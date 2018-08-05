اليسار وغسيل الأفكار

يشتكي المؤرخ المعروف، نيل فيرغسون، من سيطرة الأفكار اليسارية على الجامعات الأميركية، وخصوصاً كليات التاريخ وعلوم السياسة والاجتماع. في حوار أُجرِي أخيراً معه قال متحسراً: "كم كنتُ ساذجاً. اعتقدتُ أن الموهبة والمثابرة والكفاءة هي معيار التقدم في العمل الأكاديمي، وفي كل مكان آخر، ولكني كنتُ مخطئاً. اكتشفتُ متأخراً أن الأيديولوجيا الفكرية هي العامل الأهم". مجموعة اليسار الفكري تساند بعضها وتقصي أصحاب الأفكار المختلفة حتى يتلاشى صوتُهم وتأثيرُهم. فمع خروج كل أكاديمي محافظ من الكلية يتم استبدالُه بمؤرخ ذي نزعة يسارية، وبهذا يزيد نفوذ الأيديولوجيا اليسارية.

وهكذا يمكن أن تسيطر الرؤية اليسارية على عقول الطلاب بشكل حاسم حتى في أعرق الجامعات. ويقول فيرغسون - الذي نشر مؤلفات لافتة، أحدها سيرة مهمة عن وزير الخارجية الأشهر هنري كيسنجر - إنه حضر مرة كبديل لأحد الأساتذة في جامعة بيركلي، وأشار إلى الأسباب الدينية خلف تفجيرات 11 سبتمبر. شعر على الفور بتململ وعدم ارتياح الطلاب من هذه الحقيقة، مفضلين عليها أسباباً أخرى حُقِنت برأسهم، بينها أنها كانت ردةَ فعلٍ على "الإمبريالية" الأميركية.

وبحسب تجربة شخصية فقد شهدتُ كيف تغمر أطروحات اليسار عقول الطلاب الصغيرة المبهورة والعاجزة عن المقاومة. ففي الجامعة الأميركية التي درستُ فيها أخذتُ العديد من الدروس في التاريخ ووجدتُ المحاضرة الأميركية معادية بحدة لسياسات بلادها، بدون أن تذكر أي حسنات وإيجابيات لها. أخذنا دروساً عديدة عن حرب فيتنام والمآسي التي حدثت بها، وشاهدنا الوثائقي الذي يظهر فيه وزير الدفاع، روبرت مكنمارا، دامع العينين متحسراً على بعض قراراته. وجهة نظر قد تكون صحيحة ولكنها تنسى الصورة الأكبر أيضاً، وهي أن الولايات المتحدة قد شكلت وجه العالم الحديث الذي نعيش فيه بالقوة أحياناً والدبلوماسية أحياناً أخرى.

فقد قضتْ على النازية والشيوعية والفاشية والقاعدة، وساندت المسلمين في البوسنة والكويت. كل هذه الأخطار كانت ستغير وجه العالم اليوم لو لم تُكافَح ويتمُّ القضاء عليها بفعل القوة الأميركية. ولكن من الصعب أن تطرح نقاشاً حراً في كليات تحقن الطلاب بوجهات نظر تحولها إلى حقائق مسلم بها. أتذكرُ أني اعترضتُ على هذه الرؤية الحادة وغير الموضوعية ولكن الأستاذة أشفقت عليَّ بنظرات تقول إني مخدوع ومغسول الدماغ.

ولا تتوقع أن تصل ذيول هذه الأيدولوجيا الفكرية لتخصصات تقنية عملية، مثل الإنتاج الإعلامي ولكني كنتُ مخطئاً. من بين المناهج التي رغبتُ بدراستها تاريخ الميديا الأميركية، ولكن الإحساس بلذة الاكتشاف والتعرف على ضخامة هذه الميديا تلاشت سريعاً. المحاضرات أصبحت جلسات زرع العقيدة اليسارية في العقول والأفئدة. فقد تحولت الدروس إلى محاكمات ونبش للأفكار والإيحاءات العنصرية المستترة في ثنايا المقالات والوثائقيات والأفلام والمسلسلات. بعضها صحيح إلا أنها ترتكز أيضا على قراءات مبالغ بها تحركها البرانويا ومهجوسة بالحس المؤامراتي الشرير أكثر من الحقائق. ومن الغرائب أيضا ما سمعته في درس لأستاذ شديد اليسارية، يهدف إلى فهم حركات الاحتجاج واتباع أساليبها الصحيحة لها. مادة عن العدالة الاجتماعية تحولت إلى مدخل إلى التثوير! وعرفت بعدها سر انتشار الشخصيات الهوجاء الرعناء التي تحتقر فكرة الدولة والتنمية مقابل شعارات براقة جوفاء!

الأفكار هوائية متطايرة وتحتاج هذه المؤسسات إلى شياطين بشرية تستحضرها لتزيد من قوة تأثيرها على المخيلة الجماهيرية. الرئيس الأميركي نيكسون شخصية جاهزة لمثل هذا الغرض. تمت أسطرته بصورة شيطان بالكامل رغم أنه قام بأكبر تحول لا يزال عالمنا يشهده حتى هذا اليوم وهو فتح الباب للصين للدخول للنظام الدولي، وتعتبر زيارته للاتحاد السوفيتي البداية الفعلية لتهذيبه ونزع مخالبه. لكن من الصعب في أجواء إقصائية أن ترفع صوتك عالياً بهذا الرأي!



في كلية الاقتصاد كان الوضع مختلفاً ولأول مرة نسمع عن مفكرين اقتصاديين كبار، مثل فريدريك حايك، ومليتون فريدمان، وتوماس سويل. السبب لأن الكلية مشهورة بإيمانها بمبدأ السوق الحر، وكفّ يد الحكومة عن التدخل بالاقتصاد، وضد الحد الأدنى للأجور وكل هذه الأفكار معارضة للعقيدة اليسارية. ولكن الكلية تعرضت لهجوم عنيف مؤخراً بسبب نهجها الفكري وتمَّ التشكيك بأموال المتبرعين لها والهدف هو أيضا إخضاعها لعقيدة فكرية واحدة على طريقة المتعصبين، وكتبت صحيفة الـ"وول ستريت جورنال" افتتاحية تدافع عنها.

وبسبب طغيان مثل هذه الأيديولوجيا المغلقة الحادة تعرض العديد من المفكرين والصحافيين والكتاب إلى الاستهداف والتضييق، وحرموا حرفياً من إقامة محاضرات مفتوحة. ولا تتوقع أن شيئاً مثل هذا يحدث في الولايات المتحدة، ولكن شهدت الشهور الأخيرة أعمال عنف وحرقاً من قبل طلاب بجامعات شهيرة بعد الإعلان عن استضافة شخصيات ذات توجهات فكرية مختلفة عن الأيدولوجيا الفكرية السائدة. وقد قال أحد الطلاب الحانقين بعد أن ساهم في إخراس أحد الكتاب "لقد أوقفنا الحدث. هذا رائع. أنجزنا المهمة".

استعرت مثل هذه الأيدولوجيا بعد وصول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، وتحولت إلى نوع من المقاومة، كما يعلنون هم بأنفسهم. ويتساءل البعض عن سبب حالة الفزع والهيجان في الإعلام الأميركي الذي تحول لإعلام حزبي مأزوم، ولكنهم لا يدركون أن أغلب هؤلاء الصحافيين والمذيعين هم نتاج هذه البيئة الفكرية التي شكلتهم ورسخت مبادئهم بشكل نهائي ويعيشون وسط جماهير غاضبة تلتقي معهم بالأفكار وتزيد من اندفاعهم. ولهذا السبب كان الاحتفال بالرئيس أوباما وتحويله إلى نبيّ العصر الجديد. ففي الوقت الذي كنا نحتفل بأنه أول رئيس أسود كانوا يرون فيه أول رئيس سيحقق نبوءتهم الدنيوية الرسالية على الأرض. وفي الكتاب الأخير لمستشاره المقرب بن رودس صُدِم أوباما من انتخاب ترمب بعده، الأمر الذي عده خيانة لإرثه وتحدث بصفته مخلِّصاً لم يفهمْهُ قومُه قائلاً بحسرة: "ربما أتيتُ مبكراً 20 سنة"، أي أن الشعب ليس مستعداً بعد لتعاليمه.

وبالطبع تمتد هذه الأفكار لتصل إلى عالمنا، ومن هنا نفهم لماذا نجد صعوبة في إقناع هذه الشخصيات في الجامعات والإعلام أن إيران مثلا هي العنصر الأكثر تدميراً في المنطقة، وبأنها تتحالف مع القاعدة، وبأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية فكرياً وعملياً، ولا يمكن التخلص من الإرهاب والإبقاء عليها، وبأن عقيدة الإرهابيين عقيدة دينية متطرفة وليس بسبب وهم الغزو الغربي. لقد دخلت هذه الشخصيات القوقعة مبكراً ولم تخرج منها.