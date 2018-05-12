الديمقراطية وتأويل أزمتها

نادراً ما نسمع في أيّامنا هذه بتزوير انتخابات، وأندر من ذلك حصول انقلاب عسكري في بلد ما. هذان التطوّران يوحيان، للوهلة الأولى، بأن العالم، أو أجزاء واسعة منه، بدأ يستقر على نظام ديمقراطي وتمثيلي غير مطعون في شرعيته.

الأمثلة كثيرة على ذلك تمتد من آسيا إلى أميركا اللاتينية، فيما تحدث اختراقات ملحوظة في القارة الأفريقية، وهذا بالطبع فضلاً عن بلدان الكتلة السوفييتية السابقة، بما فيها روسيا نفسها، التي بات مواطنوها يذهبون دورياً إلى صناديق الاقتراع.

ومع ذلك، لم يتحدث العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عن أزمة الديمقراطية كما يتحدث عنها اليوم، محذراً من عواقب ذلك ومخاطره.

ما يساعد على حل هذه المفارقة أن الديمقراطية التي يدور الكلام حول أزمتها هي بالضبط الديمقراطية الليبرالية التي تطورت خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية. فهنا، أضيفت إلى ممارسة حق التصويت ضمانات فردية ومجتمعية على السواء، في عدادها حريّات التعبير والاجتماع وحماية الأقليات وحيادية القضاء وحق المرء في التحكم بجسده وخياراته، وبالطبع تعددية الصحافة وحريتها وحق المعارضة في التمتع بها أسوة بالحزب الحاكم.

فالرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، كمَثلين غير حصريين، يجريان انتخابات تخوضها أحزاب وشخصيات مستقلة أو معارضة، لكن الصحفيين في البلدين قد يتعرضون للسجن والاغتيال والتشهير، كما أن باقي الحريات المذكورة أعلاه غير مصانة. وتعويضاً عن هذا القصور الفادح، تحاول الزعامة الشعبويّة للقائد الكاريزمي ملء الفراغات.

وهذا إنما يضعنا أمام تقديرين شديدي التباين:

واحد يرى أن العالم، رغم كل شيء، يتقدم ديمقراطياً، بدلالة شيوع الاقتراع والاحتكام إلى الإرادة الشعبية. وهو يقيس تبعاً للبلدان ذات التقليد الديمقراطي الأضعف، وليس بقياس البلدان ذات التقليد الديمقراطي الأقوى، أي الديمقراطيات الليبرالية. فأن تنتقل روسيا من نظام شيوعي إلى نظام بوتين، أو أن تنتقل تركيا من نظام يهيمن عليه العسكر إلى نظام أردوغان، فهذا يبقى – تبعاً لهذا التحليل– نقلة كبرى إلى الأمام. أما بلوغ الديمقراطية الليبرالية فسيكون نقلة أخرى في التقدم لا بد أن تحصل عاجلاً أو آجلاً.

وفي المقابل، ووفق التقدير الآخر، أو بالأحرى المدرسة الأخرى، يرتكز القياس إلى البلدان الأكثر تقدماً. وفي هذا المعنى، تبدو التطورية الحيادية التي تعتمدها المدرسة الأولى مرفوضة ومُدانة. ذلك أن الديمقراطية في عصرنا إما أن تكون ليبرالية أو لا تكون. فعالمنا، وفق التقييم هذا، إنما بلغ مرحلة متقدمة في الديمقراطية بحيث يُعَدّ أي تراجع عنها انتكاساً، فكيف إذا كانت الوجهة المقصودة هي الديمقراطية المباشرة التي عافها التطور السياسي منذ نهاية اليونان القديمة. وهكذا سيكون من الخطأ، بل من العنصرية، أن نقبل بازدواج المعايير، كأنْ نقول إن الانتخابات من دون حرية الصحافة هي تقدم في بلد كروسيا أو تركيا، فيما هي نفسها تراجع في بريطانيا أو السويد. إلى ذلك يبقى خطيراً تشبّع الديمقراطية الشعبوية وغير الليبرالية بالزعامة الكاريزمية المرفقة بخلطة من قومية ثقافيّة وسياسات سلطويّة وعداء للسوق. فهذه العناصر إنما تؤسس للتراجع حتى عن الديمقراطية الانتخابية نفسها حين تتوافر ظروف ملائمة لذلك. وبدورها فإن أزمة الديمقراطية الليبرالية تساهم في توفير ظروف كهذه؛ إذ تُعدم النموذج الصالح للتقليد والقادر وحده على التصويب في البلدان ذات التقليد الديمقراطي الأضعف. وبعد كل حساب، فإن نظاماً كنظام إيران، الذي تستحيل نسبته إلى أية ديمقراطية، يُجري انتخابات كثيرة وبإيقاع منتظم! من هنا، فإن أزمة الديمقراطية الليبرالية هي أزمة للديمقراطية بشمول المعنى، لأن ما هو ليس ليبرالياً لم يعد في وسعه، في زمننا هذا، أن يكون ديمقراطياً.

*نقلا عن صحيفة "الاتحاد".