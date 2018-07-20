في أي ساعة يحضر مديرك إلى العمل؟ متى يغادر مكتبه؟ أعرف مسؤولاً سعودياً كان يحضر إلى مكتبه الساعة السادسة والنصف صباحاً وكان أفضل وقت للاجتماع معه هو ذلك الوقت حيث لا يزال الذهن صافياً والنفسية نقية لم تتلوث بهموم وضغوط الأعمال اليومية.. مقالة اليوم تجيب عن السؤال كم ساعة يعمل المدير؟

أذكر في إحدى المقابلات التلفازية مع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن أنه سُئل: «ما هو أكبر عمل يستهلك وقتك كرئيس للولايات المتحدة الأميركية؟»، فأجاب بوش الابن: «التفكير في القرارات التي يجب أن اتخذها وماذا سيترتب عليها؟». في الواقع إن هذه الإجابة تلخص كثيراً من أعمال القائد أو المدير. ولتقريب الصورة فلو فكرنا بجسم الإنسان فالدماغ يشكل اثنين بالمئة فقط من وزن الجسم الإجمالي ولكنه بالمقابل يستهلك ما يقارب عشرين بالمئة من إجمالي الطاقة التي يحتاجها الجسم..

وفي مقالة منشورة بمجلة بريزيدنت اليابانية بتاريخ 18/4/2018م يتحدث رئيس جامعة إي بي يو (ديجوتشي هيروأكي) عن صديق له في سن الشباب يرأس شركة في اليابان ويتحدث للملأ دوماً أنه لا يعمل سوى ثلاث ساعات يومياً. وعند سؤاله عن السبب يجيب بأن الإنسان إذا ما أراد العمل بتركيز واستخدام كافة قدراته الدماغية فلن يستطيع فعل ذلك أكثر من ثلاث ساعات في اليوم فقط. وعندما سُئل هذا المدير الشاب عما يفعله في باقي ساعات الدوام؟ أجاب بقوله أدور على الموظفين واستمتع بالتواصل معهم وتحفيزهم..

بغض النظر عما إذا كنا نتفق أو نختلف في الرأي كقراء مع هذا المدير الشاب، فهذا الرقم ليس بعيداً عن نتائج دراسة قام بها موقع vouchercloud.com عام 2017م على 1989 موظفاً رسمياً في بريطانيا حول إنتاجيتهم في العمل، حيث توصل الباحثون إلى أن العامل البريطاني في المعدل لا يعمل بإنتاجية يومياً سوى ساعتين وثلاث وخمسين دقيقة قبل وقت الغداء. أما النتائج الصاعقة فكانت كيف يقضي الموظفون في بريطانيا بقية الأوقات يومياً والتي جاءت كما يلي حسب طول مدة النشاط:

قراءة المواقع الإخبارية ساعة وخمس دقائق، متابعة تحديثات مواقع التواصل الاجتماعي 44 دقيقة، مناقشة الزملاء في قضايا خارج نطاق العمل 40 دقيقة، البحث عن وظائف أخرى 26 دقيقة، تدخين السجائر 23 دقيقة، التحدث هاتفياً مع العائلة والزملاء 18 دقيقة، إعداد القهوة والمشروبات الحارة 17 دقيقة بالإضافة لنشاطات أخرى. لاحظ هنا أن الأرقام تتحدث عن الموظفين في بريطانيا. وتمنيت لو أرى دراسة مشابهة عن حال الموظفين في السعودية والعالم العربي..

الجدير بالذكر أن السويد قررت تبني مبدأ التركيز على الإنتاجية بدل الكمية في ساعات العمل فقررت تخفيض ساعات الدوام الرسمي اليومي إلى ست ساعات لتتيح للموظفين فرصة الاستمتاع بحياتهم في ممارسة الهوايات وتعزيز العلاقات الإنسانية..

وأعود للسؤال في بداية المقالة حول عدد ساعات عمل المدير والتي أراها لا ترتبط برقم معين بل بإنجاز المهمة. وأذكر هنا رئيس مجلس إدارة شركة طيران عربية كبرى أصدر قراراً بمنع صرف خارج الدوام على المديرين في الدرجة التنفيذية حيث إن طبيعة عملهم لا يجب أن ترتبط بهذه المكافآت. وكانت النتيجة بدء صرف هذه المخصصات للموظفين في الدرجات الكادحة والذين كانوا يحرمون من هذه المكافأة لأن البند لم يكن يكفي في الماضي..

وباختصار، المدير مهمته التفكير بتحقيق رؤية المؤسسة وأهدافها وتيسير العمل وحل مشكلات الموظفين، ويحتاج الأمر إلى ذكاء وحكمة في كيفية توزيع ساعات العمل بين نشاطات تتطلب تركيزاً ذهنياً ونشاطات تتطلب التواصل مع الموظفين والأفراد والجهات الأخرى ذات العلاقة..

نقلا عن "الرياض"