طبق طحالب.. وصلّحه!!

إيه رأيكم فى طبق طحالب طازجة أو مسلوقة؟! هل يقبلها المصرى عاشق الطعام المسبك الأول، عالمياً؟. طيب ما رأيكم فى وجبة لذيذة من الطحالب الطازجة بالزيت والليمون.. والفلفل الأسود.. نقول ذلك لأن هذه الطحالب يقبل عليها الآسيوى فى اليابان وكوريا والصين.. ودخلت مصر فى السنوات الأخيرة ويفضلها الشباب ولكن على شكل «السوشى» المحشو بالأرز والأسماك والكافيار والأعشاب.. وربما لا تعلمون أن الطحالب هى الغذاء الأغنى «غذائياً» بسبب ما فيها من معادن وأملاح وبروتينات.. ومقويات.. كيف ذلك؟! الطحالب تنمو فى البحيرات العذبة.

وأيضاً البحيرات والبحار والمحيطات المالحة.. وربما أجودها ما ينمو فى بحيرة تشاد، أو فى المكسيك، واستطاع اليابانيون أن يقدموا الطحالب وجبات طيبة مثل الأرز بخلطة التوابل مع خلطة الطحالب، وكما زرعوا الأسماك واللؤلؤ.. زرعوا الطحالب ليأكلوها، وعندهم حتى الآن ٤٦ نوعاً من الطحالب يزرعونها ويبيعونها فى الأسواق لتؤكل مباشرة دون طبخ أو إعداد وهى غنية للغاية بالبروتين، ومركباتها الغذائية عبارة عن بروتين وسكر، وتصل نسبة البروتين فى الوزن الجاف للطحالب إلى ٨٦٪، وإذا زرعنا كيلومتراً مربعاً بالطحالب وحيدة الخلية فسوف نحصل على ٤٠ طناً من الجلسرين ومثلها من البروتين، ولن يشكو آكلو الطحالب نقص البروتين، أبداً، وهذا ليس من عندى، بل ما أعلنته منظمة الصحة العالمية. وتعتمد صناعة المربى على الجيلاتين المستخرج من الطحالب، ونحصل على نسبة عالية من اليود الطبى منها.

** ويعتبر البحر الأحمر من أفضل المناطق الصالحة لزراعة الطحالب بسبب الجو المعتدل واعتدال حرارة المياه، وكان الإسرائيليون قد زرعوا الطحالب فى بحيرة البردويل فى شمال سيناء.. فلماذا لا نواصل ذلك لتسهم هذه الطحالب فى حربنا ضد الجوع بتقديم وجبات - ولو غير منظورة - للناس بشرط أن نكسر هذا الحاجز النفسى من أكل الطحالب!!

** وقد أكد معهد علمى فى إمارة موناكو أن الطحالب كانت من الوجبات الأساسية لسكان المكسيك القدماء، وظلت المصدر التقليدى للبروتين عند قبيلة كانيمبو التى تعيش قرب بحيرة تشاد!!

** لماذا لا يدلى علماء مصر بدلوهم فى هذا المجال؟.. إذا عرفنا أن مادة البيتاكاروتين- وهى بكثرة فى الطحالب- تعزز الوقاية من أمراض السرطان والإيدز.. كما تخفض من نسبة الكوليسترول.. وهو من أوبئة العصر.. بل إن تناول ملعقة كبيرة من هذه الطحالب يومياً يقوى جهاز المناعة!! بل يساهم فى تنقية مياه الصرف الصحى.. تخيلوا؟!

ويلا بينا نطلب- بالصوت العالى- طبقاً من الطحالب لنزداد نضارة ونشبع بطوننا الخاوية!!.

*نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"