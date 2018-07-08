«رسائل من أميركا ...» لتزفايغ: بوح ما قبل النهاية الطوع

يوم الثاني والعشرين من شباط (فبراير) 1942 وضع الكاتب النمسوي الأصل ستيفن نزفايغ حداً لحياته، وهو بعيد ألوف الأميال عن أوروبا التي لم يتوقف يوماً عن الإيمان بها واعتبارها وطنه الوحيد. حين انتحر صاحب «حذار الشفقة» في ذلك اليوم في منفاه الأخير، البرازيل، لم يكن وحده ولا مات وحده. كذلك أن اختياره نهايته على تلك الشاكلة التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها كانت غير متوقعة على الإطلاق، لم يكن ثورة جنون أو وليد ساعة سوداوية مباغتة. فهو، من ناحية، حين وضع حداً لحياته إنما صنع ذلك في رفقة امرأته شارلوت التي اختارت من دون ريب، الرحيل برفقته على العيش من دونه. وهو، من ناحية ثانية، كان قد خطّط لتلك النهاية المزدوجة بكل دم بارد، منذ أسابيع عديدة. ولم يكن ذلك لأسباب محض شخصية، بل تحت وقع الأخبار المهلكة التي كانت تصل إليه من أوروبا متحدثة عن تقدم القوات النازية في كل مكان من القارة العجوز. بالنسبة إلى تزفايغ، كانت أوروبا تمثل كل شيء وكل أمل، وبالتالي لم يكن من الممكن له أن يعيش وهي تختفي على ذلك الشكل تحت وطأة الغزو النازي. رأى الكاتب أن ليس ثمة أي أمل، فقرر أن يختصر الأمور ووضع نهايته لنفسه بنفسه مصطحباً معه إلى عالم ألماً وراء، تلك المرأة التي كان يشعر أنها آخر ما تبقى له في الوجود.

هكذا إذن رحل الكاتب الذي شغل عالم الأدب طويلاً خاصة برواياته التي كانت أدنى إلى الميلودرامات التي كانت ذات الحظوة لدى القراء في عصر فيينا الذهبي، وظلت من النوع المفضل لدى الباحثين والنقاد منذ بات يعاد اكتشافها بالتدريج وتستحوذ عليها السينما في أفلام يعتبر معظمها علامات في تاريخ الفن السابع، واقتبس بعض أجملها في أفلام حملت تواقيع مخرجين شعبيين من شتى البلدان وغالباً من دون أن يُذكر إسم المؤلف على عناوينها. ومن هنا، حين وصل نبأ انتحار الزوجين تزفايغ إلى أوروبا، أحست الحياة الثقافية الأوروبية بهول تلك الفاجعة وراحت تُستعاد أعماله بدءاً بالروايات طبعاً، ولكن وصولاً إلى السير التي كان من أشهر كتابها واشتملت على مساهمات أساسية له في كتابة حكايات حياة بعض كبار عظماء التاريخ من سياسيين ومبدعين، ثم لاحقاً كتاب مذكراته المعنون «عالم الأمس»، والذي لا يمكن لقارئه أن يتصوّر أن نهاية الكاتب سيمكن أن تكون على ذلك النحو. مهما يكم فإن كثراً من عارفي تزفايغ وهواة أدبه ظلوا يتساءلون طويلاً عن كيف كانت حاله خلال العامين الأخيرين اللذين سبقا نهايته، العامين اللذين أمضى وامرأته، الجزء الأكبر منهما في المنافي، وصولاً إلى منفى النهاية الأميركي. والحقيقة أن المتسائلين ظلوا على ظمئهم حتى صدرت بعد سنوات عديدة من رحيل الكاتب مجموعة رسائل أخيرة كان قد بعث بها، خاصة إلى أقرباء وأصدقاء في أوروبا، يحكي فيها باستفاضة عن حاله وحياته وتجواله ومخاوفه وما تبقى من أحلامه دون أن ينسى ضرورة وصف مشاهداته ولقاءاته. والحقيقة أن تلك الرسائل أتت لتلقي أضواء كاشفة على حياة الزوجين خلال السنوات الأخيرة. فما الذي قالته؟

بالنسبة إلى الحلقات الأدبية الأوروبية التي كانت مقربة جداً من آل تزفايغ، ومن بين أشهر الأصدقاء فيها توماس مان ورومان رولان، قد لا تكون الرسائل قد أتت بما يمكن إعتباره جديداً ومفاجئاً حول طباع الزوجين ودعة حياتهما على رغم مأساة المنفى، ولكن بالنسبة إلى عامة قراء الكاتب لا شك أن الرسائل حملت الكثير من الجديد، بل أحياناً ما من شأنه أن يحطم العديد من الكليشهات السائدة، لا سيما بالنسبة إلى الصورة المتناقلة عن شارلوت نفسها، تلك المرأة المحبوبة التي بدا واضحاً أنها كانت سنده الأساسي والطرف الأقوى في ثنائيّهما إذ عرفت طوال سنوات المنفى كيف تدعمه وتشد من أزره وتخفف عنه فيما كان اللهيب يأكلها هي بدورها. أو هذا على الأقل ما كان يقوله الكاتب في عدد كبير من الرسائل التي وجهها، مثلاً إلى «العزيزة هانّا» وهي زوجة شقيق شارلوت (آلتمان) الأكبر وهما كانا التجآ إلى لندن مع ابنتهما إيفا، كما إلى «العزيزين هانّا ومانفريد» مركزاً في مثل هذه الرسائل على الحديث عن شارلوت كاشفاً أنها لم تكن تلك «الزوجة الصامتة المستكينة» كما تُصورها النصوص المتحدثة عنها من خلال سيرة زوجها. فهي، وكما يؤكد تزفايغ «كانت شديدة القوة» حين تريد أن تؤكد على وجهة نظر خاصة بها في مجابهة زوجها، الذي كانت تقيّم لديه وإن بحدود لا يتعين عليه تجاوزها، نزعته السلمية وإصراره على الصداقة القائمة بينه وبين فرويد على رغم بعض الإختلافات في وجهات النظر. فهي، في نهاية الأمر لم تكن راضية كثيراً عن استسلامه الفكري تجاه فرويد متخلياً عن وجهة نظره لمجرد ألا يثير غضب عالم التحليل النفسي الكبير. وكذلك لم تكن تطربها تلك النزعة السلمية التي كان يصر عليها في الجلسات العامة مصرة على أنها لا يمكنها أن تكون سلوكاً صائباً في وجه النازيين وهتلر...

هذه الصورة لزوجة تزفايغ تبدو وكأنها أولى المفاجآت التي تطالع القارئ في هذه الرسائل التي وإن كانت تُعرف إختصاراً بـ «رسائل من أميركا...» فإن عنوان مجموعتها الكاملة هو «رسائل من أميركا. نيويورك، الأرجنتين، البرازيل». ولئن كانت رسائل تزفايغ هذه قد أُرسلت من كل تلك المناطق فإن معظمها أُرسل في الواقع من البرازيل بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من سنوات المنفى تلك أُمضي في البرازيل حتى النهاية كما أسلفنا.

مهما يكن من أمر لا بد من ملاحظة ان معظم الرسائل التي أُرسلت بدءاً من يوم 14 آب (أغسطس) 1940 من على ظهر المركب الذي كان يمخر البحر بالزوجين في طريقهما من نيويورك إلى ريو ديجنيرو، كانت، بين نصوص كتبها تزفايغ عن تجواله في مناطق من الأورغواي والأرجنتين، موجهة إلى أقارب الزوجة الباقين في لندن. وهذه الرسائل تظهر لنا على أي حال، ومنذ ذلك الوقت المبكر، بالنسبة إلى تاريخ الإنتحار، تظهر الكاتب ممزقاً بين آمال مستقبلية كان لا يزال يحملها، وحنين إلى الماضي لم يعرف أبداً كيف يفارقه. أما البرازيل التي من الواضح أنه لم يكن ليتوقع أن تكون فيها نهايته ونهاية إمرأته، فتصفها رسائله المرسلة منها على فترات متفرقة، أرضاً تبعث على أسمى آيات الإعجاب، فهي «نموذج حقيقي للتعايش بين الأديان والمذاهب والثقافات». ومن الواضح أن البرازيل التي يصفها تزفايغ بين رسالة وأخرى، كانت أقرب إلى أن تكون بلداً أسطورياً يدنو إلى عالم الخيال والأحلام (في لغتها كما في أنواع طعامها وثقافاتها وعاداتها وتعاملها مع الزمن وطقسها). كل شيء في هذا البلد بدا مثيراً لحماسة تزفايغ الذي لم يكن يفوته الإشارة إلى كم أن «لوت تشاركني كل هذه المشاعر بل تتفوق عليّ فيها أحياناً». لكن الرجل، وأحياناً وسط جملة يبدو عاجزاً عن أن يكملها، ينتقل بغتة للتعبير عن الآلام التي تعتريه إزاء التقلبات السياسية التي يعيشها العالم، رابطاً ذلك بوجوده المستحدث بعيداً عن أوروبا متسائلاً بكل أسى عما إذا كان سيقيّض له أن يعود يوماً إلى «هناك» مستدركاً أن أشد ما يؤلمه الآن إنما هو إستخدام عبارة «هناك» للإشارة إلى أوروبا!

وبعيداً من هذا الجانب العاطفي، لعل من الأمور التي يمكن ملاحظتها في هذه الرسائل، أن كاتبها الذي كان يجيد الكتابة والتحدث بعدد من اللغات، كان يبدو مصراً على تدبيج مراسلاته من البرازيل باللغة الإنكليزية لاجئاً بين الحين والآخر إلى استخدام تعابير بالفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية والبرتغالية، وصولاً إلى لغة اليديش- لغة يهود أوروبا الشرقية الهجينة- التي كان يتقنها كذلك. وفي الأحوال كافة لا بد أن يلاحظ المرء أن تلك الرسائل التي دبجها ستيفان تزفايغ ( 1881- 1942 ) على تلك الشاكلة لتكون أشبه بسيرة لمزاج سنواته الأخيرة، تبدو في معظمها مفعمة بالحيوية والحبور وفي جزء منها سوداوية، فتشهد بهذا على تلك الحياة التي عاشها الزوجان قبل كلمة النهاية موزعين بين الدعة والحب والحزن والإستمتاع بالحياة والقلق أمام المآسي على الشاكلة التي كانت عليها روايات ستيفان نفسه من «24 ساعة من حياة امرأة» إلى «آموك» مروراً بـ «رسالة من امرأة مجهولة» وغيرها.

نقلاً عن "الحياة"