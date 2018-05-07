أخناك لبنان... أم خنتنا؟!

انتهت "همروجة" الانتخابات، وأثبت السياسيون في لبنان أنهم "لا يحترمون" ناسهم، بل أجمع العديد من ممثليهم في حلقة حوارية ضمت مختلف أحزاب السلطة، وعلى مرأى المشاهدين، أن كافة الحملات المسعورة والتجييش الطائفي والمناطقي عشية الانتخابات كان من "عدة الشغل".. هكذا بكل وقاحة...

بكل "عهر" فاخروا بتلاعبهم لأنهم يدركون أننا قطعان، وأنهم يمسكون بأرزاقنا.

انتخب اللبنانيون بالأمس نوابهم لأربع سنوات قادمة. أمعنوا في لحس المبرد، استلذوا بإذلال أنفسهم، وسحق كراماتهم، وحقوقهم، من قبل سياسيين لم يقيموا اعتبارا لأي "محاسبة"، مطمئنين أن "القطعان" ستسير مرة جديدة

وراء الراعي، وأن الأغنام يقودها دوماً ويرهبها كلب، (فالكلب والراعي سيان في مجتمع زبائني).

أكثر من سنتين، غمرتنا النفايات، طمنا الذباب والأوساخ، تناتش السياسيون ملف الكهرباء المضني الذي لا يزال ينخر البلاد منذ توقف المدافع، حتى مسألة الإنترنت وفضائحه والتحقيقات التي لم ندرك نتائجها، لم تهز ضمائرنا.

شواطئنا التي فاضت بها القذارات، كساراتهم التي خنقت أنفاسنا، طرقاتنا المهترئة وطاقات شبابنا المقهور، لم نقم لها اعتباراً.

انتخبنا وأعدنا العديد من الوجوه، وكأن لا جديد تحت شمس لبنان "المريض".

كلهم ربحوا، كافة أحزاب السلطة عادت، هي نفسها التي انتقدت تخاذل "السلطة" وتعثر الحكومة (وهم أركانها.. جميعا دون استثناء) في معالجة الملفات الحياتية.

من يأبه للملفات الحياتية في لبنان ما دام الزعيم يرعانا، يوظف ابننا، يزفت طريقا، ينشلنا من محنة، يدخلنا جامعة أو مستشفى، يبني جامعاً أو كنيسة، يصرف "خدماته" هنا وهناك؟!

إنها الدولة الرديفة، تلك الدولة العميقة، حكم الإقطاعيين، والزعماء، أرباب الطائفة وأسيادها، أصحاب الأرزاق، ممسكي الأعناق!

فرحنا لخرق طفيف هنا أو هزة هناك في بعض الأحجام.. ودخول ٦ أو ٧ نساء في برلمان يضم ١٢٨ نائبا، نصفهن نلن مقاعدهن بالوراثة!

لعل الشيء الوحيد الذي تحقق تراجع بعض العائلات السياسية (الإقطاعية) وانحسارها في بعض المناطق (زحلة، البترون، الأشرفية.. في حين أثبتت أنها صامدة في كسروان والمتن).

وبعد، بالأمس سقط كل مرشح رفع شعار "المطالب الحياتية"، مطالب تمس قوتنا ومستقبل أطفالنا، باستثناء مرشحين أو ثلاثة.

سقط مرشحون من أمثال زياد بارود وشربل نحاس وبول أبي راشد وغيرهم... وسقطنا معهم...

سقط أملي بأن يعود ابني إلى "وطن"

بأن أنهي شيخوختي "محترمة"

أن تتزوج ابنتي مدنياً

أن نبشر بثقافة حياة وحقوق إنسان وليس حروباً فقط

بالأمس خاب أملي من ناسي.. من لبناني

أخناك أيها البلد.. أم خنتنا؟ أطعنت أحلامنا التي هرمنا ولم نرَ طيفها!

أم أنك تعبت منا... ومن إمعاننا في نحرك؟!