ماذا تستفيد من قراءة الرواية؟

تويتر بالنسبة لي ليس مكاناً أعرف منه آخر الأخبار أو كيف يفكر الناس، هذه بالطبع إحدى مزاياه، لكن هناك مزايا أخرى أكبر وأجمل وأكثر تنوعاً، أتابع فيه مجلات ثقافية، حسابات تشكيلية، صوراً تاريخية، وأكثر.

وضع أحد مشاهير تويتر وهو حسب علمي ليس روائياً سؤالاً يقول: ما هي الفوائد التي قد يحققها الإنسان عندما يقرأ الروايات؟

سأضع لكم بعض الإجابات التي فتنتني، إجابات قالت ما أردت قوله بشكل أكثر تحديداً وجمالاً.

« الرواية تجعلك تعيش مشاعر جديدة، ولغتها الأدبية تحسن مفرداتك اللغوية، خيالك يتحسن، تهرب من الواقع بطريقة إيجابية، الروايات منظومة فكرية إبداعية ومن يعتبرها بلا فائدة هو إنسان خاسر المتعة».

«أتعجب من الذين يستهينون بالرواية، فعن طريقها عرفنا ثقافات الشعوب وعاداتها وتاريخها وإرثها المعرفي واللغوي».

«الرواية تعرفك على قضايا لم تكن تعرف عنها شيئاً».

« بعض الروايات تحمل أفكاراً عميقة وجميلة قد لا تجدها في كتب المفكرين».

«الرواية تعزز الجانب الإنساني والخيال الإبداعي».

أعجبني هذا الرأي بشكل خاص يقول إن للرواية تأثير غير مباشر، فعندما تنتهي منها تبدأ في التخمر داخلك، كأنك مررت بتجربة وبعد وقت طويل تصبح جزءًا من ذاتك. وعي شخص آخر يصبح جزءًا من وعيك، يضيف لكيانك وفكرك بعداً جديداً.

«علمتني رواية زوربا ما يفوق ما تعلمت من تجاربي القليلة في الحياة، لم تتسنَ لي فرصة خوض تجربة ألمس فيها معنى الحياة والموت، الخير والشر، الإله والشيطان إلا من خلال الروايات».

« بجانب الإثراء اللغوي تعرفك الرواية على أنماط حياة وتفكير مختلفة. وحتى على مستوى المعلومات تكتسب معلومات لم تكن تعرفها».

«معلومة تاريخية مهمة تبين أهمية الرواية، فهي ظهرت حين استخدمها أدباء أوروبا سلاحاً ذكياً ضد تعنت الكنيسة وديكتاتوريتها، فكان نتاج ذلك عصر التنوير الذي غير وجه العالم».

« الروائي الجيد يفتح للقارئ عوالم بتعاطيه مع التاريخ، الفن، الجغرافيا ومختلف العلوم حسب اهتمام شخصيات الرواية».

« الرواية تحفز الخيال، حين تقرأ تتخيل ملامح الشخصيات، وتفاصيل الأماكن حتى رائحتها، تعيش الفرح، الخوف والحزن الذي تعيشه تلك الشخصيات».

« الرواية تزيد من قدرتك التعبيرية، والأهم أنها تجعلك تنظر للأمور من وجهة نظر مختلفة، حيث تضع نفسك مكان الآخر، شخصية الرواية، وتضع احتمالات أخرى قبل أن تحكم على الآخر».

«أعظم فائدة للرواية أنها تجعلك تعيش في بعد آخر، وتخرجك من عالمك الواقعي الضيق».

«في إحدى الروايات التي قرأتها أصيب البطل بالجرب وكنت أنا من يهرش جلده من كثرة الانسجام بالقراءة»

«الرواية لا تغادرك وأنت أنت»

«تعيش أكثر من حياة في حياتك»

هناك آراء أخرى كثيرة، بعضها ساحر على بساطته، هناك أمثلة كثيرة على روايات أثرت في قارئيها. هناك في تويتر، عالم جميل يكتب عن فائدة قراءة الرواية.

* نقلا عن "الرياض"