيه بعض صحفنا اليومية توزع مليون نسخة فى اليوم، وها نحن الآن إذا وجدنا جريدة توزع 70 ألفاً.. نقول الحمد لله.. ولا تقولوا إن سعر النسخة هو سبب انهيار أرقام التوزيع.. ولا تقولوا أيضاً إن السبب هو لجوء الأغلبية إلى الصحافة الإلكترونية.. ولكن هذا مردود عليه إذ قد يكون هذا مرتبطاً بأوضاعنا نحن فى مصر.. إذ مازالت هناك العديد من الصحف - خصوصاً فى اليابان- توزع ملايين النسخ.. يومياً.

وإذا قلنا إن الصحافة الورقية فى طريقها للاندثار، أى النهاية، وأن عمرها لن يتجاوز من الآن 20 عاماً، إلا أن الأهم أن ظاهرة انهيار أرقام التوزيع تظهر بشكل لافت للنظر، عندنا.. فى مصر.. ويمتد ذلك إلى بعض الصحف العربية وربما يطول عمرها - بعض الشىء - إذا عمدنا إلى الاهتمام بالصحافة الإقليمية.

وكارثة انهيار معدلات القراءة لم تتوقف فقط عند الصحف الورقية.. بل زحفت إلى توزيع الكتب.. وانتهى إلى الأبد عصر كانت فيه دور النشر تطبع من الطبعة الواحدة 30 ألفاً و50 ألفاً.. الآن يعتبر الناشر «متهوراً» إذا طبع ألفين أو ثلاثة آلاف نسخة.. وهنا يكون السبب ارتفاع سعر الورق وأيضاً ارتفاع باقى عناصر الطباعة.. وربما يطول عمر الطبعة الواحدة إلى خمس سنوات قبل أن يفكر الناشر فى طرح طبعة أخرى فى الأسواق.. فهل السبب هنا هو ارتفاع سعر نسخة الكتاب ولا ينطبق عليها هنا نظرية «المستهلك هو الذى يدفع»، ولكن عندما يصل سعر الكتاب إلى 100 جنيه.. فمن يشتريه؟ واسألوا عن أرقام الكتب التى كانت تطبع وتصدر عندنا منذ 20 سنة وأرقام بيع الكتب هذه الأيام.. وهذا يعنى انهيار «صناعة النشر» فمن المسؤول؟

■ ■ فأنا من جيل مازال يقدس الكتاب الورقى.. ولم ألجأ حتى الآن إلى القراءة من خلال الكتاب الإلكترونى.. تماماً كما مازلت أصر على قراءة الصحف - اليومية على الأقل - ربما بحكم سنى وعلاقتى بالكلمة المطبوعة.. لأننى من عشاق رائحة ورق الكتاب وورق الجريدة.

■ ■ أم يا ترى نعيش الآن عصراً بات الشباب لا يجد وقتاً لقراءة كتاب أو جريدة.. ومعظمهم يقضون وقتاً أطول مع المحمول سواء للألعاب أو لعمليات الحوار «الشات» أكثر مما يقضونه مع كتاب ورقى.

■ ■ هل انتهى عصر الكتاب الورقى.. وأنه فى طريقه إلى النهاية المحتومة بعد أن صار ممكناً أن تحصل على دائرة المعارف البريطانية على «سى دى واحدة أو أكثر» أو من خلال التابلت والمحمول ووسائل الاتصال الحديثة؟!.

تلك قضية تحتاج إلى مناقشة قبل أن تموت صناعة كاملة بدءاً بصناعة الورق ومستلزمات الطباعة وأساطيل التوزيع.. أم فات الميعاد.. وضاع إلى غير رجعة عصر الكتاب الورقى.. وأيضاً الصحف الورقية؟!.

*نقلا عن صحيفة "المصري اليوم".