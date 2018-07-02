الاعتذار لترمب وأكل الضفادع

في أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند الأميركية دخل شاب اسمه جارود راموس في نهاية عقد الثلاثينيات صحيفة "كابيتال جازيت" وأجهز على 5 صحافيين وجرح آخرين وسلم بعدها نفسه بدون مقاومة. مراسل في وكالة "رويترز" كتب تغريدة غاضبة موجهة للرئيس الأميركي الذي قدم تعازيه ودعواته للمسؤولين في الصحيفة وأهالي المقتولين. كتب له: "الدماء تلطخ يديك. وفّر دعواتك لروحك الفارغة." اتهام مباشر بأن الجاني ارتكب جريمته بسبب تحريض ترمب على الصحافة ووصفه الصحافيين بأعداء الناس.

تبين بعد ذلك أن اتهامات المراسل متسرعة وغير صحيحة ودوافع القاتل شخصية ولا علاقة لها بالصراع المحتدم بين ترمب والإعلام. فالقاتل كان لسنوات يغلي غضباً على الصحيفة التي نشرت في 2011 خبراً عن تحرشه بامرأة. بعد 7 سنوات قرر الانتقام، فسلح نفسه واقتحم الصحيفة ونفذ مخططه.

هل اعتذر المراسل عن هذه الهفوة المتسرعة؟ ليس تماماً. تقدم باعتذار بنكهة الاتهام، مشيراً إلى أن الجريمة حادثة خاصة، ولكن الرئيس الأميركي خلق بيئة مسمومة مناهضة للصحافيين. لم يكن هذا المراسل وحيداً في موقفه. سريع في الاتهام بدون أدلة جازمة ومتردد ومتلكئ بالاعتراف بالخطأ، والاعتذار. على الرغم من المطالبات من بعض زملاء المهنة بتقديم اعتذار واضح حفاظاً على التقاليد الصحافية إلا أن الاعتذارات لترمب من هؤلاء الصحافيين بالغة الصعوبة. إنه أشبه بأكل الضفادع الحية بسبب الفجور في الخصومة والعداوة المريرة بين الطرفين، جعل حتى الاعتراف بالخطأ الصريح أمراً شاقاً وعسيراً على النفس.

هذه القصة مثالية لمعرفة سخونة المعركة بين الرئيس الأميركي وغالبية وسائل الإعلام. معركة بالأنياب وعض الأصابع لم تهدأ يوما واحدا. المعسكر الإعلامي يسعى جاهداً لعزله من منصبه أو على الأقل ضمان عدم إعادة انتخابه وذلك من خلال جرح معصمه بأمواس التدخل الروسي بالانتخابات والعلاقات الجنسية بالممثلات الإباحيات والأمراض العقلية، حتى يصبح فريسة منهكة جاهزة للذبح في موعد الانتخابات القادمة.

ولهذا السبب نرى هذا الكم الكبير من التعليقات التلفزيونية الحادة ليس فقط بحقه ولكن بحق مؤيديه حيث وصف أحد المعلقين جمهوره بالطائفة الدينية مغسولة الدماغ المنساقة وراء مخلّصها. ولكن الأمر خرج عن الآداب العامة والاتزان الذهني حيث ارتجف وجه أحد المعلقين في قناة "سي إن إن" غاضباً ووجّه شتائم لترمب قبل أن ينفجر باكياً. وحرض سياسيون وإعلاميون المجاميع الغاضبة من قانون الهجرة بالتضييق على الجمهوريين وأعضاء من الإدارة الأميركية وملاحقتهم في الأسواق والمطاعم والمتاجر والقصة الأبرز هي طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز من مطعم "ريد هين".

الديمقراطيون الحكماء حذروا من أن التصرفات المنفلتة ستلحق الضرر بهم بشكل كبير لتعديها العلني على الحرية الفردية، وهي واحدة من أهم القيم في الثقافة الأميركية. فبإمكانك أن تقول وتؤمن بما تريد من دون أن يلاحقك الغوغاء وينغصوا حياتك. انفلات كامل للأعصاب وهيجان عاطفي وانفلات لفظي جعل الفنان المشهور روبرت دينيرو يصعد المسرح ليشتم ترمب بكلمة بذيئة ولكن الرئيس الذي كان في سنغافورة لحضور الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية وجد الوقت الكافي ليرد عليه: "استيقظ أيها المخمور."

جزء من ردة الفعل هذه غير المسبوقة يعود إلى رفض هذه النخب وصول ترمب للرئاسة حيث وصفه أحد كارهيه بالرجل المفرغ من أي قيم خيرة. وقد نشرت روايات مرعبة عن تلك الليلة التي "وقعت فيها الكارثة" التي وصل فيها ترمب للبيت الأبيض. تقول إحدى المعلقات إنها أمسكت بيد زوجها وسط الظلام الحالك وشرعا بالبكاء حتى بزوغ الفجر.

هل ترمب بريء؟ بالطبع لا. من المؤكد أن الصحافة وقفت ضده من البداية وأهانته ووصفته بالساذج والمهرج والمعتوه. ولم تتغير هذه الشتائم حتى بعد أن أصبح رئيساً، وطالت أفراد عائلته وابنه الصغير. وقررت التحزب والتكاتف لإسقاطه وتشويه أي منجز يقوم به حتى مع نجاح إدارته بتخفيض نسبة البطالة بصورة غير مسبوقة وإنعاش الاقتصاد. ترمب بدوره وجدها فرصة سانحة وملائمة في توظيف هذا الإعلام المعادي لمصلحته. فهم، كما يردد، مزيفون وكاذبون ويدافعون عن النخبة المتعفنة الفاسدة ضد العامل الأميركي العادي. في كل خطاب يلوح بيديه ويشير إلى الصحافيين الجالسين في الخلف ويقول: fake news. يستفيد ترمب من هذا التحيز العلني والهفوات ويضعها في سياقها الانتخابي الصحيح والمؤثر على قاعدته الجماهيرية. وعلى العكس من شخصيات سياسية ما زالت تحافظ على بعض التقاليد، لا يتردد ترمب بالخوض في الوحل إذا كان سينتصر في النهاية، فرؤية ترمب للعالم شديدة الوضوح، هناك صنفان في الحياة، منتصرون وخاسرون.

استفاد ترمب من هذا التجييش الإعلامي واستخدام لغة حادة واستفزازية ضده بهدف دفعه إلى أقصى اليسار وإلغاء الأصوات الوسطية المعتدلة سياسياً الذي يتلاشى تأثيرها وسط غبار المعارك.

ويبدو أن ترمب نجح في خلق نجوم صاعدة من اليسار المتشدد الذي يستطيع أن يرد عليه وينبزه بالألقاب، ولكنه لا يستطيع هزيمته في الانتخابات بسبب ضعف قواعدهم الجماهيرية ولأنه سيحول وقاحتهم إلى ماكينة تجنيد لصالحه ولإعادة انتخابه. من المثير أن الذين يحاربونه ويناصبونه العداء ويشتمونه هم أكثر من غيرهم سيطيلون إقامته في البيت الأبيض لـ 4 سنوات أخرى.