مشروبات رمضان

وكما أن للبسطاء - أى الفقراء - فولهم المدمس.. وللأغنياء مدمسهم.. هناك أيضاً مشروبات وتسالى لهؤلاء.. وأخرى للقادرين والأغنياء.

من مشروبات البسطاء وعامة الناس: العرقسوس والتمر هندى والكركديه والخروب وأحياناً السوبيا.. ولا تنسوا هنا كوب الشاى المشترك للكل.. ولكن يشرب القادرون أكثر عصائر الفواكه الطازجة.. ولكنهم يختلفون فيما يتناولون من تسالى رمضان، الفقير يكتفى بالقطايف العادية، بالجبن الحلو، أو فول السودانى وشوية جوز هند مبشور.. مع الزبيب، أو صينية الكنافة العادية بالكريمة أو المهلبية.. وكنافتهم هذه تختلف عما يفضله القادرون، من كنافة عثمانلى أو كنافة بالمانجو أو الفراولة والخوخ، وأحياناً بالآيس كريم، خصوصاً إذا جاء شهر الصيام فى فصل الصيف.. ولا تنسوا المبرومة، أو المحشوة بالمكسرات الغالية، أو الغوايش وما نقله المصريون عن الأخوة الشوام، وهم أفضل من الأتراك، حتى فى البقلاوة التى هى تركية الأصل.

وأنا - شخصياً - أعشق البغاشة بسبب هشاشتها وحشوتها من الكريمة ورشة فسدق حلبى مجروش عليها.. ومازال طعم صينية الكنافة التى كانت أمى تصنعها بالكريمة وتتم تسويتها فى الفرن البلدى.. بتاع زمان فى فمى.. وكانت أختى الكبيرة تتقن عمل القطايف - وهى مجرد عجين - وتتم تسويتها على قطعة من الصاج السميك فوق وابور الجاز، وكان ذلك فى الثلاثينيات!! ورغم أننا - فى دمياط - عرفنا المكسرات الشامية والتركية.. إلا أننا عرفنا وعشنا عصر الفقر التقشفى أيام عبدالناصر.. وكان جيلى يعرف قمر الدين، الذى كان يباع مثل قماش الأثواب.. بالأقة.. وكانت أمى تحمص لنا الصنوبر لنأكله بدلاً من اللب!!.

وإذا كان بسطاء الناس يكتفون الآن بشوية سودانى كنوع من التسالى فإن غيرهم من القادرين يفضلون الفسدق، بل ويختلفون حول أيهم أفضل فسدق بالليمون أو فسدق بالبرتقال أو فسدق بالخوخ.. والفسدق بالملح أقله فى الطلب، أو يعشقون الكاجو الهندى، وأيضاً مملحاً فى شراب بعض الفواكه، ويقال إنه مع عين الجمل يقاوم الزهايمر أو يؤخره.. رغم سعره الغالى مع البندق واللوز الأقل سعراً.. وأجمل سحور لى هو كوب الزبادى البيتى صنع زوجتى مع طبق «عميق» من مهلبية قمر الدين، تعلوه طبقة من عين الجمل والزبيب وجوز الهند.. مع ٥ تمرات شديدة الجفاف.. كثيرة السكر والألياف من السكوتى أو الإبريمى، وأفضله ما كان من نخيل قرى النوبة القديمة الغارقة الآن تحت مياه بحيرة السد، وأنصح بتناول البلح الجاف أو التمر.

■ والمصرى يبتعد طوال شهر رمضان عن تناول الفواكه الطازجة، وبالذات البطيخ وكيزان العسل والشهد والشمام.. وربما يمد يده إلى عنقود عنب. وشخصياً أتمنى أن أختم سحورى بشوب من عصير القصب - إن وجد - رغم أننى من مرضى السكر.

■ وأفضل ما يؤكل بين الإفطار والسحور طبق الخشاف الذى يحوى التمر والقراصيا والمشمشية والزبيب والتين المجفف - وهو الأفضل لحل مشاكل الإمساك فى الصباح، والإنجليز يعشقونه مساءً لهذا الغرض!! وإياكم وإضافة سكر إلى ماء الخشاف، إذ يكفى سكر كل هذه الإضافات، وهو وحده وجبة طعام صحية.. وكاملة!!، وكل واحد وجيبه أو ما يتبقى فى جيبه بسبب جشع التجار.

ولكن ماذا عن حلة الأرز باللبن الجاموسى.. مع مطبقية العسل الأسود أو مطبقية مشروب قمر الدين.. إنها أيضاً وجبة كاملة للفقير والغنى.. على السواء!!.

*نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"