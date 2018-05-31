"العرض الكبير" لفرنان ليجيه.. الحفل يبدأ دائماً من جديد

كثر من الفنانين التشكيليين الذين أبدعوا خاصة خلال النصف الأول من القرن العشرين- وكثر من السينمائيين بعدهم لكن هذه حكاية أخرى-، أحبوا السيرك وفقراته المختلفة وعوالمه الساحرة ولاعبيه ومهرجيه. وهم أنتجوا انطلاقاً من ذلك الحب الذي تحول لدى البعض منهم إلى شغف حقيقي، عدداً كبيراً من لوحات مارست سحرها على متفرجيها أحيانا بقدر ما مارس السيرك نفسه سحره الخاص. ولئن كان بيكاسو قد عُرف بولعه بالسيرك كعالم يشحذ الخيال، فإن زميله، ومجايله تقريباً، الفرنسي فرنان ليجيه لم يقلّ عنه ولعا بذلك العالم الغريب الذي كان يحدث له بين الحين والآخر أن يضفي على موضوعاته عنه بعداً طبقياً واضحاً- مقابل البعد البؤسوي الإنساني الذي تميّزت به لوحات بيكاسو في هذا المجال-.

بالنسبة إلى ليجيه كان لافتاً أن يعترف قبل شهور قليلة من رحيله بأن السيرك «كان دائماً ما يمثّل الحدث الأهم في طفولتي» ومن هنا ارتبطت اللوحات العديدة التي رسمها خلال مراحل متنوعة ومتباعدة من حياته لمشاهد تدور في السيرك، بما يمكن اعتباره سيرته الذاتية. وذلك في مسار بدأ العام 1918 بلوحة له سيتصبح من أشهر أعماله هي تلك التي عرفت بعنوان «السيرك»- المعلقة الآن في مركز جورج بومبيدو الباريسي-، لتنتهي في العام 1954 بلوحته الكبرى «العرض الكبير». ولقد روى ليجيه دائما أنه في شبابه المبكر كان لا يتوقف مع رفاقه الشعراء أبولينير وسندرارس وماكس جاكوب، وعدد من الرسامين عن ارتياد سيرك مدرانو الذي كان الأشهر في العاصمة الفرنسية في ذلك الحين. وهو كان بعد كل زيارة ينفق أياما كي يرسم من الذاكرة صوراً للمهرجين واللاعبات والراقصات والجياد ومدربيها. ولقد كانت لوحة «السيرك» في العام 1918 كما أشرنا ذروة ذلك الاهتمام.

ولئن كانت تلك اللوحة قد افتتحت إلى حدٍ ما اهتمامات فرنان ليجيه الفنية بالسيرك ورسمه له، فإن «العرض الكبير» ستكون الخلاصة والتتويج لذلك الاهتمام كله، أولاً لضخامة اللوحة المعلقة اليوم في متحف «غوغنهايم» النيويوركي (حيث يبلغ ارتفاعها نحو ثلاثة أمتار وعرضها أربة أمتار لتعتبر بالتالي واحدة من أضخم لوحات هذا الرسام المبدع). وثانياً لأن أسلوب ليجيه الفني كان قد نضج كثيراً خلال العقود الفاصلة بين اللوحتين. فهو بعدما كان خلال مسيرته الفنية الطويلة والتي لم تخل من بداوة جغرافية إذ نعرف أنه عاش سنوات عدة في الولايات المتحدة، قبل أن يتنقل في فترات متفرقة بين عدة بلدان أخرى ما وسع من آفاق فنه. ثم بعد ذلك لأنه كان قد اهتم، وربما أكثر من أي فنان آخر من أبناء جيله، برسم الشعب البسيط، لا سيما خلال ساعات لهوه الجماعي البريء في الأعياد والمعارض والمناسبات، ها هو يصل هنا في هذه اللوحة إلى ذروة اللهو الشعبي بخطوطه وألوانه وشخصياته. ولئن كانت اللوحة الأولى تدين كثيراً للتكعيبية التي كان يخوض غمارها خلال الربع الأول من القرن العشرين، ها نحن نراه الآن ينخرط في عمق أسلوبه التلويني الذي بات خاصاً به على مر السنين، يربط بين تزيينية خادعة وحس مأساوي إنساني يقترب أحياناً من حدود الميلودراما ويتسم بفطرية مدهشة.

والحقيقة أننا إذا كنا نحدد هنا هذه المواصفات لفن فرنان ليجيه كما بات متكاملاً وشديد الخصوصية في لوحة «العرض الكبير» فإننا نكاد في الوقت نفسه، نصف فنه في شكل عام. ذلك أن هذه اللوحة إذا كانت تمثل تتويجاً للبعد الشعبي اللاعب في لوحات ليجيه، فإنها تمثل بأفضل ما يكون وأكمل ما يكون، فنّه كما تطور عبر الزمن وكما اكتملت ملامحه من مرحلة إلى أخرى. بكلمات أبسط: يمكن أن نقول إن «العرض الكبير» هي قمة وخلاصة فين ليجيه ككل. ولعل خير ما يدل على هذا هو أن اللوحة تتضمن كل ما كان يبدو عزيزاً على فن ليجيه، من البهلوانات إلى اللاعبين إلى البقع اللونية إلى الحبال إلى الأدوات الميكانيكية إلى البالونات، من دون أن ننسى الحروف الطباعية خصوصاً وقفة الشخوص المرسومين الذين يبدون هنا، كما في معظم الأحوال في لوحات ليجيه الكبيرة الأخرى، وكأنهم في وقفة جماعية أمام مصوّر فوتوغرافي يحاول أن يلتقط تلك الصورة التي تخلّد اجتماعهم معاً في عمل واحد. ولعل اللافت هنا هو أن ليجيه إنما استخدم البقع اللونية متقاطعة مع الخطوط السوداء الهندسية، وتلك الأخرى التي تؤطر الأجساد والأشكال البشرية في شكل لافت، بهدف واضح وهو إضفاء نوع من الدينامية على الوقفة الجامدة التي جعل شخوصه يقفونها أمام المصوّر الفوتوغرافي المفترض الذي «يلتقط المشهد» ويخلده.

هنا سيكون من الضروري أن نذكر أن فرنان ليجيه اشتغل أصلاً على هذه اللوحة وهو مدرك سلفاً أنها لن تكون ذات مكانة ثانوية أو عابرة في مساره الفني أو في حياته. كان يعرف بالتأكيد أنه إنما يحقق عبرها لوحة العمر. وهكذا، حتى بعيداً من الفكرة المغرية التي قد تقول لنا إن الفنان إنما أراد من هذه اللوحة أن تكون تطويراً و «استكمالاً» للوحة السيرك القديمة التي كان قد مرّ نحو أربعة عقود على إنجازها، أراد منها أيضاً أن تكون نوعاً من الاستكمال لسيرة ذاتية مواربة له. سيرة تومئ إلى أسلوبه اللاعب في التعاطي مع الحياة وفي تقبّل هذه الحياة. ومن هنا ما يقوله دارسو حياته من إنه لم يشتغل على أي لوحة من لوحاته بقدر ما اشتغل على «العرض الكبير». فهو، خلال الشهور العديدة السابقة على إنجاز اللوحة وكان قد أضحى في خريف العمر، حقق عشرات الرسوم التحضيرية والعديد من اللوحات الجزئية الصغيرة التي راح يرسم على كل منها جزءاً مما يريده أن يكتمل على ذلك المسطح البديع الألوان والغريب الأشكال، الذي سوف تكونه لوحة «العرض الكبير» في نهاية المطاف. وبالتالي لم يترك الرسام أي قسط للعفوية فكل الشخصيات هنا مؤسلبة بأكثر من حالها في أي لوحة سابقة له. والأجساد محددة بتلك الخطوط والمنحنيات السوداء التي تضفي عليها دينامية واضحة، كما الحال حين يركّب الصغار أجزاء لعبهم من قطع متفرقة معطينها دينامية أخّاذة قد لا تكون متجانسة بين بعضها البعض، لكنها توحي بحراك لا يهدأ. والحقيقة أن الانطباع الأول الذي ارتسم على وجوه مشاهدي هذه اللوحة هو الإحساس بأن عناصر كثيرة فيها لا تتوقف عن الحركة. ونعرف طبعاً على أي حال أن السيرك في حد ذاته حركة لا تهدأ.

وليس غريباً بعد هذا كله أن نعتبر هذه اللوحة نوعا من التكريم الذي قدمه فرنان ليجيه وهو في آخر شهور حياته لعالم السيرك الذي سيقول دائما أنه لم يمتعه فقط في طفولته وإنما ظل يشكل متعة حقيقية له طوال حياته. ولا ننسينّ هنا أن ليجيه الذي اعتاد مشاهدة عروض سيرك مدرانو الشهير في منطقة روششوار الباريسية الشعبية، كما أسلفنا، ارتبط كذلك خلال مراحل تالية من حياته بالإخوة فراتيلليني الذين كان سيركهم من الأشهر في فرنسا كلها كما في أوروبا. ولن يستغرب عارفو ليجيه وعلاقاته «السيركية» هذه إذ يتعرفون في الوجوه المرسومة في العام 1954 على أبرز لاعبي ومهرجي وجياد السيركين، وقد جمعهم الفنان في لوحة واحدة تظهرهم شباناً وفي عز حيويتهم، على رغم أن كثراً منهم كانوا قد فارقوا الحياة منذ زمن طويل!. ومهما يكن من أمر، لا بد لنا من الإشارة في النهاية هنا هو أن اختيار فرنان ليجيه (1881- 1955) لتعبير «العرض الكبير» وليس «الاستعراض الكبير» عنواناً للوحة يحمل دلالة بالغة الأهمية. فـ «العرض» هو ذلك الحضور الجماعي الذي يتجمع فيه فنانو السيرك، وربما بقية العاملين فيه، مع معداتهم وحيواناتهم وابتساماتهم وتوقعاتهم ومخاوفهم، مباشرة قبل أن يبدأ الحفل / الاستعراض، وكأن الرسام أراد أن يصوّر هنا تلك اللحظة التي تهفو إليها الأفئدة وتسود اللحمة ولعبة التوقعات بين المتفرجين- الذين هم هنا أنفسهم مشاهدو اللوحة- وبين فناني البداوة السيركية المدهشة. اللحظة التي تعلن، كما خبطات العصا القوية على الأرضية الخشبية للمسرح، أن الاستعراض «على وشك أن يبدأ فاستعدوا أيها القوم!». لقد كانت هذه اللحظة هي ما أراد ليجيه التقاطه وكأنه يقول في زمن يودع فيه الحياة نفسها، إن الاستعراض سوف يبدأ مهما كان الأمر ومهما تقلبت الظروف... لمجرد أنه دائماً ما يبدأ.

*نقلاً عن صحيفة "الحياة"