"جزيرة الموتى" لبوكلين: رعب وكآبة يطبعان بدايات الحداثة

لم يكن من الغريب على الإطلاق أن تكون لوحة «جزيرة الموتى» لبوكلين اللوحة التي أجمعت الصحافة على ذكرها، بل الحديث عنها باستفاضة خلال الشهر الأول من القرن العشرين يوم رحل صاحب اللوحة عن عالمنا. ولعل السبب الأول لذلك الإجماع يبدو واضحاً لارتباط اللوحة بفكرة الموت واختصارها التعبير عنه أكثر من أيّ لوحة أخرى للرسام. بيد أن هذا التفسير لا يبدو كافياً. فالحقيقة أن هذه اللوحة التي حققها الرسام قبل عقدين من رحيله، بدت للباحثين وكأنها الإرهاص الأكبر بولادة الحداثة معتبرين رحيل صاحبها على عتبة القرن العشرين تماماً، إشارة لا تضاهيها أية إشارة أخرى على ما يحدس الفن بما سوف تكون عليه أوضاع البشرية في الأزمان المقبلة. ومن هنا تلقّف السورياليين لاحقاً آرنولد بوكلين وعمله واحتفاؤهم بنزعته الإيطالية متمازجة مع «كآبة» ألمانية معلنة لتخلق عوالم مرعبة، لا سيما عبر رسم تلك الجزيرة التي تتشكل بين يديه لتبدو أقرب ما يكون إلى جحيم دانتي.

> بدت مرعبة حقاً تلك اللوحة التي نعرف أن بوكلين رسمها بعد زيارات عدة قام بها إلى أطلال مدينة بومبيي في إيطاليا. ومهما يكن من أمر هنا، لا بد أن نشير إلى أن اللوحة لم تعرف بهذا الإسم إلا لاحقاً وعلى يد تاجر لوحات لم يكتف بالقول إنه كان يعرف أن بوكلين يريد أن يطلق عليها هذا العنوان، بل قال إنه متأكد أن ما من عنوان آخر يناسبها. وكان الرجل محقاً، حيث من الواضح في تركيب اللوحة وألوانها وخطوطها وذلك اليأس الذي تحمله الشخصية الداخلة بمركب شبح إلى عوالمها المظلمة، ناهيك بالصخور الضخمة التي تكاد تؤلف الديكور الرئيسي للوحة وللجزيرة بالتالي، والبحر الذي لا يترك أي أمل بالخلاص بل يبدو متواطئاً مع بقية العناصر لخلق ذلك المناخ المقابري، من الواضح أن ما لدينا هنا إنما هو صورة لذلك المصير المحتم. ولكن أكثر من هذا: صورة للإذعان من دون مقاومة. ولعل قوة اللوحة وجبروتها يكمنان هنا، في ذلك الشعور بالعجز عن المقاومة.

> لقد افترض الباحثون على أي حال أن بوكلين إنما استوحى لوحته هذه من جزيرة صغيرة بالقرب من البندقية تدعى الجزيرة/ المقبرة، مع أن لها إسما آخر هو سان ميكيل. لكنها عُرفت بالمقبرة لأنها تتكون بالفعل من مقبرة شاسعة يدفن فيها أهالي المنطقة موتاهم ولا يقربها أحد إلا خلال الجنازات. لكن بوكلين إذ رسم لوحته استيحاءً منها، لم يقصد أن تكون لوحته مرعبة- كما سوف تكون بالفعل-، بل وجودية الطابع من دون نسيان ما في الوجودية نفسها من حس مرعب! وإذا كنا نعرف أن بوكلين الذي جعل الموت موضوعاً يتكرر في لوحاته، قد عاش أكثر من عشرين سنة بعد إنجاز هذه اللوحة المعلقة الآن في متحف ليبتسيغ، فإن سيرة حياته، بل أكثر من هذا، مجمل إنجازاته الفنية، قد حُقّقت تحت شعار الموت والرعب والإحساس بالعدم واللاجدوى. ومن هنا ما يراه البعض من أن أهمية «جزيرة الموتى» التي تنطلق من واقعية مدهشة لتصب في سوريالية أكثر إثارة للدهشة، تكاد تختزل وحدها كل فن بوكلين... بل حتى حياته كلها على الأرجح، هو الذي عاش بداوة الفن أكثر مما عاشها أي فنان أوروبي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر كما سنرى في السطور التالية.

> إن الحقيقة التي يمكن أن تنبع من هذا تقول لنا إنه حتى لو لم يفتتح الرسام السويسري أرنولد بوكلين القرن العشرين برحيله خلال شهر كانون الثاني (يناير) 1901، لكان من السهل اعتباره ابناً من أبناء ذلك القرن العشرين، هو الذي رسم وعمل وعاش خلال النصف الثاني من القرن السابق. ولكن بوكلين رفض ضمنياً الالتصاق بذلك القرنالذي شهد نهايته قبل رحيله كما رفض كلاسيكيته، الشكلية والموضوعية، ليعلن وبكل وضوح إلى القرن المقبل الذي لم يشهده على اي حال. فالواقع أن معظم رسوم بوكلين، ذات الطابع المأسوي الرمزي، والتي ارتبطت بالأسطورة، وتحديداً بدءاً بلوحته الأشهر «جزيرة الموتى»، التي نحن في صددها هنا، جاءت وكأنها نبوءة بما سوف يحدث في القرن العشرين، بمآسي هذا القرن وبطابعه التراجيدي. ناهيك عن أن أرنولد بوكلين الذي ولد في بال بسويسرا، اكتشف باكراً أن ليس بإمكانه، في توجهه الفني كما في اختياراته الإنسانية، إلا أن يكون أوروبياً. ومن هنا كانت تلك البداوة المبكرة التي جعلته ينتمي، في آن معاً، إلى ألمانيا وسويسرا وإيطالياً، وأحياناً إلى فرنسا التي عاش فيها ردحاً من الزمن، بل اكتسب فيها وعيه، حين كان مقيماً فيها في 1848 وشهد بأم عينيه ثورتها التي كانت واحدة من أولى الثورات المدينية، ومن أولى علامات الحداثة.

> الحداثة، هي على أي حال، واحدة من الكلمات- المفاتيح في حياة بوكلين وفي عمله. وهكذا، لئن كان هذا الرسام قد رحل والحداثة لا تزال بعد في أطوارها الأولى، فإنه كان قد عرف، على مدى سنوات عمله كلها كيف يرسم للحداثة آفاقاً.. فكان بذلك حلقة الوصل المهمة بين آخر تجليات الكلاسيكية وأولى علامات العصور الحديثة في الفن التشكيلي.

> ولد أرنولد بوكلين، كما أسلفنا في بال (سويسرا) في 1827، من أب كان ثرياً ومديراً لمصنع مكّنه، منذ صباه، من تحقيق حلمه بأن يتعلم فن الرسم فسمح له، باكراً، بأن يرتاد مدرسة للرسم في المدينة. وفي الثامنة عشرة من عمره توجه بوكلين إلى داسلدورف في ألمانيا حيث درس رسم المناظر الطبيعية طوال سنتين، وبعد ذلك توجه إلى باريس حيث اطلع عن كثب على أعمال الرسامين الرومانطيقيين والرمزيين وشهد فصول ثورة العام 1848. ومنذ ذلك الحين نراه لا يكف عن التجوال، حيث عاش عقود عمره متنقلاً بين سويسرا وألمانيا وإيطاليا، فتوقف لفترات طويلة في مدن مثل بال، زيوريخ، فايمار، ميونيخ، روما وفلورنسا، ونحن لو تتبعنا عمل بوكلين عبر مراحل تجواله، لاكتشفنا كم أن ذلك التجوال قد انعكس حيناً في مواضيعه، وحيناً في خطوطه وألوانه، بحيث من السهل اليوم القول إن بوكلين كان فناناً أوروبياً بامتياز. اشتهر بوكلين أول ما اشتهر في العام 1859، حين عرض في ميونيخ واحدة من أشهر لوحاته المبكرة. ولقد مكنته تلك الشهرة من أن يمارس بين 1860 و1862 وظيفة مدرّس للرسم في أكاديمية فايمار التي كانت قد انشئت حديثاً. وكان من السهل عليه أن يدرّس في ألمانيا هو الذي كان منذ نعومة أظفاره قد تأثر بكبار فناني النهضة الألمان وفي مقدمتهم هانز هولباين الصغير. كما أن معظم أصدقاء بوكلين خلال إقامته في إيطاليا كانوا من الرسامين الألمان ومنهم أنسلم فويرباخ، الذي اشتهر برسومه الرمزية والميثولوجية، ويعتبر فن بوكلين شديد القرب من فنه، وهانز فون مارييس، الذي سيلعب دوراً كبيراً في ازدهار الفن الرومانطيقي الألماني. ولا بد أن نذكر ها هنا أن بوكلين، خلال إقامته في روما، اطلع عن كثب على الجداريات الأثرية المتبقية بين أطلال مدينة بومباي، وهي جداريات من الواضح لأنها قد مارست تأثيراً كبيراً على لوحاته.

> هذه التأثيرات المختلفة انتهى بها الأمر إلى جعل بوكلين يتخلى عن أساليب الحداثة الشكلية التي طبعت أعماله الأولى، وللانصراف إلى أسلوب رومانطيقي أسطوري شديد الذاتية، تطبعه كلاسيكية مخادعة على أي حال. ومن هنا تميزت لوحات تلك المرحلة من حياته (سنوات السبعين من القرن التاسع عشر) بلوحات ذات شخصيات رمزية وأسطورية. غير أن هذا الفنان سرعان ما بدّل أسلوبه من جديد في زيوريخ خلال العقد ونصف العقد الأخير من ذلك القرن، حيث صارت لوحاته أكثر تلويناً وخطوطه أكثر التباساً وسيطر على موضوعاته هاجس الموت الذي أمضى الأعوام الأخيرة من حياته، في إيطاليا، يعبر عنه في مواضيعه. وهكذا نراه يرسم لوحة كبيرة مزدوجة، في 1896 بعنوان «الموت» ويتبعها في العامين التاليين بلوحة عنوانها «الطاعون».. ومن المؤكد أن هاتين اللوحتين، اللتين تتحدران مباشرة من «جزيرة الموتى»، كانتا الإشارة الأولية لولادة التعبيرية الألمانية من جهة والسوريالية من جهة ثانية، لكنها ولادة لم يشهدها بوكلين الذي رحل عن عالمنا وكل ذلك لا يزال في طور الإختمار.

* نقلا عن "الحياة"