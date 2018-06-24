عودة العقل لممارسة مهامه

اليوم سوف نرى المرأة تسوق سيارة. كلمة تسوق سيارة خفيفة وبسيطة ولا تحمل أي قيمة ثقافية أو أخلاقية من أي نوع. يمكن القول إن كل فرد من سكان المملكة شاهد يوماً امرأة تقود سيارة. المرأة تقود السيارة في كل بلد من بلدان العالم. حتى في أفغانستان التي يسيطر على فكرها أشد المنظمات تشدداً تقود المرأة السيارة وأكثر من ذلك تعمل سائقة أجرة. ما سيحدث اليوم ليس نصراً لأحد أو خسارة لأحد لكنه درس حضاري مهم. عزل التوافه عن القيم. لكل أمة قيم ترعاها. أهم قيمة هي احترام حقوق الناس وحرياتهم. أي شيء لا يضرك من الآخرين ليس من حقك الاعتراض عليه أو تعطيله. لك الحق أن ترفض عندما يفرض عليك فقط. فتحت صالات السينما وأحدثت قليلاً من اللغو بين الناس ثم انطفأت المسألة. لم يعد يذكرها أحد. فرض المنطق نفسه.

قرار تأجيل تنفيذ حق المرأة قيادة السيارة عاماً كان قراراً حكيماً. في هذه المدة تم إفراغ جدل السنوات من معناه ومن مضمونه. استعاد المعارضون توازنهم قبل أن يروا ما تصوروه في أخيلتهم كارثة. لا أظن أن أحداً اليوم يرى أن قيادة المرأة للسيارة ينطوي على مشكلة. سنرى امرأة تقود سيارة كما نراها في اليمن وفي مصر وفي الكويت وفي الصومال وفي أفغانستان وفي كل مكان وبقعة على وجه على وجه الأرض.

أتمنى أن تعمل مؤسسة على جمع كل ما كتب عن قيادة المرأة للسيارة في شوارع المملكة. سوف يكون بين أيدينا كمية هائلة من البحوث والدراسات والندوات. تحليل هذه المواد سوف يجعلنا ندرك كم أضعنا من الوقت والجهد وحجم الضرر الذي أصاب قدرتنا على التفكير المنطقي.

عدد كبير من كتّاب المملكة أسهموا في هذا الجدل. صرفوا كماً كبيراً من وقتهم في تفنيد أقوال وحجج المعترضين ولأن القضية خارج المنطق وبعيدة عن سياق العقل صار جدلهم خارج المنطق وبعيداً عن سياق العقل. كل الجهود التي بذلت في هذه المسألة لا قيمة لها. لا تترك فائدة جانبية يمكن أن نوظفها في المستقبل حتى لو ابتلينا بقضية مماثلة. فالقضايا الخارجة عن المنطق لا تفضي إلى بعضها البعض. ولا يمكن أن تكون دروساً فالدرس منبعه العقل. في كل قضية لا عقلانية سندخل في جدل عقيم آخر. ستعرف هذا عندما تنظر إلى جدليات الماضي. الراديو والتلفزيون والدشوش. كل واحدة من هذه القضايا نوقشت بمعزل عن الأخرى. لم تؤخذ السابقة درساً للاحقة.

العقل هو الكيان القادر على تجميع القضايا وتبويبها واستنباط الدروس منها وتصديرها للمستقبل. في قضية كقضية منع المرأة عن قيادة السيارة يكون العقل مجرد متفرج.

* نقلاً عن "الرياض"