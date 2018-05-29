بطيخ.. بالملح الناعم!

لكل شعب سماته الغذائية، أو أكلاته الخاصة التى يعرف بها، فالمصرى هو المدمس والكشرى والملوخية.. والمغربى بشربة الحريرة، والتونسى بالطاجين والسورى بالمناقيش، واللبنانى بالتبولة والفتوش، والألمانى بالذات فى ولاية بافاريا وعاصمتها ميونخ بالبيرة، واليونانى بالأوزو.. ولكن من الشعوب من يهوى تناول «الحلو مع الحادق» فى نفس الطبق.. والأمريكى يعشق تناول البطيخ بالملح!!، وهو بعد تناول طبقه الأساسى يطلب «شريحة» البطيخ.. ومعها «الملاحة» يضع منها ما يشاء من ملح على البطيخ.. وهات يا أكل.. ولا تتعجب.. فنحن نفعل ذلك دائماً، بالدليل نحن نعشق أكل البطيخ بالجبن القديمة المعتقة، أى الاستانبولى أو البراميلى ومعها قرن الشطة!!، ومنا من يأكل هذه الأجبان مع العنب المثلج.. البناتى بالذات.

وأنا شخصياً تناولت وجبة غذاء فى أشهر سوق فى أمستردام - أكبر مدن هولندا - عبارة عن اثنتين من سمك الرنجة المملحة - وليست المدخنة - ومعهما حبتان كبيرتان من الفلفل الرومى الملون.. وخيارة مخللة.. وأتبعت كل ذلك دون خبز بتناول كيلو فراولة - وهولندا أشهر زارعى الفراولة فى العالم - كانت قد وصلت إلى هذه السوق منذ دقائق، أعادت لذاكرتى الفراولة البلدى المصرية بتاعة زمان، وليس الخيار الأحمر المسمى الآن فراولة!. ولى تجربة مريرة مع المانجو المخللة فى أبوظبى، إذ لمحت عبوات من المانجو الخضراء على رف السوبر ماركت.. وعرفت أن الهنود لا يرمون شيئاً.. فالمانجو التى تسقط قبل أن تستوى - فى العواصف بالذات - يقومون بتخليلها بكل ما تتصوروه من توابل وكارى وشطة.. مع عجين أشبه بالمسطردة.. وأكلت بعضاً منها مساءً.. كانت لذيذة.. ولكن معاناتى فى دورة المياه مسحت هذه اللذة تماماً أجارك الله!!، وبعض شعوب أوروبا تأكل الأفوكادو طازجة أو مخللة.. أليست هى أيضاً نوعاً من الفواكه؟.

■ ■ وكنت مرة فى مدينة العيون «عاصمة إقليم الصحراء المغربية»، وتأخرت على موعد الغداء.. ولم يكن هناك إلا فندق «لابرادور» أى الفندق الذهبى الإسبانى الأصل والنشأة واحترت.. ورجوت مرافقى وكان هو وزير شؤون الصحراء «المغربى» خليهنى ولد الرشيد أن يستغل نفوذه على أمل الفوز بوجبة غذائية.. وعاد ليقول ليس عندهم إلا طبق من لحم الحوت.. فهتفت مرحباً على أمل تذوق لحم الحوت.. وكانت صدمتى رهيبة إذ لم يكن هذا الطبق إلا نوعاً من السمك صغير الحجم، يعنى غالباً نوعاً من السردين مع شريحة طماطم واحدة وشريحة خبز باجوت فرنساوى!!.

■ ■ وهنا لن أنسى واحداً من أهم الأطباق الخليجية.. المقوية جنسياً هو «ولد الولد» أى سمك القرش الصغير.. المولود حديثاً مقلياً على وش طبق العيش، أى الأرز.. وهو من أغلى الأطباق هناك ولكن ماذا عن الشوربات.. جمع شوربة؟! وما هى أشهرها.. عالمياً؟.

* نقلا عن "المصري اليوم"