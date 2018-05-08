«سقوط الإمبراطورية الرومانية» : هكذا تذوي الحضارات

«في ليلة السابع والعشرين من حزيران (يونيو) 1787، بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة، كتبت آخر سطر في آخر صفحة. وكان ذلك في كوخ صيفي في حديقتي. وهكذا بعدما وضعت قلمي جانباً، قمت بجولات عدة في الممرات بين أشجار الأكاسيا، وأدركت أنني لن أتمكن أبداً من الفصل بين أولى مشاعر سروري لاستعادتي حريتي، وبين توطيدي لشهرتي. بيد أن افتخاري بنفسي سرعان ما تضاءل، وراحت كآبة هادئة تستبد بي، إذ فكرت في أنني قد دونت لتوي آخر صفحة من عمل لذيذ وصديق قديم رافقني زمناً، وأدركت أنه مهما كان من شأن مصير التاريخ الذي كتبته في المستقبل، يقيناً أن حياة المؤرخ نفسه حياة قصيرة وشديدة الهشاشة». هذه العبارات دونها في سيرته الذاتية، بعد سنوات من تلك الليلة التي يصفها واحد من أكبر المؤرخين الذين عرفتهم إنكلترا، وربما العالم كله، خلال حقبة التنوير: إدوارد جيبون. ولئن كان جيبون قد خلّف، عند رحيله، الكثير من الأعمال التاريخية والعلمية والأدبية، لا سيما سيرته الذاتية التي اقتبسنا منها الفقرة السابقة، فإن عمله الأكبر والأهم يبقى ذلك الكتاب الضخم، والواقع في ألوف الصفحات، والذي يصف لنا هنا كيفية انتهائه من تدوينه، يعني به كتاب «سقوط الإمبراطورية الرومانية»، هذا الكتاب الذي أنجز جيبون صفحاته الأخيرة في لوزان في سويسرا، حيث اضطر إلى اللجوء هرباً من الحرب الضروس التي شنت ضده في لندن بسبب الكتاب نفسه، وأفقدته وظيفته ومقعده في البرلمان.

> ذلك أن الكتاب، كما سوف نرى، لا يكتفي بأن يتحدث عن الموضوع الذي يوحي به عنوانه، بل انه في الأصل يطاول ثلاثة عشر قرناً بكاملها، من تاريخ البشرية، هي تحديداً القرون التي انتقلت بهذا التاريخ من العصور القديمة إلى العصور الحديثة. ومعنى هذا أنه يطاول أيضاً ظهور المسيحية وانتشارها منتقلة من الشرق المتوسطي إلى القارة الأوروبية ومن هذه إلى العالم كله تباعاً، معتبراً إياها واحداً من الأسباب الرئيسة التي تكمن خلف سقوط الإمبراطورية الرومانية. ولنا أن نتخيل أن موقف جيبون من المسيحية، هو الذي كان وبقي دائماً من مبجلي الإمبراطورية الرومانية في حقيقتها الوثنية القديمة، كان موقفاً في غاية السلبية ما جعل لعنات نقاده تنصبّ على رأسه وتجبره على سلوك سبيل المنفى الاختياري. فهذا الموقف وكما يمكننا أن نفهم بسرعة إنما نتج عن تأمل الكاتب لانتشار المسيحية في الغرب، ومن هنا لم يتردد عن معالجة الانتشار بتلك الطريقة اللئيمة والمتهكمة التي كان من الطبيعي أن تجعله، ما إن قرئ الكتاب في فصوله الأولى وحتى قبل أن يكتمل، عرضة للهجوم العنيف. غير أن جيبون بدلاً من أن يذعن ويبدل أفكاره، بارح لندن ليكتب بحرية في لوزان، ولا ننسى هنا أن سويسرا كانت في ذلك الحين، معقل الفكر التنويري الذي حمله مفكرون أسسوا للثورة الفرنسية مثل فولتير وروسو.

> والحال أن جيبون ينتمي فكرياً إلى هذين الأخيرين، كما كان وقع في بريطانيا باكراً تحت تأثير هيوم ونزعته الإنسانية. ولقد ترك ذلك كله أثراً في كتابه الضخم، الذي بدأ نشر أجزائه تباعاً منذ العام 1776، ولا يزال يعتبر حتى اليوم مَعْلماً من معالم علم التاريخ، ومكانته في الآداب الغربية كمكانة ابن خلدون في الآداب العربية. علماً أن جيبون لم يعرف كتابات ابن خلدون للأسف ولنا أن نتصور كم كان يمكن للقاء بين فكر الرجلين أن يكون، لذلك استعان بما كان مترجماً من النصوص العربية، لا سيما بأعمال الشريف الإدريسي وأبي الفداء، في الفصول الثرية، وإنما التي يمكن أن تجادَل، التي كتبها عن ظهور الإسلام والحضارة العربية، وتشكل جزءاً أساسياً من تاريخه.

> وإذا كنا نعرف، بحسب رواية جيبون نفسه، كيف أنجز وضع كتابه، بعد سنوات عدة من بدئه فيه، فإننا نعرف أيضاً كيف ولدت فكرته لديه، ففي العام 1764 وكان جيبون توجه إلى إيطاليا وهو في السابعة والعشرين من عمره لدراسة آثارها، أمسك بأوراقه يوم 16 تشرين الأول (أكتوبر) من ذلك العام، وراح يخط عليها، تحت وقع تأثره بعظمة تلك الحضارة، مخطط المشروع، وقد قرر أن يكتب تاريخ الحضارة الرومانية. ويفيدنا جيبون في «سيرته الذاتية» بأنه، في ذلك اليوم في روما، ما كان ليخطر في باله أن ما سيكتبه إنما هو تاريخ حضارة العالم خلال 13 قرناً، على رغم إدراكه أن روما وإمبراطوريتها كانا خلال تلك القرون مركز العالم.

> في نهاية الأمر، وبعد 23 سنة من ذلك اليوم في روما، أنجز جيبون تاريخه الذي اكتمل في الأجزاء الستة التي نعرفها اليوم، ليدرس المرحلة التي تمتد من العام 180 م. حتى السقوط النهائي للإمبراطورية البيزنطية، لا سيما مع احتلال العثمانيين القسطنطينية، ما يعني أنه يتناول القرون الثلاثة عشر الأكثر أهمية في تاريخ البشرية. ولقد قسم الكتاب، في أجزائه الستة الى قسمين، يتوقف أولهما عند العام 641، ويتابع الثاني حتى خسارة المسيحية لعاصمة بيزنطية. ويرى الباحثون عادة أن القسم الأول هو الأكثر أهمية، والذي يبدو أن جيبون وضع فيه القسط الأكبر من جهوده ومعارفه وقدرته على التحليل. أما القسم الثاني، فإنه أتى -ودائماً بحسب اولئك الباحثين- أقل أهمية وأكثر اختصاراً، حيث إن الكثير من فصوله يبدو وكأنه ألصق لصقاً بالفصول الأخرى. ومع هذا، لا يفوت الباحثين أن يروا، حتى في هذا القسم الثاني، مقداراً هائلاً من المعلومات التي يمكن الوثوق بمعظمها والاستناد إليها. ولعل أهم ما في كتاب جيبون، في قسميه معاً، هو أن المؤلف لم يكتف كما كان يفعل المؤرخون الذين سبقوه بدراسة الأحداث السياسية الكبيرة التي عرفتها وعاشتها الإمبراطورية في مرحلتيها: الرومانية والبيزنطية، بل إنه أسهب، خصوصاً، في دراسة تواريخ وأحوال الشعوب التي عاشت من حول الإمبراطورية وفي تماس وتفاعل معها، من دون أن ينسى في خضم ذلك الحركات الروحية والدينية والاجتماعية، التي رأى جيبون أهميتها. من هنا مثلاً نراه، حين يدرس الإسلام وتاريخه، باعتبار أن توسع إمبراطوريته كان فيه القضاء الأول على الإمبراطورية الرومانية، يدرس تاريخه الروحي والفكري وحركته الثقافية وتنقلات الشعوب ولا سيما الانشقاقات الدينية والمذهبية المرافقة لذلك كله. وإذ يشتغل جيبون على هذا نراه متدخلاً في التفسير في شكل جدي، بالاستناد إلى حسه النقدي الرهيف وبالاستناد إلى ملكة أدبية حقيقية جعلت الأشخاص، كما الشعوب، تتخذ تحت يراعه سمات حقيقية، وتبدو على صفحات الكتاب من لحم ودم. وفي هذا الإطار توقف الباحثون طويلاً عند البورتريهات التي رسمها جيبون لأشخاص مثل ماركوس أوريليوس وجوستنيانوس، كما توقفوا عند الفصول الثرية التي تحدث فيها عن التشريع الروماني، وعن ولادة الإسلام وعن الحملات الصليبية... إلخ.

> ولد إدوارد جيبون في بوتني في إنكلترا، في العام 1727 لأسرة موسرة، لكنه أتى طفلاً مريضاً هشاً، ما جعل دراسته غير منتظمة، وهو تحدث عن هذا لاحقاً في سيرته الذاتية، وقدم وصفاً مريراً للحياة الدراسية التي أمضاها، خصوصاً في أكسفورد. وهو كان في السادسة عشرة حين اعتنق الكاثوليكية تحت تأثير قراءاته، وأرسله أبوه إلى لوزان في سويسرا، حيث عاد الى البروتستانتية. وبعد غياب 5 سنوات هناك، وعلاقة غير مثمرة بسوزان كورشو والدة مدام دي ستايل لاحقاً، عاد إلى انكلترا. وفي العام 1761 نشر بالفرنسية واحداً من أوائل كتبه «محاولة في دراسة الأدب». وبعد تنقل من جديد بين إنكلترا وإيطاليا، عاد العام 1772 بعد موت أبيه، ليبدأ في صوغ كتابه التاريخي الكبير الذي نشر جزأه الأول في العام 1776، فكان له استقبال كبير قبل أن يبدأ الهجوم عليه بسبب موقفه السلبي من انتشار المسيحية على حساب عقلانية الرومان. وهو هجوم رد عليه الرجل بكتاب عنيف أصدره العام 1779. ثم راح يصدر الأجزاء التالية من «انهيار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» ما شدّد من الهجوم عليه ودفعه إلى الارتحال إلى لوزان حيث انجز الكتاب كما رأينا. وبعد نشر الكتاب كله في العام 1788، عاد إلى إنكلترا، حيث شرع يكتب مذكراته معلناً سروره لكونه ولد وعاش في بلد يراعي حرية الفكر. ولقد رحل جيبون في العام 1794 مكللاً بالمجد كواحد من مفكري التنوير الكبار في إنكلترا وأوروبا.

* نقلا عن "الحياة"