لكل المصريين ولع كبير، وعشق أكبر، بكثير من الأطعمة التى يعتقدون صواباً أو خطأ فى قدرتها على توفير السعادة.. !!

من هذه الأكلات: الكوارع ومعها الفتة بالخل والثوم، وكيف أن الرجل يظل «يمص» أو يسحب النخاع من داخل الكارع.. على أمل!! ولكننى أنصح طالبى الكوارع بأن تكون «كوارع رجالى».. وليست كوارع نسائى، يعنى ليست من إناث البقر!! طب إزاى، وأرى أن الكوارع مجرد «جيلاتين» مع بعض الغضاريف.. وقليل من الفائدة الغذائية.

والمصرى يعشق أيضاً الجمبرى ومعه الكابوريا، وبالذات الإناث المبطرخة، وكثيراً ما ألعب مع بائع الكابوريا عندما أسأله: عندك كابوريا «ذكور» مبطرخة!! والمصرى يرى أن الفوسفور فى الجمبرى يعطيه ما يطلب من طاقة وقوة.. معتقداً أن الجمبرى الجامبو فيه كل ما يطلب.. بينما يرى اليابانى أن الجمبرى صغير الحجم فيه أكثر مما فى الجامبو.. يمكن.. وبالذات يعشق المصرى تناول الجمبرى ليلة الجمعة.. وأعرف مصرياً يدخل على زوجته وهو يعبث معها: شايفانى منور إزاى من الفوسفور!!.

ومن المصريين من يتعمد إخفاء الكوارع تحت الجلابية - وهو فى الطريق إلى بيته - حتى لا تفضحه عيون الأطفال الذين يسمعون عن سر وجبة الكوارع والفتة المعهودة، وهناك من يربط بين العكاوى فى الطاجن المعهود، وقد قامت الزوجة بكل حماس برش كمية من مسحوق «جوزة الطيب» على وش الطاجن ليزداد قيمته فوق قيمة العكاوى نفسها.

ومن المصريين من يعشق - أيضاً - تناول «المخاصى» .. وتناول المخاصى ليس مقصوراً على المصريين، بل يطلبها غيرهم من الغرب.. بينما يقول أى طبيب بيطرى إن هذه البيضات أو المخاصى تتجمع فيها الكثير من مفردات الضعف وربما المرض لأن الخصية يلتقى فيها كثير من مسببات المرض.. وهى مثل الكلاوى تتجمع فيها ما ينصح الأطباء بعدم أكل هذه أو تلك!!

والبعض يدفع الثمن «غالياً» طلباً لطبق من سمك «البربونى» المقلى، إذ يعتقدون أن هذه السمكة - وموطنها شواطئ المحيط الأطلنطى.. وتصل إلى البحر الأحمر.. لا تأكل ولا تعيش.. إلا على أكل الجمبرى فقط.. وبالطبع آكل الجمبرى.. يجب أن يؤكل.. حتى ولو كان فى سمكة البربونى، وبالمناسبة صغار البربونى أفضل من الكبير.. وصدقونى، وإذا كانت بعض الشعوب «غير العربية» تعشق تناول القواقع من بلح البحر والقشريات المتعددة.. فإن من المصريين من يعشق الجندوفلى أو البقلويط.. وأيضاً أم الخلول: مملحة.. أو مطبوخة فى الطماطم المسبكة، أو فى شوربة بيضاء «مستكة وشيبة» أو مفتحة مع المستكة والحبهان وبعض الأعشاب.

أما البطارخ فإن الطلب عليها انخفض بعد أن وصل سعر الكيلو جرام المملح إلى أكثر من ١٠٠٠ جنيه.

* نقلا عن "المصري اليوم"