"متروبوليس" لفريتز لانغ: السينما الكبيرة في حضن النازية

«متروبوليس» فيلم لا نمل من العودة إليه، وذلك بالتحديد لأنه أكثر كثيراً من مجرد فيلم سينمائي حتى ولو كنا نعرف مكانته في تاريخ السينما وتقنياتها نفسها. ولنذكر هنا أن الدورة الجديدة لمهرجان «كان» السينمائي، والتي بدأت قبل يومين، تعيده الى الواجهة مرة أخرى ولو من خلال التركيز على الفيلم الجديد الذي يعرضه جان - لوك غودار بعنوان «كتاب الصورة». وتأتي العودة من ناحية الانخراط السياسي الذي يبدو كل من الفيلمين معبراً عنه في مسيرة السينمائي الذي حققه، حتى من دون أن يقترب أيّ من الفيلمين من سينما السيرة الذاتية، وحتى من دون أن يبدو أيّ منهما سياسياً في جوهره. من هنا لا شك في أن ذكر فريتز لانغ صاحب «متروبوليس» سيشغل حيزاً من تفكير المهتمين بالسينما السياسية في «كان» هذا العام، وذلك على خطى غودار نفسه الذي في حديث مطوّل متعلق بفيلمه الجديد أدلى به الى صحفية إيطالية، ذكر لانغ طويلاً وتحدث بخاصة عن «متروبوليس» ما وفّر لنا هنا المناسبة للحديث عن هذا الفيلم وصاحبه.

ولربما يمكن بدء الحديث هنا بالتأكيد أنه قبل «متروبوليس» ندر لفيلم سينمائي أن حيّر متفرجيه مقدار الحيرة التي حيرهم إياها هذا الفيلم بغموض موضوعه، من ناحية، وبوضوحه من ناحية ثانية. كان الغموض كبيراً الى درجة أن مؤرخي السينما لم يتوانوا خلال العقود التالية لظهور الفيلم عن اعتباره فيلماً يعبر عن موقف يمكن عزوه الى مخرجه فريتز لانغ، ولو بشكل ضمني، من الأيديولوجية النازية، القائمة على مبدأ التصالح بين رأس المال والعمال على خلفية تتراوح بين مبدأ «المحبة» وفكرة «حتمية مجيء المسيح المنتظر». وكان الوضوح أكبر لدرجة أنه حين حاول فريتز لانغ، لاحقاً، وبعد أن فر من براثن النازيين لاجئاً الى عدة دول أوروبية قبل الاستقرار في الولايات المتحدة، أن ينكر أن لفيلمه تلك السمة لم يصدقه أحد، ولم يعتبروه في حقيقة أمره، من المضطهدين من قبل النازيين بسبب ذلك الفيلم على الأقل. فهو عندهم انما خشي عواقب الغوص في تلك اللعبة أكثر وأكثر. إذ من المعروف أن فريتز لانغ، الذي يعتبر اليوم واحداً من أكبر صانعي السينما في تاريخها، هرب من ألمانيا بعد ان استدعاه وزير الدعاية الهتلري غوبلز لتحقيق أفلام تمجد هتلر والأيديولوجية النازية. وكان غوبلز في حقيقة الأمر يستند في إبداء رغبة حكومته بالتعاون مع لانغ، تحديداً إلى السمعة التي اكتسبها فيلم «متروبوليس» في ذلك الحين باعتباره فيلماً ينطلق من أيديولوجية «المصالحة» النازية، كرد على أيديولوجية الصراع الطبقي الشيوعية.

مهما يكن من الأمر، وبصرف النظر عن بعده الأيديولوجي الغامض - الواضح، منذ العرض العالمي الأول لفيلم «متروبوليس» يوم 9 كانون الثاني (1927) اعتبر هذا الفيلم، من ناحية أسلوبه الفني وحبكته المستقبلية، واحداً من أهم الأفلام في تاريخ السينما الصامتة، وهو لا يزال يصنف حتى يومنا هذا في عداد أحسن عشرة أفلام في تاريخ السينما.

والحقيقة أن مشاهدة «متروبوليس» اليوم من شأنها أن تدهشنا لما في هذا الفيلم من عناصر مستقبلية ومن حداثة تقنية ومن بعد رؤيوي لافت. فالفيلم لا يزال يبدو لنا حتى اليوم حديثاً في أسلوبه ولغته، وربما تدين له معظم أفلام الخيال العلمي السياسي التي حققت من بعده. ومع هذا لا يمكننا إلا أن نقر، مع فريتز لانغ نفسه، بأن موضوع الفيلم «ساذج وطفولي» حيث نعرف أن لانغ قال لاحقاً عن فيلمه - حين بات نزيل المنفى في الولايات المتحدة! - إن «الحل» الذي ينتهي اليه والذي يرى في «المحبة وسيلة تحل محل الصراع للوصول الى السلام بين الطبقات»، «حل تافه غير منطقي»، فالفيلم ينتهي بأن يقول لنا أن العقل (رأس المال) واليد (العمال) سيجمعهما القلب! وهذا البعد الذي رآه لانغ في ما بعد ساذجاً، كان هو على أي حال جوهر الفيلم ومبرر انتمائه الى الفكر النازي.

ولا بد أن نذكر ها هنا أن فريتز لانغ قد تشارك في كتابة الفيلم مع زوجته في ذلك الحين تيا فون هاربو، التي، هي، عرفت بتوجهها النازي الصريح ورفضت مجاراة زوجها حين هرب من المانيا، وهذا ما سهّل على المخرج أن يقول لاحقاً أنه يعتبر نفسه المسؤول التقني والفني عن الفيلم بينما يعتبر تيا فون هاربو المسؤول الفكري عنه.

يروي «متروبوليس» حكاية عالم مستقبلي تتحكم به الآلات والناس الآليون، تحت سيطرة رأس المال والعلم الذي يسانده. ويحدث ذات مرة لابن صاحب المصنع المسيطر على ذلك العالم، أن يكتشف الفتاة الفقيرة الحسناء ماريا التي لا تتوقف عن تأليب العمال ضد رأس المال، وان كانت تنصحهم بين الحين والآخر بالتريث واتباع سبيل العقل. يغرم ابن صاحب المصنع بالفتاة، وهذا ما يكتشفه والده الرأسمالي الكبير الذي يلتجئ الى العالم روتوانغ لكي يفشل على الفتاة كما على الشاب خططهما للوصول الى مصالحة. لكن كل الخطط التي يرسمها العالم تفشل، على مذبح إرادة الحبيبين، وينتهي الفيلم بالمصالحة بين العمال ورأس المال، مصلحة يكون العالم ضحيتها.

ونعرف أن هذه الحكاية تصوَّر في الفيلم على شكل صراع بين النور والظلام، بين الشر والخير، لا بين مصالح مختلفة ومتناحرة، ناهيك ببعد في الفيلم يجعله هنا أيضاً يساير رجعية النازية في صراعها مع العلم كوسيلة من وسائل التقدم في المجتمع. وفي الأحوال كافة، حين نشاهد في أيامنا هذه هذا الفيلم الفذ ننسى في الحقيقة كل أبعاده الأيديولوجية وتظل في الأذهان أبعاده الفنية من الديكورات الهندسية الرائعة، الى إدارة الممثلين، الى التصوير الذي يجعل الفيلم منتمياً الى عالم السينما التعبيرية الألمانية وإن بتجاوز لها لافت للنظر.

والحقيقة أن المراحل التالية من حياة فريتز لانغ (1890 - 1976) تكفي لتبعد الرجل عن السمعة السيئة التي كانت صنعتها له مرحلته «النازية» أو على الأقل هذا الفيلم الذي نتحدث عنه هنا. فهو الذي كان قد بدأ عمله السينمائي في وطنه الأصلي النمسا ليستكمله جرمانيا في وطنه بالتبني ألمانيا، عُرف بقوة أفكاره واشتغاله الاستثنائي على أشكال سينمائية حافلة بكل أنواع التجديد بخاصة في مجالات استخدام خطوط الديكور التي راوحت لديه بين أسلوب السينما التعبيرية الألمانية وأساليب البوهاوس، وكان هذا لافتاً وجاذباً للكتابة عنه وتحليل سينماه حتى وإن بدت أفلام أولى له سابقة على «متروبوليس»، (مثل «سيد الحب» و «العناكب» و «مدام باترفلاي» ثم بخاصة «الأضواء الثلاثة» وجزءَي «مابوزي» وصولاَ الى «نيبولنغن» و»موت سيغفريد») شديدة الالتباس في مضامينها وتحتمل تأويلات يمكن لأعمقها ان يجعل من لانغ مؤيداً للفكر النازي في تكويناته الأولى على أي حال. إذا كان هذا واضحاً فإن «متروبوليس»، كان أكثر حدة وقوة في الاتجاهين: في الدنو من مقدمات الفكر النازي، وفي النهل من أقوى التجديدات في عالم الفن السينمائي، بل حتى ابتداع ما هو الأفضل فيها. لكن لانغ ما لبث ان هجر برلين وفيينا معاً كما أسلفنا ليتوجه الى فرنسا أولاً حيث حقق فيلمه البديع «ليليوم» في العام 1934 والذي سافر من بعده الى الولايات المتحدة حيث استقر ليصبح لاحقاً، ليس فقط واحداً من كبار المخرجين الهوليووديين، بل أيضاً وخاصاً واحداً من مبدعي الأفلام الأكثر جرأة في التصدي للفكر النازي وسط أميركا اليمينية التي لم تكن تكنّ عداء شديداً للنازيين أو لهتلر معتبرة ان هذه «قضية اليهود وحدهم، واليهود في جانب منهم شيوعيون، روزفلتيون، معادون للحلم الأميركي وأفكاره» بحسب تعبير صحفي موال للسيناتور ماكارثي منذ ذلك الوقت المبكر.

مهما يكن فإن فريتز لانغ واصل تحقيق أفلامه الأميركية طوال عشرين سنة بدءاً التحفة السينمائية - الفكرية «هيجان» (1936)، وصولاً الى «أبعد من شكّ منطقي» (1956)، الذي أتى كذروة لسينما تشويقية تلاقت مع سينما هتشكوك فبات المخرجان يُذكران معا في أغلب الأحيان. ولا بد ان نشير هنا الى أن فريتز لانغ قد عاد الى ألمانيا أواخر سنوات الخمسين ليحقق خلال أقل من ثلاث سنوات فيلمين هنديين له هما «نمر البنغال» و»القبر الهندي» في العام 1959 وهما عملان متكاملان، ثم أخيراً «الدكتور مابوز الشيطاني» الذي استعاد فيه فيلميه الأولين عن ذلك الدكتور الشيطاني بعد غياب ثلث قرن وأزيد.

* نقلا عن "الحياة"