إفطار ملكى..

فى قصر الصخيرات - أشهر القصور الملكية فى المغرب - دعيت إلى حفل إفطار بحضور الملك الحسن الثانى - وأحب التسمية إليه هى: سيدى الحسن - وفى هذا القصر الذى يطل على المحيط الأطلنطى، جرت أشهر محاولة لاغتيال الملك وقلب نظام الحكم.. ولكن ذكاء الملك كان دائماً ينجيه من المتآمرين.. وهم - هناك - يضعون أمامكم الطعام ثم يرفعونه بعد دقائق تكون قد تناولت منه قطعة.. ولما رأى «سى أحمد بن سودة» رئيس الديوان الملكى أننى اندفعت لتناول بعض ما فى الطبق الأول همس فى أذنى: هذه مجرد مقبلات فلا تملأ بطنك منها!!

وتوالت الأطباق - وكنا غير بعيدين عن مقعد الملك الحسن الذى كان أذكى الحكام العرب وأحد أشيك رجال العالم وأكثرهم ثقافة.. وترفع الأطباق.. ليذهبوا بها إلى حيث يجلس فئات من المدعوين أقل شأناً، إلى أن تصل وفيها ما فيها إلى بوابات القصر ليأكل منها هناك من ينتظرون. والمغاربة وأصلهم من «المور».. ومنها يأتى اسم الدولة قديماً «مراكش».. يعشقون الطبخ بالزيتون الأخضر وزيته الذهبى.. وأيضاً المكسرات وأكثرها من اللوز والبندق والصنوبر.. والكل غارق فى السمن البلدى الذهبى وهم يطبخون به بغزارة.

وأخذت أعد كم نوعاً من الأطباق، ولما عجزت من كثرتها، توقفت عن العد.. يعنى مائدة ملكية بحق وحقيق!! وقدمنى رئيس الديوان الملكى للملك الحسن وتقدم منى الساقى يحمل أكواباً من شراب اللوز بالحليب ولما تمنعت قال لى الملك: اشرب، وشوف وش سى أحمد يشع بالبياض والنضارة.. وقال «كله فوائد.. يصلح كل شىء».. وابتسم الملك، فقد كان يحب رئيس ديوانه.

وسألت سى أحمد عما يقصده سيدى الحسن، وقال إننى أعشق - قبل الإفطار فى رمضان أو غيره - تناول كوب كبير من شراب اللوز بالحليب ومخلوط به كمية من عسل النحل السدر الجبلى الذى تشتهر به منطقة فاس التاريخية.. والكل مخفوق معه ٤ بيضات ثم أتناول هذا كله «نيئاً»، فلا الحليب تم تسخينه ولا البيض تم سلقه.. وهنا عرفت لماذا يعمّر المغاربة طويلاً!!

■ ■ وقبل أن تنتهى مائدة الإفطار الرمضانية على شاطئ الأطلنطى.. أخبرنى رئيس الديوان بأننى مدعو - من الملك الحسن - لكى أصحبه - غداً فى موكبه إلى المسجد الكبير لنؤدى صلاة الجمعة.. وهو موكب أعاد إلى ذاكرتى مواكب السلاطين والخلفاء المسلمين أيام الدولة العباسية، إذ امتطى الملك مرتدياً الزى المغربى بالكامل، حصاناً عربياً أبيض اللون، وأخذ الموكب يشق طريقه - ونحن وسطه - شوارع العاصمة الرباط وهم - هناك - يعتبرون هذا الموكب الملكى مظهراً رمضانياً بالذات لصلاة الجمعة، وكذلك لأنهم يعتبرون الملك خليفة وأميراً للمؤمنين.. ولذلك يحرص على هذه الصلاة.

* نقلا عن "المصري اليوم"