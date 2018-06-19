كأس العالم والتعليق باللغة الإنجليزية

مثل عشرات الملايين في أرجاء العالم، أتابع هذه الأيام مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وإن كنت أنتمي لشريحة من يتعاطى معها كترفيه وتسلية لا أكثر ولا أقل، بعيدا عن ربط انتصاراتها أو هزائمها بكرامة الوطن أو إنجازاته أو مكانته في العالم. في النهاية هي لعبة كرة تتقاذفها الأرجل بشكل بدائي، لكنها ترسخت في وجدان الشعوب خاصة البسطاء منهم إلى درجة الهوس والجنون.

شاهدت بعضا منها الأيام الماضية في مكان عام يكون المعلق عربيا، وهذا بالنسبة لي يعكر الاستمتاع بمشاهدة المباراة. المعلق العربي – أولا- لا يتوقف ولو ثانية واحدة عن التعليق. وثانيا، تعليقه عبارة عن صراخ. وثالثا، يخلط عباس في دعباس، باستعراضه لمعلومات لا أول لها ولا آخر، وبطريقة سخيفة، وبمحاولات استظراف سامجة مملة، إن لم تكن مقرفة، يخرج معها من جو المباراة، دون أن يعي درجة جهلة ومحدودية معرفته.

طبعا كلامي هذا عام وقد يكون هناك استثناءات لا أدري عنها، لكن هذا ما لاحظته وألاحظه كل مرة أجد فيها نفسي مجبرا على سماع معلق عربي.

عندما يكون الاستمتاع بمشاهدة مباراة ما هام لي - كمباراة أحد طرفيها المنتخب السعودي مثلا - أشاهدها في البيت وبمعلق إنجليزي، لأنه يختلف جذريا عن زعاق أولئك العرب. المعلق الإنجليزي، أولا، يتوقف بين الجملة والأخرى نصف دقيقية أو أكثر، بل أجزم لو تم قياس نسبة الوقت الذي تحدث فيها، فإنه لن يتجاوز نصف وقت المبارة. ثانيا، لا يوجد صراخ أبدا، بل يتحدث وكأنه جالس "يسولف" معك، وترتفع نبرته مع اللعبة الحلوة وأكثر قليلا عند تسجيل هدف. ثالثا، لا يخلط الأوراق والمواضيع ويشير الى الوطنية والوطن والأمة وتاريخها ووو. في مباراة تونس وإنجلترا، لم يقل ولو مرة واحدة شيئا مثل "فريقنا الإنجليزي" أو "منتخبنا" أو "نحن" أو غيرها، بل علق بحيادية تامة، دون استخدام للغة ديماغوجية تتغدغ مشاعر البسطاء وتضع كرامتهم ووطنهم مربوطة بأحذية لاعبين.

طبعا لا أضيع وقتي في متابعة تحليل المباريات الذي يتم قبل وبعد المباراة – لا بالعربي ولا بالإنجليزي- وكأن أولئك القوم يفككون شيفرات حرب عالمية، ناهيك عن سخافات الغمز واللمز والزج بالسياسة والأزمات القائمة ضمن تحليلاتهم المدهشة، كما حدث على قنوات بي إن سبورتس، وشاهدت بعض مقاطعه في تويتر وواتساب.

نتحمس، نشعر بكثير من الفرح عند فوز منتخبنا، ونحزن لهزيمته، لكن يجب أن ينتهي هذا مع انتهاء المباراة ودون مبالغة، دون شعور بالعار لو انهزم فريقنا بخمسة أو خمسين، أو أننا أصبحنا دولة عظمى بعد أي فوز. في النهاية هي لعبة بسيطة، يسمونها "لعبة الشعوب" لأنها متاحة لكل الطبقات، ويتابعها الكل، وهنا يكمن تميزها عن باقي الرياضات.

سأواصل الاستمتاع بالمعلق الإنجليزي بلغته الراقية وتوقفاته الطويلةبين كل جملة وأخرى. وحيث لا صراخ ولا نعيق، ولا كلام بلا معنى، فكل كلمة في مكانها، ولا عبارات وطنية وقومية زائفة.