شاهدته ولا تعرفه

الفنان المصري حمدي يوسف من مواليد أغسطس 1930، ومن وفيات إبريل 2003. تخرج من جامعة القاهرة حاملاً بكالوريوس التجارة. التحق بالمسرح والسينما والتلفزيون كممثل منذ ستينات القرن العشرين، فبرع في أداء الأدوار التي تتطلب الوقار والهيبة. لذا نراه غالباً ما يظهر على الشاشة في دور المسؤول الحكومي الكبير أو ضابط الشرطة أو الطبيب أو أستاذ الجامعة، أو وكيل النيابة، أو الضابط.

شارك فناننا في أكثر من 140 عملاً فنياً، بدأها بفيلم «شيء من العذاب» / ‏1969 أمام سعاد حسني وحسن يوسف ويحي شاهين، وأنهاها بالفيلم الجاسوسي «حفار البحر» / ‏2003 أمام فاروق الفيشاوي وجميل راتب وعبدالعزيز مخيون.

ولأنه من الممثلين الذين امتد مشوارهم نحو أربعة عقود من الزمن، فقد شارك وعاصر العديد من ممثلي وممثلات الجيل القديم والجيل الأوسط والجيل الحديث.

أدى حمدي يوسف دور الطبيب أو ما يشابهه في أفلام: نحن لا نزرع الشوك / ‏1970 (طبيب الأطفال الذي يعالج الطفل الرضيع جابر ويوظف أمه سيدة/‏شادية في عيادته كممرضة)، بئر الحرمان / ‏1969 (الطبيب النفساني د. فؤاد الذي يعالج ناهد أو ميرفت /‏ سعاد حسني المصابة بازدواج الشخصية)، ضربة معلم / ‏1987 (الطبيب المعالج لمفتش المباحث بكري /‏ صلاح قابيل)، إضحك الصورة تطلع حلوة / ‏1998 (الدكتور سعيد استاذ كلية الطب)، الطيب أفندي / ‏1984 (دور مدير المستشفى)، عاشقة نفسها / ‏1972 (الطبيب الذي ينصح الثري الستيني عثمان بك/‏صلاح منصور بالخلود إلى الراحة التامة حفاظا على صحة قلبه ثم يخبره بأن زوجته الشابة الصغيرة دلال/‏نجلاء فتحي حامل فلا يتحمل الصدمة بسبب عجزه الجنسي ويسقط ميتا. إلى ما سبق جسد دور الطبيب في أفلام: العقرب / ‏1990، حكاية نص مليون دولار / ‏1988، الذكاء المدمر / ‏1987، العذراء والشعر الأبيض / ‏1983.

وأدى دور الضابط في أفلام: الباطنية / ‏1980، البحث عن المتاعب / ‏1975، أختي / ‏1971.

لمن يحاول تذكره: هو النائب العام في فيلم قدر امرأة / ‏2000، ورئيس مجلس الشعب في فيلم الواد محروس بتاع الوزير / ‏1999 وأيضا في فيلم النوم في العسل / ‏1996، والمستشار في المحكمة في فيلم ضربة جزاء / ‏1995، والوزير في فيلم طيور الظلام /‏1995 ، ومدير الشركة في فيلم البحر بيضحك ليه / ‏1995 (كان قد أدى نفس الدور في فيلم صرخة ندم / ‏1988)، وقاضي المحكمة في فيلم هدى ومعالي الوزير / ‏1994 وأيضا في فيلم الأفوكاتو / ‏1983 حيث يحكم ببراءة المتهم ويأمر بسجن محاميه حسن سبانخ (عادل إمام)، وهو رئيس الوزراء المتقمص لدور الكتور عاطف صدقي رئيس الحكومة المصرية آنذاك في فيلم الإرهاب والكباب / ‏1992، وعميد الكلية في فيلم قانون إيكا /‏ 1991، ووكيل النيابة في فيلم باب الشرق / ‏1989 وأيضا في فيلم ومضى قطار العمر / ‏1975، وقاضي المحكمة في فيلم إلحقونا / ‏1989 وأيضا في فيلم البؤساء / ‏1978،

وهو مساعد وزير الداخلية في فيلم بطل من ورق / ‏1988، ومدير الجمرك في فيلم أجراس الخطر / ‏1989، ورئيس التحرير في فيلم رجل لهذا الزمان / ‏1986 وأيضا في فيلم ثرثرة فوق النيل / ‏1971، وموظف الإسكان في فيلم انتحار صاحب الشقة / ‏1986، ورجل الأعمال السيد الجميعي الذي يبحث عنه ولده مختار(نور الشريف) بعد أن تخبره أمه الداعرة عزيزة (هدى سلطان) باسمه في فيلم وصمة عار / ‏1986، ورئيس المباحث في فيلم فتوة درب العسال / ‏1985، والمحامي في فيلم القطط السمان/‏78، والمنتج السينمائي«توكل» الذي تعد له أم سمير (نبيلة السيد) جلسات تدخين الحشيش في فيلم أمهات في المنفى / ‏1981، ومدير الشركة الهندسية التي يعمل بها أحمد(محمود ياسين) في فيلم الثأر / ‏1982، وعميد كلية الحقوق في فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط / ‏1981، والعمدة في فيلم الجحيم/‏1980، وصاحب محل الذهب الذي تشتري منه زينات (فيفي عبده) ذهبا بمبلغ مليون جنيه في فيلم ليلة القتل / ‏1994، والحشاش رفعت بيه الذي يحشش مع فهمي(عادل إمام) ورؤوف (سناء شافع) في فيلم حتى لا يطير الدخان / ‏1984.

إلى ما سبق ظهر حمدي يوسف في عدد من الأفلام في دور الأب أو الزوج، مثل فيلم الرقص مع الشيطان / ‏1993، حيث هو والد هند (صباح السالم)، وفيلم المشبوه / ‏1981، حيث هو والد الرائد طارق (فاروق الفيشاوي)، وفيلم قاهر الزمن / ‏1987، حيث هو والد الصحفي فكري (خالد زكي)، وفيلم اعدام طالب ثانوي / ‏1980، حيث هو زوج خديجة (نبيلة السيد).

جملة القول إن حمدي يوسف الذي أهله شكله الفيزيائي وشعره الفضي وهندامه الأنيق وطريقته الهادئة في الحديث ليتقمص، في الغالب الأعم، شخصية المسؤولين الكبار، نجح في التجربة نجاحا كبيرا، بل استطاع أيضا أن يفرض بعض المرح والكوميديا على تلك الشخصيات، خصوصا حينما ظهر مع عادل إمام في أفلام «الإرهاب والكباب» و«طيور الظلام» و«النوم في العسل»، ثم مع محمود عبدالعزيز في فيلم «البحر بيضحك ليه».

* نقلا عن "الأيام"