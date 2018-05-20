«المحبوب» و«المحبوس» يغيران المشهد الماليزي

«المحبوب» هو الزعيم الماليزي مهاتير محمد الذي لا يمكن لأحد أن يشكك في شعبيته وجماهيريته، فقد حكم الرجل ماليزيا بقبضة حديدية على مدى 22 عاماً استطاع خلالها نقل بلاده إلى مصاف الأمم الناهضة وفق رؤية ثاقبة وفكر مستنير وسياسة براجماتية وقراءة جيدة للحاضر والمستقبل. وفي الوقت نفسه تمكن من التوغل في مفاصل الدولة والمجتمع حتى صارت ماليزيا لا تذكر إلا ويذكر معها اسمه.

وأما «المحبوس» فهو الزعيم الماليزي المعارض أنور إبراهيم الذي كان قاب قوسين أو أدنى من خلافة مهاتير في حكم البلاد لولا أن الأخير، وهو صديق عمره ورفيق دربه وزميله الأبرز في الحزب الحاكم والشاهد على زواجه، طعنه في ظهره حينما اتهمه بجملة من التهم تضمنت العمل لصالح المخابرات المركزية الأميركية والسرقة والفساد وقبض العمولات، ثم قام بمحاكمته وزجه في المعتقل، الأمر الذي جعل قسماً كبيراً من الماليزيين يتعاطفون معه ومع زوجته «وان عزيزة وان إسماعيل».

من غرائب الانتخابات الماليزية العامة التي جرت مؤخراً هو أن «المحبوب» تحالف مع «المحبوس»، للإطاحة برئيس الوزراء «نجيب رزاق» تحت مزاعم الفساد واستغلال السلطة. والغرابة هنا ليس مصدرها «المحبوس» الذي أدخله رزاق السجن مجدداً بتهمة الفساد (فهذا السبب وحده يكفي كمبرر لإبراهيم كي ينتقم سياسياً من رزاق)، وإنما مصدر الغرابة هو «المحبوب» الذي استقال طواعية سنة 2003 معلناً تقاعده عن العمل السياسي، فإذا به يعود اليوم إلى المعترك السياسي وهو في سن الثانية والتسعين ليسدد ضربة قاضية ليس فقط للحزب الذي تربى في كواليسه وتدرج في أطره نائباً برلمانياً فوزيراً فرئيساً للحكومة منذ عام 1981 فقط، وإنما ليسدد ضربة أيضاً لابن الرجل الذي تبناه سياسياً في بدايات مشوراه وهو والد رزاق (الأمير تون عبدالرزاق، ثاني رؤساء حكومات ماليزيا).

في 30 يوليو 2017 كتبت مقالاً بعنوان «مهاتير يسعى للعودة إلى السلطة»، شددت فيه على أن مهاتير أنجز لبلده ما لم ينجزه غيره، لكننا أخذنا عليه وقتها محاولاته تشكيل تحالف مع بعض القوى السياسية المعادية له من أجل الإطاحة بمن أتى به بنفسه إلى السلطة، أي نجيب رزاق، علماً بأن إطاحته بساسة تربوا على يده في دهاليز «حزب المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو» (أومنو) تكررت مراراً، فقد اصطدم قبل أنور إبراهيم بنواب له في الحكومة والحزب من أمثال موسى حاتم وتنكو رضا لاي حمزة. كما اصطدم بخليفته عبدالله أحمد بدوي. فبعد أن كال للأخير المديح، وقال عنه إنه الوحيد القادر على مواصلة المشوار ومواجهة ما تتعرض له ماليزيا من تحديات داخلية وخارجية، تراجع عن أقواله وراح يهاجم بدوي، بل وصل الأمر به إلى تسميته بـ «بقلا» وهي مفردة بذيئة تطلق على الشخص الرخو في جنوب شرق آسيان، علماً بأن بدوي ينحدر من سلالة صوفية معروفة لها إسهاماتها الفقهية والقضائية في تاريخ البلاد. وقتها تحدث مهاتير عن أنه أخطأ باختيار بدوي خليفة له، فيما راح المراقبون يبحثون عن أسباب انقلابه على الرجل. إذ قال البعض إن السبب يكمن في حملات «بدوي» ضد الفاسدين الذين تمددوا أخطبوطياً خلال حكم مهاتير، بمن فيهم شخصيات تربطها صلات قرابة عائلية بمهاتير، يذكر هنا أن مهاتير رد على تلك الاتهامات بقوله «فقط الذين لا يعملون لا تلاحقهم شبهة الفساد»، بينما عزا البعض الآخر السبب إلى محاولات مهاتير التحول إلى رجل البلاد القوي الذي يدير الأمور من خلف الكواليس.

الكثيرون سخروا وقت نشر مقالي المذكور حول فكرة عودة مهاتير إلى السلطة، قائلين إن الرجل أدى مهمته وخلد للراحة، فقلنا لهم صبراً استناداً إلى تلك الحالة المرضية التي تتلبس البعض ممن عاش طويلاً تحت الأضواء، فصار لا يستطيع المضي في سبيله دون كاميرا تلاحقه أو سماعة تطارده أو جمهور يصفق له أو خطاب يتردد صداه. وحينما صدقت توقعاتنا قالوا إن «المحبوب» عاد فقط لينظف البلد من الفاسدين.

يقال اليوم إن مهاتير سيمسك بالسلطة لمدة لن تتجاوز العامين، ثم يسلمها لغريمه السابق/ حليفه الحالي أنور إبراهيم الذي خرج مؤخراً من المعتقل بعفو ملكي شامل. هذا بطبيعة الحال شيء جميل، لأن السلطة بحاجة دائمة إلى ضخ دماء شبابية جديدة كي لا تتكلس مفاصل الأمة (رغم أن إبراهيم لم يعد شاباً).

لكن يبقى السؤال هل يمكن لمهاتير أن يشاهد أنور إبراهيم زعيماً لماليزيا يطبق أجندته المعروفة التي لطالما كانت مصدر خلاف بينهما، وهي أجندة تطبيق الشريعة الإسلامية، دون أن يتدخل مرة أخرى؟ وفي هذا السياق يتذكر متابعو الشأن الماليزي أن إبراهيم أسس في عام 1971 حركة «الشبيبة الإسلامية» واستخدمها كمنبر لمعارضة نهج الحكومة المعتدل، ما أدى إلى اعتقاله بموجب قانون الأمن الداخلي المتوارث من زمن الإنجليز. ورغم هذا، اختاره مهاتير لاحقاً كوزير للتعليم في حكومته من أجل كسب دعم من كان يمثلهم من شباب حزب «أومنو» الحاكم، ثم سلمه حقيبة الشباب والرياضة للغرض ذاته. ويصف الماليزيون التنويريون والوسطيون الحقبة التي أمسك فيها إبراهيم بتلك الحقيبتين بالحقبة التي شهدت بدء أسلمة مظاهر الحياة داخل دور العلم، وانتشار«التودونغ» وهو المرادف الماليزي للحجاب في أوساط الطالبات، ناهيك عن زيادة الجرعة الدينية في المناهج.

* نقلا عن "الاتحاد"