تعرف على المهمات النبيلة الـ 3 للمحور السعودي الإماراتي

الحملات الإخوانية القطرية الإيرانية على المحور السعودي الإماراتي لا تتوقف. قامت بكل شيء من أجل تقويضه. قرصنة وبثّ شائعات وتغطيات مباشرة وأخبار مزيفة وجيش من الذباب على تويتر. دُفِعت لها الملايين والنتيجة عكسية، عمقت من الروابط بدل أن تهزها.

ومن السهل أن تدرك أنك على حق إذا اجتمع على كراهيتك كل اللاعبين السيئين: إيران، وقطر، وحزب الله، وداعش، والإخوان، والحوثيون، والقاعدة والحشد، إلا أنه من المفيد أن نعرف بالتحديد المهمات الثلاث النبيلة، التي يقوم به هذا المحور نيابة عن الجميع:

المهمة الأولى: دولية. يظن كثيرون أن حياتهم مستقرة ومزدهرة ولا يواجهون أخطار الحروب والنزاعات، ويذهبون للتسوق ويختارون لأولادهم أفضل المدارس ويستمتعون بكل مزايا الحياة المعاصرة. يعتقدون أن كل هذا مجرد تحصيل حاصل. والسبب وراء ذلك أنهم ولدوا ونشؤوا في مثل هذه الأوضاع المستقرة، لذا لم يشكوا لو لحظة أنها قد تختفي في يوم. في الواقع هذا تصور خاطئ ومخادع. لكي تنعم بالاستقرار يجب أن تكون هناك قوى سياسية تشكل مظلة أمنية قوية رادعة لكل الأطراف التي تسعى لهزّ الاستقرار وزرع الفوضى، والحلف السعودي الإماراتي يقوم بهذا الدور النبيل. يشنون حرباً قوية على الجماعات الإرهابية، ويتصدون للخطر الإيراني والحوثيين وحزب الله، ويحاربون الجماعات الإرهابية المتوالدة كالسرطان.

تخيل الخارطة بدون السعودية والإمارات للحظات فقط، وسترى خارطة أخرى مرعبة، ترفرف فيها الأعلام السوداء والصفراء وتختفي فيها الحدود وتنهار الحياة الهانئة وتتحول الحدود إلى رمال. سيعم بها الخراب وتتحول إلى دول فاشلة غارقة بالتخلف. الأطفال يرسلون للميليشيات بدل المدارس ويرددون الصرخات ويقدمون الولاءات لشيوخ الإرهاب. هذا المحور هو الجدار الفولاذي أمام الإيرانيين والقاعديين، يحفظ لهذه المنطقة استقرار النظام الدولي العالمي وبدونه سنسقط جميعاً إلى الهاوية.

المهمة الثانية: ثقافية وفكرية. الحلف السعودي الإماراتي لا يحارب فقط الأطراف السيئة أمنياً وعسكرياً ولكن أيضا فكرياً. يشنّ هذا الحلف حرباً نبيلة على فكر الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش وكل التنظيمات الإرهابية ويكافحها بتقديم خطاب الإسلام المعتدل والمستنير.

أسهل شيء على أي حكومة هي مجاملة المتطرفين وكسب ودِّهم لطموحات سياسية، أو خوفاً منهم وللسلم من بذاءة ألسنتهم وهجومهم وتهديدهم بهدم دولهم. لقد رأينا ذلك سابقاً ونعرف جيداً النتائج المؤلمة. أفكار مريضة ومحرضون ملطخون بالدماء وجيوش من الإرهابيين المراهقين الذين لا يتورعون عن قتل أقربائهم. المدارس تتحول إلى ثكنات إخوانية لتخريج كوادر تتعلم الكراهية وليس التفكير. والمساجد تتحول من دور عبادة إلى مصانع لإنتاج المتعصبين. نتائج مرعبة وهذا ما تقوم به الدوحة التي تحولت إلى مكبّ نفايات للمتطرفين وعقائدهم البغيضة وقد وفّرت الدوحة منصاتها الإعلامية لبثّ دعايتهم الخطيرة وتمجيد العمل الانتحاري ودفعت مقابل ذلك الملايين. أمام هذا الدور الذي كان أحد أسباب المقاطعة، اختار المحور السعودي الإماراتي أن يلعب الدور المعاكس، الإنساني والأخلاقي وغير الشعبي، متحملاً شتائم وأكاذيب المتطرفين والغوغاء. تفريغ خزان التطرف المعبأ بالأفكار المتفجرة. يدرك هذا الحلف أن هذا الطريق الوحيد لتقديم الإسلام بأفضل صورة، إسلام حضاري مستنير منفتح على الثقافات والحضارات يخدم البشرية كلها بلا استثناء.

هذا الأمل الوحيد لدينا. تخيل الآن لو لم يقم هذا الحلف بهذه المهمة، من سيقوم بها؟ ليس بالتأكيد، الحكومات المرتعشة أو المتواطئة. سنسقط مرة أخرى في الظلام، وبلا أي وميض للأمل.

المهمة الثالثة: التنموية والمستقبلية. في الوقت الذي يحارب فيه هذا الحلف اللاعبين الخطيرين مهددي استقرار المنطقة، وكذلك يكافح التطرف وينشر خطاباً دينياً وثقافياً معتدلاً، فإنه بذات الوقت يقدم النموذج الاقتصادي والتنموي الأبرز في المنطقة. في عالم عربي محبط تنهشه النزاعات والحروب وتجار الشعارات، يدرك هذا المحور أن هذا الحل سيكون باب الأمل الذي سيرفع مستوى حياة الملايين وهذا ما نشهده في الواقع، حيث يشكل هذا المحور بيئة جاذبة للناجحين والطامحين. أصبح قبلة للاستثمارات والمشاريع الجديدة. النجاح الاقتصادي هو الطريق السريع للانضمام للعالم الحديث، الذي بات يتنافس بالاختراعات والذكاء الاصطناعي وأحدث التطبيقات. هذا الدور التنموي يمكن أن يصيب الآخرين بالعدوى وينتشر بشكل أوسع ويحول المكان إلى شرق آسيا جديد يخفت فيه هتاف الأيديولوجيات وتتصاعد فيه أصوات المصانع والمختبرات. في الوقت التي تنشر طهران وحزب الله والقاعدة مشاريع الموت، يقوم الحلف بتأسيس مشروع الحياة، المخرج الوحيد للتحديث والالتحاق بالعالم المتطور.

يحارب هذا المحور على هذه الجبهات الثلاث، ويقوم بهذه المهمات الكبيرة نيابة عن الجميع، ومن الجيد التذكير بها وسط ضجيج الأكاذيب وهجمات الذباب.