«اعترافات» ميخائيل باكونين: حقد ماركسي لا حدود له

«مولاي، أنا لا يسعني أن أروي لك في شكل دقيق ما جرى خلال ذلك الشهر الذي أمضيتُه في باريس، ذلك أنه كان شهراً أضفى على الروح لوناً رمادياً شاحباً. وليس هذا فقط لأن اللون الرمادي تحكّم بي، بل لأن كل الناس بدوا لي رماديين مكتئبين، بعضهم بفعل الخوف المجنون الذي اعتراهم، والبعض الآخر بفعل الحماس الذي استبد بهم متحولاً بعد ذلك إلى آمال خائبة. كنت أستيقظ عند الخامسة أو عند الرابعة صباحاً حتى بعدما أكون قد أغفيت عند الثانية إثر بقائي على قدميّ طوال ساعات النهار متنقلاً بين كل الاجتماعات واللقاءات والنوادي والمناسبات، مشاركاً في المواكب والتظاهرات وكل أنواع الجولات. في اختصار، كنت أحرص على أن أستنشق بكل ما لديّ من أحاسيس ووسع رئتيّ، ذلك المناخ الثوري (...) كان يبدو لي وكأن الكون كله قد انقلب رأساً على عقب. وأن الشيء الذي لا يصدّق بات ممكناً وعادياً، والمستحيل صار واقعاً... أما الممكن والعادي، فباتا دون معنى...». بمثل هذه العبارات وصف الكاتب الفوضوي الروسي ميخائيل باكونين سيرة الفترة التي أمضاها في العاصمة الفرنسية خلال تلك الأيام البطولية التي شهدت، ضمن إطار حراك أوروبي عام، ثورات العام 1848 التي كانت من أكثر الثورات العالمية عفوية وتلقائية في تلك الأزمنة التي كان باكونين يراها مباركة.

> صحيح أن الوصف الذي يقدمه الكاتب الروسي يبدو موافقاً على الثورة متفقاً معها، في مسكوته على الأقل حتى وإن كان الكلام يحمل في طياته نوعاً من خيبة الأمل، غير أن ما يلفت النظر في هذا النص هو الكلمة الأولى التي يحملها والتي تتعلق بهوية المخاطَب، الشخص الذي يروي له الكاتب ما حدث ملخصاً مشاركته في الثورة الباريسية في ذلك الحين. ولن نستغرق على أيّ حال وقتاً طويلاً قبل أن نقول إن «مولاي» هنا لا تعني سوى القيصر الروسي نفسه. فباكونين الذي كتب هذا النص في العام 1851، أي بعد ثلاث سنوات من «مغامرته» الباريسية المريرة، كان في النص يخاطب سيد روسيا ومليكها المطلق. وكان يخاطبه من قعر سجن أُلقي في واحدة من زنزاناته العتمة، لكنه زوّد من جانب إدارة السجن بالأقلام والأوراق الكافية لتدوين ما سوف يعرف لاحقاً بـ «اعترافات» ـه. وعلى هذه الشاكلة تبدو الحكاية كلها جديرة بأن تُروى هنا، بالنظر إلى أنها أنتجت واحداً من كتب باكونين الأساسية. ذاك الذي سيظل «ضائعاً» في محفوظات البوليس السري الروسي أكثر من ستة عقود قبل أن يُعثر عليه بعد ثورة 1917 البولشفية. فما هي تلك الحكاية؟

> في العام 1051 إذاً، كان ميخائيل باكونين معتقلاً في قلعة «بطرس وبولس» الرهيبة في مدينة بطرسبرغ بعد أن قبض عليه لنشاطاته التخريبية. وحينها لسبب ما، طلب إليه القيصر الروسي نيقولا الأول أن يكتب نصاً يحمل اعترافات كاملة حول حياته ونشاطاته ويجيب فيه على سؤال كان، كما يبدو، يشغل الأذهان وذهن القيصر في شكل خاص: لماذا وكيف تحول ابن الأرستقراطية الروسية العريقة والصاعدة في المجتمع، إلى ثوري فوضوي يريد هدم كل شيء وتخريب كل يبنى؟. كان على باكونين أن يحكي في ذلك النص حكايته كلها ويروي مساره الحياتي والثوري الذي أوصله إلى أن يكون واحداً من أكثر الثوار الروس تطرفاً وراديكالية. وكان من الطبيعي لباكونين أن ينصاع ويكتب تلك الاعترافات التي صيغت كخطاب موجه إلى القيصر بادئاً كل فقرة فيه بعبارة «مولاي». الحال أن هذا النص ظل طي النسيان حتى عثر عليه مخطوطاً بعد العام 1917، كما أشرنا. والحقيقة أن عودته إلى الظهور قد استثارت قدراً كبيراً من السجال، خاصة أن بعض الفوضويين الروس الذين شاركوا في الثورة نفسها، وكانوا قد باتوا الآن تحت مجهر ثورة تحولت إلى دولة وتستعد لالتهامهم، رأوا أن النص كله مزيف غايته الإساءة إلى سمعة أحد كبار مؤسسي حركتهم. وذلك بالتحديد لأن في النص الكثير من علامات الإذعان والخنوع التي تتناقض مع مزاجية باكونين. ومع هذا رأى كثر آخرون أن النص من كتابة باكونين بالفعل، معتبرين أنه إنما كتبه بتلك الصياغة بدافع تكتيكي يريد أن يدفع السلطات إلى إطلاق سبيله، إذ يتخذ هنا فعل ندامة يعد بأنه سوف يتخلى في المراحل اللاحقة عن مساره النضالي العنيف. والحال أن سيرة باكونين خلال السنوات التالية لتدوين ذلك النص تعطي حجة قوية لهذا الرأي الأخير. فما الذي حدث بعد إذعانه وكتابته تلك الاعترافات؟

> نفي باكونين بكل بساطة إلى سيبيريا في العام 1857 التي كان يبدو في حينه أن النفي إليها أخف وطأة من البقاء في ذلك المعتقل/ القلعة المريعة التي كأنها قصر «بطرس وبولس». غير أنه ما لبث بعد ذلك بأربع سنوات، أي في العام 1861، أن تمكن من الفرار إلى أوروبا حيث نجده يستعيد ألقه الثوري ناسياً تماماً ذلك النص الذي لم يدر به سوى قلة من الناس، ويبدو أن القيصر نفسه لم يقرأه. ومن الواضح أن نسيان باكونين للنص كان حقيقياً إذ أنه لم يأتِ أبداً على ذكره بل أن كتاباته التالية التي راح يصدرها في أوروبا تباعاً أتت متناقضة مع معظم ما في الـ «اعترافات». لا سيما مع ما يعبر فيه عن تخليه عن نسغه الثوري. سيكون واضحاً لاحقاً، حين يظهر النص إلى العلن، أن باكونين إنما كتبه ليرضي القيصر بالفعل ويدفعه إلى إطلاق سراحه. ومن هنا نلاحظ في كتاباته التالية تفاقم نزعته الثورية لا سيما الفوضوية الراديكالية، التي وضعته أول ما وضعته، على تجابه مع كارل ماركس ثم مع الأممية الأولى كلها حين انعقدت في العام 1872، وكان على التنظيم الفوضوي الذي أسسه باكونين مع هيرزن وأوغاريوف في العديد من الأنحاء الأوروبية أن يكون جزءاً من تلك الأممية، غير أن هذه اتخذت قراراً بطرد باكونين وجماعاته منها بالنظر إلى أن كل طروحاته في الاجتماعات الأولى لتلك الأممية إنما كانت موجهة ضد ماركس نقطة بنقطة. وفي ذلك الحين كان الأرستقراطي الروسي الثائر يقترب من سن الستين وراح الإنهاك واليأس يبدوان عليه واضحين. ومن هنا لم يعش بعد ذلك سوى أربع سنوات رحل بعدها عن هذا العالم مكللاً بمجد في أوساط الفوضويين الذين لم يروا في مساره سوى هالات البطولة والعناد الثوري.

> ولكن من المؤكد أن هؤلاء سوف يخيب أملهم بعد عقود حين يتم العثور على تلك الاعترافات البائسة التي حتى وإن حملت لغة مزدوجة، كانت تعبر عن تفضيل باكونين الاستسلام والانحناء أمام العاصفة القيصرية، وربما لأن الكاتب كان يرى أن القيصر سيكون الوحيد الذي يقرأها... فينتج عن ذلك مفعول يكون لصالحه. ولكن يبدو أن سوء طالع ذلك الثائر جعل كثرا يقرأونها ولكن ليس «مولاي» الذي كانت موجهة إليه. المهم في الأمر أن الماركسيين والبولشفيين واللينينيين، من خصوم باكونين، حين عثروا على النصّ في خزائن البوليس السري، لم يعملوا بمبدأ «اذكروا محاسن موتاكم»، بل راحوا يفضحون الرجل بعد عقود من موته وكأن انتصار ثورتهم لم يكن كافياً لإلحاق الهزيمة به. ويبدو أن ثورية باكونين اللاحقة على استعادته حريته بعد هربه من سيبيريا لم تشفع له في نظرهم، ولا حتى تحول واحد من آخر كتبه «إنجيل الثورة» (1866) إلى دليل عمل لمناضلي كومونة باريس ومن قبلها مساندته الإنتفاضة البولونية (1863). كل هذا لم يردعهم عن «فضحه» في أعوام ما بعد الثورة البولشفية، مسكتين حتى تلك الأصوات الخجولة التي انطلقت تبدي شكها في أن النص كله من كتابة باكونين قائلة إنه لمن الصعوبة «في مكان تحديد حصة الحقيقي من المزيف في نص كتبه الرجل وهو قابع في زنزانته العتمة على أوراق اهترأ معظمها».

> على أي حال حسبنا أن نقرأ السطور المخصصة لباكونين (1814- 1876) كفيلسوف في موسوعة الفلسفة التي وضعها لاحقاً عدد من الأكاديميين السوفيات تحت إشراف روزنتال ويودين، لنرى كيف أن السوفيات الأقحاح لم يغفروا لباكونين أبداً حيث يصفونه بأنه «ثوري روسي من البورجوازية الصغيرة أرستقراطيّ المولد، واضع أيديولوجية المذهب الفوضوي والفوضوية ليست مذهبا بالمعنى الصحيح. كان في الفلسفة ذا نزعة تلفيقية (...)، وقد انتقد ماركس وإنغلز ولينين نظريات باكونين الفوضوية».

* نقلاً عن "الحياة"