تجربة العيش وحيداً

أعرف روايات وأفلام كثيرة تـتمحور حول فكرة وجود رجل متحضر يضطر للعيش وحيداً في جزيرة بعيدة وظروف قاسية.. والبارحة - في غفلة من العـيد - شاهدت للمرة الثانية فيلماً يتمحور حول هذه الفكرة يدعى «كاست أواي» من بطولة الممثل الأميركي تــوم هانكس، وتدور القصة حول مسؤول في شركة بريد تسقط طائرته في البحر، ويعيش وحيداً على جزيرة مهجورة لأكثر من أربع سنوات متتالية.. وما جذبني للفيلم - مجدداً - استعراضه لتجربة الإنسان حين ينعزل عن الحضارة المادية ويواجه ظروفاً بدائية لا يجد فيها حتى (عود كبريت). وفي وضع كهذا يصبح لدى المرء وقت طويل للتأمل ومراجعة الذات وتغـيـير الأولويات والتأقلم مع أوضاع جديدة تماماً..

وقد يكون الفيلم اقتباساً معاصراً من قصة قديمة لبحار أسكتلندي حقيقي، تاه في البحر لعدة أسابيع حتى وصل في أكتوبر1703 إلى جزيرة صخرية تدعى (ماس تيرا) عاش فيها وحيداً ستة عشر عاماً.. ولكن الحقيقة هي أن حـتى هذه الحادثة تعـد حديثة مقارنة بقصة (حي بن يقظان) التي كتبها الأديب الأندلسي ابن الطفيل واستعرضتُ جزءاً منها في مقال قديم..

فــهذه الرواية صاغها ابن الطفيل لإثبات أن الإنسان ميال (بطبعه) إلى اكتشاف ربــه - والهدف من خلقه - إن أتيح له الوقت الكافي للعزلة والتـأمل. وتدور القصة حول طفل صغير يُدعى «حــي» نشأ على جزيرة معزولة وخالية من الناس. وحين كبر واشتد عوده لم يعرف من المخلوقات غير الظبية التي سقته من لبنها وتعهدته برعايتها. وكان «حـي» يأكل من الأعشاب ويلعب مع الظباء ويتسابق معها ويقلدها في حركاتها. ولكنه حين كبر أدرك أنه ليس ظبياً بل مخلوقاً مختلفاً يتمتع بعقل واعٍ وإدراك عظيم، وعن طريق التفكير والتأمل توصل إلى وجود الخالق - عز وجل - وأدرك حقه في العبادة والشكر..

وفي ذلك الوقت لم يكن «حي» يعتقد أن هناك أحداً غيره من البشر. ولكنه ذات يوم صنع قارباً كبيراً وصل به إلى جزيرة مسكونة، وعاش بين أهلها فترة من الزمن.. إلا أنه في النهاية قرر العودة إلى جزيرته المعزولة والعيش بين الظباء بعد أن رأى انحلال الناس وبعدهم عن الله (…)!.

ومن الواضح أن ابن الطفيل حاول البحث في تطور عقل الإنسان - من الصفر - حتى الوصول إلى أعلى درجات المعرفة، المتمثلة في إدراك وجود الخالق عز وجل.. وكان لقصته هذه وقع عظيم على الفلاسفة والمفكرين إبان عصر النهضة، وصاحِبة التأثير الحقيقي على الكتاب الذين حاولوا محاكاتها لاحقاً من خلال روايات وأفلام مختلفة تدور حول نفس الفكرة!.

*نقلا عن الرياض